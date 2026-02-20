Adorni convoca a la mesa política y al Gabinete para definir las prioridades legislativas tras la reforma laboral

Tras la victoria legislativa de este viernes por la madrugada, con la aprobación de la ley de reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir a la mesa política y al Gabinete en pleno.

El primero de esos encuentros será el lunes, a las 14:30, y el segundo, con el Gabinete en pleno, el martes por la mañana. El encuentro con todos los ministros será el primero del año, luego de que Adorni tuviera encuentros personales con los distintos ministros, de forma bilateral.

“Vamos a terminar de definir lo que queda de extraordinarias y las prioridades de marzo”, detallaron cerca del jefe de ministros. Al tiempo que aludieron a que se está trabajando en el armado del listado de proyectos 2026 que el Poder Ejecutivo “empezará a priorizar”. Parte de esa hoja de ruta se espera que se conozca el domingo 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El período de extraordinarias finaliza el sábado 28, y para un día antes está previsto que se trate en el recinto de la Cámara Alta, la versión final de la reforma laboral que ayer se aprobó en Diputados y que, a diferencia de lo que sucedió la semana pasada en Senado, no contiene el artículo 44, que disponía descuentos salariales del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes. El Gobierno debió retirar este punto por la resistencia de sus aliados.

La reunión de la mesa política será la primera tras la aprobación de la reforma laboral y se espera que vuelva a juntar a Adorni junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta,Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

Todos ellos se reunieron desde mediados de enero y hasta la semana pasada, en la previa de la aprobación en el Senado. Para entonces debieron sacrificar el articulado tributario del proyecto, para lograr el apoyo de los mandatarios provinciales, que se negaban a una rebaja de Ganancias para empresas.

reforma laboral votacion en el senado en el palco, manuel adorni, karina milei, diego santilli, martin menem, lule menem y gabriel bornoroni Noelia Marcia Guevara

Entre lo que resta de las sesiones extraordinarias está la posibilidad de armar las comisiones para empezar a tratar una nueva ley de financiamiento universitario con la que, tal como adelantó LA NACION. El Poder Ejecutivo buscaría avanzar en un punto de concreción entre su voluntad de no atacar el déficit fiscal y cumplir con lo que se votó en el Parlamento.

El movimiento se dio después de que la administración libertaria apelara la medida cautelar que obligaba a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.

La decisión de incluir esa discusión se conoció después de que se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados. Fue tras los primeros logros legislativos que el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.