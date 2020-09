El vehículo volcó su mercadería en la calle y fue rodeado; 17 móviles policiales debieron acudir a la zona Crédito: Marcelo Manera

Tras el vuelco de un camión frigorífico que provenía de Carcarañá, cargado con 7000 kilos de carne, decenas de vecinos del sur de Rosario intentaron saquear la mercadería y se produjeron enfrentamientos durante la tarde del miércoles con la policía de Santa Fe, que disparó balazos de goma para dispersar a la gente que intentaba llevarse un trozo de novillo.

Los efectivos policiales evitaron que los vecinos se llevaran la carne que había quedado desparramada en una colectora de la avenida Circunvalación, en el sur de Rosario. Acudieron al lugar 17 móviles policiales y decenas de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT). Los incidentes se produjeron cuando desde el barrio El Mangrullo empezaron a arrojar piedras a los policías, que cercaban el camión que había volcado. La intención de los vecinos era avanzar sobre el camión que estaba volcado en la banquina y así llevarse la mercadería.

Bajo una intensa llovizna, los policías de la PAT empezaron a disparar balas de goma luego de que la gente que empezó a juntarse en esa zona, con la intención de saquear la carne, arrojara piedras y palos.

Los vecinos empezaron a juntarse después del mediodía cuando la noticia era emitida por los noticieros locales. Decenas de personas de los barrios El Mangrullo y Saladillo comenzaron a agolparse bajo la lluvia y en torno del camión, que quedó destrozado en la banquina oeste de la colectora de Circunvalación.

Un pelotón de la Policía de Acción Táctica (PAT) no tardó en llegar para impedir que la gente se llevara la carne. "Nosotros no podemos decidir si la gente puede llevarse la carne, lo decidirá Bromatología", dijo un efectivo del grupo táctico.

En esa zona en 2001 se produjo un hecho similar que quedó registrado por varios reporteros cuando un camión frigorífico volcó y los vecinos de la zona faenaron en plena avenida Circunvalación las vacas que habían muerto en el accidente.

La tensión fue bajando cuando llegó un camión que se llevó las media reses que estaban desparramadas en la calle. El chofer del camión declaró ante los medios de prensa que el camión se fue a la banquina luego de que un auto se le cruzara enfrente con intensión de robarlo. "Me quisieron robar. Se me cruzó un auto y me quiso encerrar. Cuando quise esquivar y acelerar pasó lo que pasó", afirmó.

"Estábamos esperando para llevarnos algo porque esa carne perdió la cadena de frío y ya no sirve", señaló un vecino del barrio, que dijo ser representante de un comedor comunitario de la zona. Y agregó: "Hay mucha gente que está pasando necesidades y esperaba poder llevarse algo de forma pacífica para los distintos comedores. Con la pandemia del coronavirus hay gente que se quedó sin nada y no tiene para comer", apuntó el hombre al diario La Capital.