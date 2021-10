“La RAM plantea un desconocimiento del Estado argentino”, advirtió el senador Weretilneck

Luego de que Alberto Fernández le respondiera a la gobernadora Arabela Carreras que “no es una función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”, el senador Alberto Weretilneck afirmó que ante el recrudecimiento del conflicto mapuche, “la carta denota una falta de solidaridad con el pueblo de la provincia de Río Negro y con su gobierno” .

En diálogo con LA NACION, el principal referente de Juntos Somos Río Negro indicó que “más allá de los aspectos legales o jurídicos que se puedan decir, lo concreto es que hay un pedido de la gobernadora de ayuda y colaboración ante un tema que no es provincial o local. Es un tema nacional porque la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) plantea un desconocimiento del Estado argentino, con lo cual excede un hecho de inseguridad pública ”.

En la carta dirigida a Carreras, el Presidente menciona que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior. No es este el caso ni mucho menos”. En ese sentido, le aconseja “formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro” .

La gobernadora de Río Negro había dicho en conferencia de prensa: “Exigimos a las autoridades nacionales que en el ámbito de su jurisdicción haya presencia de control y acompañamiento”. Luego de advertir una “falta de comprensión” de parte del Gobierno nacional, Carreras recibió una dura respuesta de Aníbal Fernández. “Señora, no tiene ninguna atribución”, disparó el funcionario, que confirmó el envío de agentes a la provincia “por solidaridad”.

“Si uno juzga lo dicho por (el ministro de Ambiente, Juan) Cabandié; la actitud del INAI (Magdalena) Odarda y lo que ha dicho el embajador argentino (en Chile, Rafael) Bielsa, es evidente que el Gobierno nacional minimiza este tipo de situaciones. Considera que es un tema menor. Para nosotros es un tema grave y tiene escala nacional” , opinó Weretilneck.

Sobre un posible abordaje del conflicto, el senador rionegrino -que fue gobernador de la provincia- consideró que es fundamental “una coordinación nacional y provincial con la Justicia Federal para perseguir penalmente, detener y llevar a juicio a las personas que cometen estos delitos” .

En tanto, Weretilneck se refirió a los dichos de Gabriela Cerruti, flamante portavoz de la Presidencia, quien sostuvo hoy: “Lo que sí pedimos y nos parece muy importante es que un conflicto de esa magnitud y de esa delicadeza no sea utilizado como herramienta electoral, porque lo que no podemos hacer es avivar los conflictos para ganar más rédito en medio de una campaña electoral”.

Incendio en el Club Andino Piltriquitrón Gentileza: Noticias del Bolsón

“Nosotros no lo usamos como herramienta electoral. Hubo un pedido de la gobernadora con todas las formalidades que tiene la relación Provincia-Nación, y quien difunde la carta y transmite a toda la nación la respuesta es el Gobierno nacional, no la provincia”, advirtió Weretilneck. Y agregó: “Hasta que Nación no cambie su actitud y acepte que se trata de un tema nacional, no vamos a poder encontrar una salida en conjunto”.