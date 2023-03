La oposición lanzará una ofensiva en el Congreso para frenar el canje de bonos de la Anses

escuchar

Con la puja electoral como telón de fondo, la oposición emprenderá esta semana una ofensiva contra el oficialismo en el Congreso con el foco puesto en la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de las tenencias en dólares de los organismos públicos –incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses- por bonos en pesos. Los opositores denunciarán que se trata de una operación lesiva a los intereses de los actuales y futuros jubilados que favorece al sector privado y financiero .

La embestida incluirá desde pedidos de citación al ministro Massa y de la jefa de la Anses Fernanda Raverta al Congreso hasta la presentación de un proyecto de ley para derogar los dos decretos que instrumentan el canje forzoso de bonos. Además, los opositores de Juntos por el Cambio buscarán emplazar al Frente de Todos a que convoque de manera urgente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales; por decisión del oficialismo este cuerpo está paralizado desde noviembre pasado.

Fernanda Raverta, titular de Anses Captura

Los opositores utilizarán como escenario de su ofensiva las sesiones que fueron convocadas para esta semana en la Cámara de Diputados y en el Senado. Si el clima político en el Congreso ya viene enrarecido desde que el oficialismo le declaró la guerra a la Corte Suprema, todo anticipa un enfrentamiento sin cuartel en ambos recintos.

Difícilmente la oposición consiga revertir la medida que adoptó Massa –la tropa oficialista bloqueará toda ofensiva con su mayoría en las comisiones-, pero buscará al menos llevarse un trofeo simbólico: dejar al desnudo al kirchnerismo en su contradicción de permitirle al Gobierno la “herejía” de avanzar sobre los fondos jubilatorios para beneficiar a bancos y sectores privados, sus enemigos dialécticos.

“Está claro que se está consumando un expolio, echando mano a recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, estructurado para salvaguardar las jubilaciones y pensiones actuales y futuras”, advirtieron los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, decididos a emplazar a los oficialistas en el recinto para que se convoquen de urgencia a las comisiones bicamerales que deben revisar los decretos.

Por el canje de Bonos de ANSES, diputados de @juntoscambioar presentan un nuevo proyecto para que Fernanda Raverta sea interpelada en la Cámara de Diputados. @Marcelacoli63

👇https://t.co/cfn89XNrb1 — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) March 25, 2023

De no lograr este objetivo, los opositores irán por un “plan B”: presentarán un proyecto de ley para derogar, lisa y llanamente, los decretos presidenciales; el jefe del bloque radical, Mario Negri, prometió presentarlo este lunes. Para forzar su tratamiento en comisión buscará el apoyo del interbloque Federal y de la izquierda, quienes también se expresaron duramente contra los decretos de Massa.

Mario Negri. Comisión de juicio político a la Corte Suprema el 9/2/23 Gonzalo Colini

“Este es un nuevo arrebato para raspar el fondo de la olla, en este caso a los fondos de los jubilados. Este operativo no tiene otro objetivo que salir del atolladero en el que se ha metido el ministro Massa. Nosotros rechazamos absolutamente esta maniobra, no es el camino –enfatizó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, mano derecha del gobernador Juan Schiaretti-. Seguir financiando el festival del déficit fiscal y la falta de dólares con los recursos de los jubilados es un límite que el kirchnerismo ha decidido cruzar pero nosotros no aceptamos.”

En el mismo sentido se expresó la socialista Mónica Fein. “Desde el Socialismo estamos en contra del canje de deuda que se le impuso a la ANSES, pesificando los bonos que respaldan las jubilaciones para beneficiar los dólares que usan los sectores financieros especulativos”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

La izquierda fue también un solo coro en rechazo a la medida oficialista. “Plantearemos de inmediato la interpelación al ministro Massa para que explique la operación de descapitalización masiva que afecta a millones de jubilados saqueando los fondos del Anses que son pesificados, al tiempo que ofrece bonos en dólares a precio de remate (28 dólares por cada 100 de valor nominal) al capital privado, privatizando deuda externa con vencimiento en los próximos dos años”, adelantó Romina Del Plá.

Rossi, frente a un debut caliente

Como condimento adicional a la pelea, este miércoles hará su debut en la Cámara baja el flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi, quien expondrá su primer informe de gestión. Fiel al lema de que no hay mejor defensa que un buen ataque, el exjefe del bloque oficialista, conocedor como pocos del paño legislativo, promete devolver con munición gruesa la embestida opositora.

Agustín Rossi, Eduardo de Pedro y Omar Perotti

Rossi no sólo les enrostrará el crecimiento que exhibió la economía en el último año y la baja del índice de desocupación –en contraste con el último año de gestión de Mauricio Macri-, sino que además, exaltará que el canje de bonos resultará beneficioso para las arcas de la Anses.

El jefe de Gabinete se hará eco de las palabras del ministro Massa, quien en declaraciones radiales anticipó que pedirá un dictamen a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la operatoria. El ministro exaltó que el canje de bonos permitirá reducir la deuda en dólares en ley extranjera en 4000 millones de dólares e insistió en que la ANSES ganará 2000 millones de dólares con la operatoria.

“Para el jubilado esa ganancia de ANSeS aumenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de 400 mil millones de pesos que irán volcados a créditos para jubilados y créditos productivos”, adelantó, en respuesta a las críticas opositoras.

Sería muy bueno que las autoridades de la UBA nos expliquen si van a participar avalando el robo de Massa a los jubilados argentinos . https://t.co/4vbgzpD6bm — Graciela Ocaña (@gracielaocana) March 25, 2023

Ante la Cámara de Diputados, Rossi también deberá dar cuentas sobre la gestión del gobierno nacional frente al avance narco en su provincia, Santa Fe, otro de los temas candentes sobre los que la oposición promete machacar este martes en el recinto. Lo hará al momento de discutir el proyecto por el cual se crearán 50 nuevos cargos judiciales (entre jueces, fiscales y defensores), una iniciativa acordada por todos los bloques legislativos pero que recién podrá cristalizarse a largo plazo –en no menos de dos años-, cuando los nuevos magistrados sean designados.

El debate del proyecto disparará una fuerte discusión entre oficialistas y opositores sobre las responsabilidades políticas que han llevado a que Santa Fe –y particularmente Rosario- se haya convertido en la última década en una meca del narcotráfico y del crimen organizado.

AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA FEDERAL EN SANTA FE.

El proyecto busca suplir la inacción de @CFKArgentina que no convoca a la com. bicameral encargada de la aplicación del nuevo sistema penal federal y responsable de que hoy no tengamos Procurador Gral. 1/3 pic.twitter.com/zO5llAq9UO — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) March 22, 2023

Juntos por el Cambio también pretende llevar esta discusión al Senado, el cual está paralizado hace cuatro meses por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para ello convocó a una sesión especial para tratar los pliegos de tres candidatos a jueces con destino en tribunales en Rosario que tienen dictamen de comisión desde hace seis meses.

La oposición acusa a Cristina Kirchner de haber ordenado el congelamiento de esos acuerdos porque uno de los postulantes, Elena Dilario, es secretaria en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza que tiene a su cargo la investigación del fallido atentado y a quien la vicepresidenta viene criticando y tratando de recusar desde noviembre del año pasado.

En línea con esta cuestión, Juntos por el Cambio volverá a la carga con la constitución de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que no se reúne desde febrero de 2021. En aquella última reunión se había prometido avanzar con la implementación del nuevo sistema acusatorio en los departamentos judiciales de Mendoza y Rosario. Nunca lo hizo porque Cristina Kirchner dispuso no conformar las comisiones bicamerales luego de que el oficialismo perdiera su holgada mayoría en el cuerpo tras las elecciones legislativas de 2021.