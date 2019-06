Especialistas sostienen que es más fácil inventar un estudio que alterar los resultados de un trabajo real y piden tener en cuenta la trayectoria y los datos publicados por las consultoras Fuente: Archivo

Influyentes en los círculos de poder, ya no solo las miran los funcionarios y precandidatos. En la antesala de las elecciones presidenciales, las demandan cada vez más empresarios y fondos de inversión extranjeros.

Las encuestas son investigaciones costosas que los políticos usan para elaborar estrategias. Si aparecen bien posicionados, los ayudan a aumentar su influencia en el escenario político o su presencia en los medios de comunicación y conseguir financiamiento para la campaña. Pero ¿es posible manipularlas?

Según ocho especialistas consultados por LA NACION, a la hora de mirar un sondeo hay que tener en cuenta la trayectoria de la encuestadora, los datos de la ficha técnica, y el diseño del cuestionario. Se aconseja observar primero el porcentaje de indecisos y el margen de error. Y recién entonces ir a "la carrera de caballos" de los candidatos.

Daniel Cabrera, autor del libro Margen de error: luces y sombras de las encuestas, considera que "es muy difícil" que las consultoras manipulen los números. "Es más fácil informar un resultado sin haber hecho ninguna encuesta que desarrollar una ingeniería de trucos", opina Cabrera, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Flacso.

Trayectoria y clientes

El director de Aresco, Federico Aurelio, que realiza investigaciones en varias provincias para Cambiemos, el kirchnerismo y el PJ federal, enumera algunas pautas para calificar si una encuesta es confiable o no: "¿Qué trayectoria tiene la consultora? ¿Ocupa una posición relevante en el mercado? ¿Quiénes son sus clientes?".

Julio Aurelio SA integra el registro nacional de consultoras suscriptas en un "acuerdo marco" que lanzó el Gobierno en 2017 para contrataciones de estudios de opinión pública. En la lista de catorce empresas figuran también Isonomía, Ágora Asuntos Públicos y MFG Consultores, entre otras.

Desde 2010, la Cámara Nacional Electoral (CNE) tiene su propio registro de encuestadoras. Según la ley de financiamiento de los partidos, las empresas que difundan encuestas durante la campaña deben informar a la Justicia quién los contrató y una serie de detalles sobre la metodología aplicada. Hay más de 70 consultoras anotadas, pero pocas cumplieron con la normativa durante los últimos comicios, según fuentes de la CNE.

Dentro del mercado de encuestadores, Hugo Haime continúa ligado a Sergio Massa. En el Instituto Patria, búnker de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, siguen las mediciones de Analogías, que dirige Pablo Mandía. Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Daniel Scioli, otros aspirantes presidenciales, respondieron que aún no contrataron a una consultora.

Los expertos también aconsejan mirar el historial de las empresas. En su libro, Cabrera analiza los "pronósticos" surgidos de encuestas que se difundieron durante 30 años (1985-2015). "Entre el 70% y el 80% de las predicciones fueron razonablemente acertadas", asegura.

La ficha técnica

En la ficha técnica de la encuesta deben figurar la metodología aplicada, la composición y el tamaño de la muestra, el margen de error, la fecha en que se hizo el trabajo de campo y el alcance, entre otros datos.

Pueden ser presenciales (más costosas), telefónicas (IVR, CATI) u online. Algunas consultoras ofrecen un "mix" entre métodos. Federico González (González y Valladares), que tiene como clientes a varios candidatos a intendente, advierte que el sistema de llamadas automatizadas IVR (Interactive Voice Response), uno de los más utilizados y "económicos", suele dar "resultados distorsivos" porque "exacerba la polarización" y "deja a las terceras posiciones en valores ridículos".

Cabrera cree que las "trampas" que podría hacer una encuestadora son difíciles de detectar porque "se basan en datos que no se publican" en la mayoría de los casos. "El público que no vota ronda entre el 20 y 25% y esa respuesta no aparece en las encuestas", ejemplifica. De todos modos, aclara que se debe distinguir entre lo que la consultora informó y lo que finalmente se publica en la prensa.

Cómo se hacen las preguntas

"El tipo de conceptos, la forma y el orden de una serie de preguntas pueden determinar resultados muy distintos", explica Graciela Romer, de Graciela Romer y Asociados, que realiza sondeos para organizaciones cívicas del exterior y empresarios. Según González, los escenarios que se plantean en una encuesta "no son inocentes". Y aclara: "A quiénes ponés y a quiénes no. En algunos casos se ningunea deliberadamente a un candidato".

Un exdirector de una consultora considera que el "alto grado" de incertidumbre política actual genera dificultades para una medición "seria". Lo relevante, sostiene, son las respuestas a las preguntas espontáneas y no a las guiadas. Y las expectativas. "En esas respuestas está el inconsciente", dice otro consultor. En la Casa Rosada son muy esperados los resultados de los focus groups de Roberto "el Doc" Zapata, del equipo de Jaime Durán Barba.

Complicaciones

Según los expertos, las primarias "transparentan" y "ordenan". Para Mariel Fornoni, directora y socia de Guillermo Seita en Management & Fit, es complicado medir antes de las PASO por quién se inclinarán aquellos que no irían a votar si no fuera obligatorio. "Deciden a último momento. Todas las encuestas dejan ese segmento afuera", subraya Fornoni, que tiene entre sus clientes a mandatarios de municipios y provincias.

También hay votantes que se involucran en una interna, pero luego reorientan su apoyo de forma estratégica en la elección general. "Se denomina voto útil: dejan la espontaneidad de las primarias", comenta Ricardo Rouvier (Ricardo Rouvier & Asociados), que fue contratado por postulantes de la Capital y el interior de distintas fuerzas.