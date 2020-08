El reclamo de gobernadores y senadores del PJ a Cristina Kirchner por juzgados y cámaras en las provincias retrasó la presentación del dictamen, al que no tuvo acceso la oposición Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Más de un día después de haber anunciado su presentación, el oficialismo sigue manteniendo oculto el dictamen de comisiones del Senado de la reforma judicial, a pesar de los reclamos de la oposición por conocer el contenido del texto que el Frente de Todos pretende llevar al recinto la semana próxima.

Según pudo saber este diario de fuentes legislativas oficialistas, la demora obedece a los fuertes tironeos entre Cristina Kirchner y los gobernadores peronistas generado por el reparto de cargos judiciales en el interior del país.

Tal como anticipó LA NACIONen su edición del lunes, los mandatarios peronistas, algunos personalmente y otros a través de sus senadores, vieron en el título III del proyecto original, que creaba 94 juzgados federales en el interior del país, la posibilidad de canjearlos por cámaras federales y tribunales orales o ubicarlos en ciudades diferentes a las indicadas en la iniciativa.

El capítulo de la polémica está basado en un proyecto que el senador macrista Humberto Schiavoni (Misiones) presentó durante el gobierno de Mauricio Macri, acompañando el programa Justicia 2020, y que la administración de Alberto Fernández incluyó en la iniciativa para maquillar el verdadero objetivo de la reforma, que es licuar el poder de los jueces de Comodoro Py.

Ese apartado del proyecto se convirtió en objeto del deseo de los gobernadores peronistas, siempre atentos a aprovechar cualquier posibilidad de poder intervenir en la designación de jueces en sus territorios.

El reparto y rediseño de esos cargos alcanzó tal magnitud que generó roces entre Cristina Kirchner y sus senadores.

La versión "light" asegura que Cristina Kirchner planteó sus dudas ante la posibilidad de "pasarse de rosca" en el gasto, pero que fue convencida con el argumento de que la reforma no podía circunscribirse al AMBA y que los 1900 millones de pesos que costaría la reforma no implican un gran impacto en un presupuesto de siete billones.

La versión más dura, en tanto, sostiene que la vicepresidenta se molestó al ver el despliegue de cargos judiciales y decidió dar marcha atrás con todos los cambios. En este escenario, la puja llegó al extremo de que varios senadores amenazaron con no votar el proyecto si no se respetaban los pedidos de las provincias.

Quejas de la oposición

La negativa del oficialismo en mostrar el dictamen provocó la queja de la oposición, que calificó como una irregularidad la actitud del oficialismo.

"Queremos ver qué se firmó, quiénes lo firmaron, qué cambios se hicieron en el proyecto; no lo sabemos", se quejó la macrista Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba), vicepresidenta de Asuntos Constitucionales, molesta porque seguía sin tener acceso al texto.

La queja motivó un cruce epistolar con la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Santa Fe). La senadora oficialista respondió con una nota en la que sostuvo que, por la hora de finalización del plenario del miércoles, las 19.15, y debido a la complejidad del tema entregaría el dictamen cuando tuviera reunidas las firmas necesarias para presentarlo en Mesa de Entradas.

"Es razonable comprender que debido a la complejidad del tema bajo tratamiento, la calidad y profundidad de los aportes recibidos por los distintos senadores del bloque Frente de Todos y de otros bloques parlamentarios, el dictamen no iba a estar suscripto una vez finalizada la reunión", sostuvo Sacnun.

Rodríguez Machado contraatacó con otra nota en la que insistió en pedirle que remita una copia por mail del despacho a todos los senadores, sin importar si Juntos por el Cambio se negó a aportar modificaciones.

La senadora cordobesa fue más allá y manifestó sus sospechas de que el proyecto no estuvo redactado en el momento que el oficialismo dijo que lo pasaba para su firma. "Lo que me dicen es que ese dictamen no existe, que todavía están negociando con gobernadores, con diputados", denunció.

La demora en presentar el dictamen, agravadas por el uso de un engorroso sistema de firma digital, no modificaría demsiado los planes del Cristina Kirchner. En caso de no reunir las rúbricas necesarias (19) y recién sea presentado hoy, podría citar a sesión para el próximo viernes, cuando el despacho tendrá una semana de publicado.