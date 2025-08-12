La Libertad Avanza no descarta que Virginia Gallardo sea candidata a diputada nacional por Corrientes

Lisando Almirón, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, reveló que el espacio político mantiene conversaciones con la vedette Virginia Gallardo para que sea candidata a legisladora en los comicios del próximo 26 de octubre. En declaraciones radiales, la consideró una “figura de peso” e “interesante”.

“Ella [Virginia Gallardo] es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei. Está dentro de las posibilidades. La verdad es que nos parece una figura que puede sumar”, dijo en Radio Sudamericana. Insistió en que “está dentro del radar” del partido violeta pero que su inclusión depende un acuerdo entre varias partes.

“Me parece una de las tantas figuras que tienen peso y podrían estar en cualquiera de las listas de La Libertad Avanza. Lo viene haciendo a través del streaming -hizo apariciones en Neura-. Viene trabajando nuestras ideas. Es una figura interesante”, destacó Almirón, que será candidato a gobernador de Corrientes en agosto.

La vedette, actriz y modelo Virginia Gallardo Instagram

Aclaró que todavía “faltan unos días” para la presentación de listas definitivas de postulantes para la elección nacional -la fecha límite es el 17 de agosto-. Y afirmó: “Tenemos varios candidatos muy buenos, todos con su característica. Pero indudablemente ella es una figura a la que hay que prestarle atención”.

Por último, respecto de si hubo un ofrecimiento formal hacia la vedette y si obtuvo una respuesta, Almirón se fue por la tangente: “En estos ámbitos siempre uno tiene conversaciones. No puedo decirles que no hablamos pero tampoco puedo darles muchas precisiones acerca de este tema. Habrá que esperar”.

Tras hacerse eco de la novedad, la diputada nacional Lilia Lemoine -cercana tanto a Javier como a Karina Milei- le dio el “visto bueno” a la posible integración de Gallardo: “Me encantaría”, escribió en la red social X.

De cara a los comicios que se celebrarán en dos meses, LLA competirá en Corrientes con lista propia, sin integrar la alianza Vamos Corrientes, que representa al oficialismo provincial liderado por el gobernador Gustavo Valdés.

La decisión confirma la fractura política entre el mandatario radical y el espacio que lidera Javier Milei, que en esta oportunidad no alcanzaron ningún acuerdo para confluir en una boleta común.

Según medios provinciales, la separación responde a diferencias políticas y estratégicas que se acentuaron en los últimos meses, en un contexto de tensiones entre la Casa Rosada y la administración correntina.

La trayectoria de Virginia Gallardo y su acercamiento a Javier Milei

Gallardo nació el 25 de septiembre de 1985 en Corrientes y es una modelo, vedette, bailarina y actriz. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, sin llegar a terminar la carrera. Su trayectoria artística comenzó en su ciudad natal, participando en carnavales como parte de la comparsa “Ara Berá”

En la televisión, tuvo su primer gran impulso en 2007 al debutar en Showmatch: Bailando por un Sueño como bailarina de Daniel Agostini. En 2011 fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz.

Desde entonces, integró paneles en exitosos programas de televisión. Entre ellos se encuentran Animales sueltos (2011‑12), Combate (2015‑16) y Polémica en el Bar (2018‑19), programas que la llevaron a ganar visibilidad nacional. Posteriormente, fue parte del equipo de Intrusos (2021‑22), luego pasó por Socios del espectáculo (2023), Poco correctos y, desde 2025, integra el panel de Mujeres argentinas.

Gallardo nació el 25 de septiembre de 1985 en Corrientes y es una modelo, vedette, bailarina y actriz Instagram Virginia Gallardo

Su vida personal también cobró notoriedad pública. Se la vinculó con el empresario Ricardo Fort entre 2009 y 2010. Se casó con el empresario Martín Rojas en 2019, con quien tuvo una hija y de quien se separó en 2024.

Un punto clave en su vínculo con la política surgió en 2022, cuando retomó su interés por la economía en Polémica en el Bar y comenzó a tomar clases particulares con Milei, quien aún no era candidato presidencial.

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo. No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas”, destacó.

“Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona, y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar y es más fuerte que él también”, acotó.

Y completó: “Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante, que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”.