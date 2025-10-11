Javier Milei recibió un sugestivo regalo en alusión a Cristina Kirchner durante su visita a Chaco

Durante su visita a Chaco, el presidente Javier Milei recibió un inusual regalo. Se trata de un estatuilla de un taco con una tobillera electrónica, de color dorado, en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. “Libertad o tobillera”, escribió el mandatario en X.

Milei viajó al distrito junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider. Luego, en el centro de la ciudad, una multitud de militantes y simpatizantes lo recibieron con banderas, cánticos y bombos. Aquellos manifestantes que quisieron protestar durante la llegada del presidente fueron apartados por la policía.

Fue durante ese encuentro con la militancia que recibió el regalo. La estatuilla dorada, que tiene la forma de un pie calzado en un taco. En su tobillo, se ve una tobillera electrónica que tiene la inscripción “CFK” y de la marca de lujo “Gucci”.

El regalo para Milei

El hombre que le realizó el regalo, llamado Nazareno, habló con un militante libertario al respecto en un video que compartieron en redes sociales. Ambos aparecían vestidos con remeras de la agrupación libertaria “Las Fuerzas del Cielo”.

Ante la consulta de qué era el regalo, el hombre dijo: “Es el pie de la chorra, de la condenada, la estatua de la chorra. Desde Villa Ángela”. En tanto, el militante libertario pidió que se viralice el mensaje así le llegaba a Milei.

Milei con el particular regalo de un militante

Más tarde, cuando el Presidente se cruzó a la militancia, el regalo llegó a sus manos. El mandatario alzó sus brazos en alto mientras estaba subido a la parte de atrás de una camioneta que lo desplazaba durante el recorrido. En una mano, la estatuilla. En la otra, un león de peluche. El Presidente levantó ambos al grito de los militantes. De un segundo a otro, tiró a la estatuilla al piso de la camioneta, simbolizando la victoria del león.

Su mensaje contra Cristina Kirchner fue replicado también en X. “La elección es clara. Libertad o tobillera. VLLC! [Viva la libertad, carajo]”, publicó.

El militante que hizo el regalo para Milei

Su visita a Chaco

El Presidente se encontró con la militancia en Resistencia, donde les dejó un mensaje de perseverancia. “Nos encontramos en una disyuntiva: avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad o volvemos al pasado kirchnerista. No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, expresó ante los aplausos de la multitud.

Además de visitar a Zdero, brindó palabras de apoyo para los referentes locales de La Libertad Avanza: los candidatos a senadores Juan Cruz Godoy y Schneider, y a diputados, Mercedes Goitía y Guillermo Agüero. Serán ellos quienes enfrentan al kirchnerismo en la provincia, liderado por el diputado provincial electo y candidato a senador nacional, Jorge “Coqui” Capitanich.

Javier Milei durante su recorrida por Chaco

“Tienen a un gobernador como Zdero, que trabaja fuerte por todos los chaqueños, y cuando Silvana esté en el Senado va a luchar como un león porque defiende la libertad”, señaló.

Y cerró: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”.

A unas cuadras del encuentro se registró una contramarcha. El grupo de manifestantes que la encabezó intentó acercarse al evento, pero fueron bloqueados por un cordón policial.