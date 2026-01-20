La Libertad Avanza denunció deficiencias en la obra hídrica en Tucumán y tensiona el vínculo con Osvaldo Jaldo

El temporal que azotó Tucumán desató un nuevo conflicto entre La Libertad Avanza y el gobernador aliado de la Casa Rosada Osvaldo Jaldo. En redes sociales, la filial provincial del partido de Javier Milei apuntó contra el gobierno local y le exigió explicaciones sobre el uso de los fondos del plan Pre Lluvia, orientado a la realización de obras paras prevenir inundaciones y anegamientos ante inclemencias climáticas.

“El sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial. Es tiempo de hacerse cargo”, denuncia el comunicado que difundió en X el espacio que conduce el exministro del interior Lisandro Catalán.

Ante las críticas, funcionarios provinciales salieron al cruce del dirigente libertario.

El exministro del Interior, Lisandro Catalán, apuntó contra el gobierno de Osvaldo Jaldo por el financiamiento de obras hídricas. Es el titular de LLA en Tucumán Captura

En el texto publicado, LLA se solidarizó con las familias afectadas por las inundaciones y, luego de aclarar que no pretendían “hacer política de un hecho trágico”, arremetieron contra la administración provincial, afín a la Casa Rosada, por lo que consideran “una ausencia total de planificación, control y ejecución eficiente” del programa local de obras hídricas.

“Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos del denominado Plan Pre Lluvia y con todos los recursos que, año tras año, fueron girados a municipios y comunas con el objetivo explícito de prevenir inundaciones, mejorar desagües y evitar que los tucumanos vuelvan a vivir estas situaciones”, plantearon en LLA.

Desde La Libertad Avanza Tucumán expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por las lluvias ocurridas el día de hoy. pic.twitter.com/h7s0fJ2zUd — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) January 19, 2026

Desde LLA continuaron: “Hoy vemos barrios anegados, familias que lo perdieron todo, infraestructura colapsada y comunidades enteras abandonadas a su suerte. Es doloroso e indignante que, pese a los recursos disponibles y a los anuncios reiterados, la realidad vuelva a demostrar una ausencia total de planificación, control y ejecución eficiente”.

El gobierno de Tucumán es un aliado estratégico del oficialismo nacional en el Congreso. En octubre, Jaldo había asistido a un encuentro de gobernadores con Milei y funcionarios nacionales en Casa Rosada para empezar a debatir acerca de las reformas impositiva y laboral. En ese contexto, el mandatario peronista se había mostrado abierto a respaldar las iniciativas de LLA. “Somos una provincia chica, pero siempre con un gran espíritu colaborativo para que a nuestra querida patria le vaya bien. Ese es el motivo de mi presencia y del aporte que vamos a hacer desde la Gobernación de Tucumán”, dijo.

Osvaldo Jaldo se reunió con Diego Santilli en noviembre

Apenas un mes más tarde, el gobernador se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, para negociar su apoyo al presupuesto 2026. En diciembre, sus legisladores apoyaron la ley de leyes en la Cámara baja, pero se desmarcaron del oficialismo en la votación en particular y rechazaron el capítulo XI que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y para discapacidad. Ese mismo mes, el Gobierno le giró $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Tucumán.

Ahora, las críticas de LLA por las inundaciones tensionaron ese vínculo y generaron chispazos con funcionarios locales que salieron al cruce de Catalán. “Hay que ser prudentes y responsables, sin querer aprovecharse de la situación políticamente hablando. Los desbordes no fueron por falta de obras: fueron por las inclemencias del clima y la naturaleza. También hay que decir lo que sí se hizo: meses y meses de trabajo, horas y horas de maquinaria en ríos y canales que evitaron un daño mucho mayor”, sostuvo Darío Monteros, ministro del Interior de la provincia.

En Tucumán no para de llover. En localidades como Alpachiri como en otras localidades se registraron más de 140 mm en menos de 48 hs; los suelos están saturados y los ríos crecidos. Frente a una naturaleza que avanza con esta magnitud, hay que ser prudentes y responsables, sin… — Dario Monteros (@DarioMonterosOK) January 20, 2026

Y continuó: “Por eso, en lugares que históricamente se inundaban, el Plan Pre-Lluvia funcionó, funciona y va a seguir funcionando. Lo que ayuda a la gente es estar a su lado, con obras y asistencia, no con comunicados estériles”.

De manera similar se expresó el ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur, que invitó al titular de LLA en Tucumán a recorrer la provincia. “Lo invitaría al señor Catalán a que recorra el interior porque jamás lo vi en el interior, jamás lo vi a la par de la gente, y mucho menos trabajando en la provincia de Tucumán”, sostuvo ante la prensa local.

En este contexto, el funcionario local destacó las obras que está llevando adelante su cartera. “En estos dos años de gestión vamos haciendo más de 160 kilómetros de repavimentación de nuestra red vial provincial con fondos provinciales, tenemos obras que vienen a solucionar problemas estructurales y yo jamás lo vi en la provincia trabajando”, continuó y buscó marcar distancia respecto del dirigente libertario: “Lo que le puedo responder a Lisandro Catalán es que yo estoy a las 7 de la mañana en el Ministerio y no tengo hora de salida. Estoy trabajando con Osvaldo Jaldo desde que asumió en la provincia de Tucumán”.