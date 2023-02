La puja interna del PJ ilusiona a la oposición en La Matanza

escuchar

El dirigente social, Eduardo “Lalo” Creus, uno de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio para competir en La Matanza, reclama un esfuerzo especial para dar la batalla electoral en el distrito de mayor peso electoral, donde el peronismo gobierna de manera ininterrumpida desde 1983. De perfil dialoguista, el dirigente que preside Identidad Vecinal, una ONG con distintas actividades en el territorio, advierte fisuras en el oficialismo y asegura que hay margen para conquistar el voto de los “desencantados”.

“ Hay una oportunidad histórica ”, dice Creus mientras enlista las razones por las cuales cree que este año el peronismo puede sufrir un revés en las urnas. Con todo, el concejal es cauto y advierte sobre las peculiaridades de un municipio que históricamente le ha sido esquivo a la oposición.

“Acá nada es fácil. La Matanza merece un trato que nunca se le ha dado. Hay que pensarla de otro modo, hay que analizarla y entenderla como una provincia. Por distintos motivos, tiene procesos, dinámicas, y realidades muy distintas al resto de los municipios. Hay que hacer de La Matanza una causa nacional ”, sostiene. “Primero hay que tener un para qué, y luego el cómo”, dice en alusión a los proyectos que apuntan a dividir el distrito más populoso del conurbano. “Hace falta un plan maestro para La Matanza”, subraya.

Para Creus, el peronismo vive un momento complejo, que le abre la puerta a una eventual victoria opositora. “ La implosión del Frente de Todos tiene su reflejo en la Matanza. La interna cruje y arrastra para abajo a gobernadores e intendentes ”, dice. “Espinoza no sabe cómo hacer para desarmar el proyecto de [Emilio] Pérsico”, advierte, en alusión a la precandidatura a intendenta de Patricia “Colo” Cubría, diputada bonaerense y esposa del líder del Movimiento Evita y funcionario de Desarrollo Social, que irá como candidata del nuevo partido de los movimientos sociales oficialistas -La Patria de los Comunes.

“Cuando Pinky se fue a dormir ganando y amaneció perdiendo, el peronismo no atravesaba esta crisis interna”, recuerda Creus. En 1999, la candidata por la Alianza, Lidia Satragno (Pinky), se declaró prematuramente intendenta de la Matanza pero en el recuento final, Alberto Balestrini, el candidato peronista se impuso por cinco puntos. Fue el padrino político de Fernando Espinoza.

“Ahora hay territorialidad y oposición en todos lados”, destaca Creus, que entiende que todo ello “amerita un esfuerzo especial” en el distrito.

“Hay que construir confianza. Hoy, 7 de cada 10 matanceros dejaron de votar al oficialismo . De esos 7, dos están votando a Juntos por el Cambio. Hay que ir a buscar a los otros 5, que anulan, o no votan, o te tiran con cualquier cosa. Hay que volver a cautivarlos”, sostiene.

En La Matanza, bien abajo, bien atrás, hay vientos de cambio.

El vaso está lleno y este año desborda.

Gracias @vivicanosaok por jugarte con la gente.

Este año la Matanza también se va a subir al tren de la libertad.#PensemosDistinto pic.twitter.com/nmg5NFsbjC — Lalo Creus (@LaloCreusOk) February 14, 2023

El dirigente social guarda una distancia casi simétrica con todos los candidatos nacionales de Juntos por el Cambio. “No tengo un alineamiento nacional. Tengo una excelente conversación e interacción con todos. Con Patricia [Bullrich], con Horacio [Rodríguez Larreta] y con Mauricio [Macri]”, dice Creus. El dirigente social invitó a fines del año pasado al expresidente a un brindis de fin de año con previo partido de futbol.

Con respecto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, de quien se declaró seguidor y cuya candidatura todavía no está fuera de la mesa, sostuvo que fue quien lo convenció de integrarse a Juntos: “Fue la que me cautivó”, dice. Aunque indica que ya no guarda la misma relación que antes. “Se fue replegando de la provincia”, desliza.

“Es un momento muy agitado en la vida interna, pero he logrado construir una neutralidad colaborativa: trabajo con todos”, asegura Creus y agrega: “Hay que hacer de La Matanza una causa nacional que deje de lados las disputas internas. Tenemos que hacer algo superador a los 40 años que tenemos de decadencia. En La Matanza hay realidades precapitalistas “, dispara.

El concejal supo integrar la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización de izquierda, impulsada por el Partido Comunista Revolucionario. En el marco del conflicto entre el kirchnerismo y el campo en 2008, Creus comenzó a tejer relaciones con empresarios agropecuarios y a partir de allí cambió su concepción del sector privado.

“Esa convivencia que tuve con gente de otros estratos, fue rompiendo en mi estructuras, prejuicios, y mi resentimiento. Tenía una lectura de la sociedad cargada de prejuicios. Me liberé de muchas cosas que me condicionaban”, dice Creus, que destaca que La Matanza tiene más de 15.000 hectáreas que pertenecen a la cuenca del río Salado. “Es una de las potencialidades del municipio”. sostiene.

Interna en el distrito

“Tengo una libertad de acción que normalmente no pueden tener aquellos que están atados a una doctrina partidaria”, dice en relación a sus rivales internos. “Tengo mayor amplitud. Tengo el ejercicio de construir un movimiento, que es mucho más flexible que un partido. Un movimiento es algo muy vivo, más dinámico y mucho más heterogéneo”, señala y agrega: “Para conquistar el voto de esos cinco votantes desencantados, necesitamos alcanzar un amplitud que nuestro espacio no logró con los liderazgos que ya estaban”.

El exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, el concejal Héctor “Toty” Flores y Florencia Arietto, son los otros nombres que suenan para intentar arrebatarle en las urnas la intendencia a Espinoza, que con los datos del último censo quedó envuelto en una polémica.

“Fue un escándalo”, sostiene sobre los números que arrojó el último censo en el distrito, por el cual La Matanza, según denuncia la oposición, habría sido favorecido en la coparticipación provincial.

“Son todas expresiones de una forma de construir poder en ese territorio. La pobreza de la población se usa para tirar del saco. Pero la caja no se hace solo con la mentira del censo. No resuelvo problemas, genero emergencias de todo tipo, eso genera dependencia. Te doy la solución como un favor y después lo cobró como voto”, describe Creus.

Las diferencias sociales se han utilizado como balas desde las trincheras políticas

Para realizar un diagnóstico a nivel nacional, el dirigente social vuelve sobre el largo conflicto desatado en 2008, cuando el kirchnerismo libró una lucha sin cuartel contra el sector agropecuario. “Fueron ocho meses muy intensos que me llevaron a ver un problema muy profundo de este país: la grieta del resentimiento social , que en Argentina se construyó como en ningún país de Latinoamérica”.

“Se ha utilizado políticamente la construcción del resentimiento social, eso nos ha llevado a un pantano del que no podemos salir. Por eso no podemos sostener un modelo de país ni políticas publicas que trasciendan los cambios de gobierno y pegamos los volantazos que pegamos. Las diferencias sociales se han utilizado como balas desde las trincheras políticas, yo he sido parte de eso”, se sincera.

“La Matanza puede ser una excusa, un laboratorio para que los distintos actores hagan una transformación común. Para cambiar La Matanza, no sobra nadie que sea honesto”, resume.

Federico González del Solar