Malena Galmarini criticó la definición de la Justicia y anunció que irá a la Corte para evitar que Santilli encabece la lista de LLA

La senadora electa bonaerense Malena Galmarini cuestionó este sábado el fallo que definió que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y anunció que recurrirá a la Corte. “Pésimo antecedente para la Justicia e igualdad de género”, sentenció la extitular de AySA.

“Iremos a la Corte”, anticipó la dirigente del Frente Renovador y Fuerza Patria, luego que la Cámara revocara la sentencia del juez federal Ramos Padilla, quien había dispuesto esta semana que Reichardt debía ser la primera candidata de la nómina. “Sin razón legal ni de sentido común, solo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 que caen un puesto” dijo. “Y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”, criticó Galmarini por considerarlo un “pésimo antecedente” para la igualdad de género.

“Infiero que hay que darle un poquito al gobierno y un poquito a la oposición. Siempre perdemos las mujeres”, se quejó la dirigente peronista. Y con un dardo dirigido al Gobierno advirtió: “Aviso que Espert sigue relacionado al narco Fred Machado! Y que no nos olvidamos del 3%, Libra, etc”.

Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que “renuncian” para acomodar la… https://t.co/UePHX6BgYz — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 11, 2025

Galmarini ya se había expresado en contra de que Santilli encabece la lista e hizo esta semana una presentación en el Juzgado de Ramos Padilla para que Reichardt quedara como principal candidata, luego de la renuncia de Espert. El excandidato había dado un paso al costado a partir de las revelaciones de sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma por narcotráfico y lavado de dinero y con un proceso de extradición por los Estados Unidos.

“Me presenté ante la Justicia Electoral exigiendo el cumplimiento de la acción afirmativa en favor de las mujeres. No importa el nombre, la procedencia o el partido político: necesitamos más mujeres en la política”, había declarado la extitular AySA a principios de esta semana, previo al pronunciamiento del juez Ramos Padilla.

“Los encabezamientos de lista son cruciales para eso y están monopolizados por los varones. Si Espert renuncia, asciende la segunda porque no se modifica la lista hacia abajo. ¡Trampas no! ¡Respeten las reglas al menos una vez!”, había reclamado en aquella oportunidad.

El fallo de la Cámara Electoral

Galmarini fue una de las primeras voces de la oposición en manifestarse en contra de lo dispuesto en el fallo firmado por los integrantes de la CNE, Daniel Bejas (presidente) y Santiago Corcuera (vicepresidente). El tribunal fundó su pronunciamiento en la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género.

El tribunal señaló, además, que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia” y que “tergiversó la aplicación de un precedente”, que aludía a la categoría de senadores nacionales.

“El magistrado se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores nacionales)“, alegó la Cámara, contra Ramos Padilla.