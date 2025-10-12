La reacción de Diego Santilli al enterarse de que encabezará la lista de LLA en la Provincia

Diego Santilli comunicó, en un acto realizado en la localidad de Martínez, que la Cámara Nacional Electoral (CNE) definió que él encabece la listo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Contó que se enteró algunos minutos antes de transmitirlo. “Una por la Justicia, una por el pueblo”, dijo al respecto, entre aplausos.

La reacción del candidato surgió tras la decisión de la Cámara, que falló en contra de lo que había determinado el juez Alejo Ramos Padilla, que había definido que Karen Reichardt debía ser la reemplazante de José Luis Espert, siguiendo el orden de la lista.

Santilli anunció que encabezará la lista en la Provincia

Esto surge en el marco de la reciente baja de la candidatura del diputado Espert, en medio del escándalo desatado por sus vínculos con Fred Machado, quien está involucrado en una causa por narcotráfico y en proceso de extradición a Estados Unidos.

El argumento central de Ramos Padilla para sostener que la lista debía ser encabezada por Reichardt era que si Santilli permanecía en el primer puesto de la lista los candidatos varones desplazarían a las mujeres que figuraban antes, lo que vulneraría la ley de paridad de género. Luego, el fiscal Ramiro González avaló el criterio del juez.

Sin embargo, ante ese contexto, el Gobierno decidió apelar la decisión y obtuvo un fallo favorable, firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera, por lo que quedó confirmado que Santilli encabezará la lista.

La CNE falló en sentido contrario a lo que había determinado previamente el juez Alejo Ramos Padilla Ignacio Amiconi

Los camaristas señalaron que Ramos Padilla “se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva”. Y agregaron: “actuar de modo divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces”.

Ante esa situación, la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, ya anticipó que llevará el tema a la Corte Suprema. “Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”, sostuvo mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

Luego de conocerse la decisión de la Justicia, también llegaron las reacción por parte del oficialismo. El presidente Javier Milei replicó una gran cantidad de mensajes en X para celebrar. Minutos después, en la cuenta oficial del partido se mostraron conformes y aprovecharon para cargar contra Ramos Padilla. “El fallo del juez Ramos Padilla era a todas luces escandaloso y contrario a derecho. Celebramos que la CNE haya subsanado su error”, indicaron en el comunicado de LLA.