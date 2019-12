La oposición colaboró para que el Senado discuta la emergencia

Con su ausencia del recinto, el bloque de Juntos por el Cambio facilitó el tratamiento de la ley de emergencia Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Los senadores de Juntos por el Cambio se ausentaron del recinto y le permitieron así al peronismo conseguir, por unanimidad, el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar en el Senado el debate sobre tablas del proyecto de ley de emergencia pública que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

Luego de un intenso debate interno, en el que no faltaron los reclamos por impedir el inicio de la discusión, la principal bancada opositora terminó decidiéndose por no bloquear el tratamiento del proyecto.

Con 25 senadores presentes, tenía el número suficiente para frustrar al Frente de Todos. El único legislador de Juntos por el Cambio que bajó al recinto, y votó con el oficialismo, fue el santafecino Carlos Reutemann.

Al momento de habilitarse el tratamiento sobre tablas había 38 senadores presentes en el recinto. Además de Reutemann, también colaboraron a permitirle al Gobierno avanzar con el tratamiento de la polémica iniciativa los provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén).

La votación para habilitar el debate no estuvo exenta de nervios para el oficialismo cuando varios de sus senadores no aparecían por el recinto. Con claros gestos de tensión y con teléfono celular en mano, la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se paseaba por el recinto tratando de ubicar a los senadores propios que, distraídos, no se habían percatado que estaba por reanudarse la sesión que había pasado a cuarto intermedio casi dos horas antes.

Finalmente, el tablero marcó el quorum, necesario para poder votar la habilitación del debate, gracias al ingreso al recinto de Reutemann y Crexell. En ese momento y desde hacía varios minutos, la mayoría de los senadores de Juntos por el Cambio hacían tiempo en el hemiciclo.

"Ya lo habilitaron", dijo el presidente del interbloque opositor, Luis Naidenoff (UCR-Formosa). Fue la señal para que los legisladores de la oposición ingresaran al recinto.