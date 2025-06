La reforma fiscal enfrenta a Sturzzeneger con los gobernadores

CÓRDOBA.- “Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”, advirtió Federico Sturzzeneger, sobre la reforma fiscal que perseguirá la Casa Rosada luego de las elecciones del 26 de octubre. El funcionario puso como ejemplo los ingresos y gastos de La Rioja. Poco después, en la web del Ministerio de Economía de la Nación se publicaron los datos de la presión tributaria consolidada del 2024 que muestran que bajó la de las provincias.

Fue el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien posteó las cifras: “Los datos son nobles. La manipulación está en los relatos”. De 27,8% del PIB es la presión tributaria consolidada en 2023 y se mantuvo el año pasado, aunque la de Nación aumentó 0,2 puntos porcentuales y cayó la de provincias 0,3.

Los datos son nobles. La manipulación está en los… pic.twitter.com/dMRrf4iIhw — Pablo Olivares (@polivares3) June 16, 2025

La afirmación de Sturzzeneger puso en alerta a los gobernadores: la mayoría dice que ya hizo su parte y que la Nación cuenta como parte de su propio ajuste los recortes que les hizo a las provincias.

Desde una media docena de distritos indicaron a LA NACION que el ejemplo usado por el ministro sobre La Rioja es “absolutamente inaplicable” en otros lugares, “menos” en las provincias más grandes. Sturzenegger afirmó que, como el 90% de los ingresos riojanos provienen de la coparticipación, un ajuste moderado permitiría anular Ingresos Brutos, Sellos y el Inmobiliario Rural sin afectar servicios esenciales.

“No es un caso testigo”, definió tajante uno de los participantes en la reunión que los gobernadores mantuvieron el viernes pasado con Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Otra vez, en la conversación giró en torno a la preocupación provincial por la evolución de las recaudaciones y por el freno a la obra pública.

Nada nuevo respecto a lo que vienen planteando hace meses; lo diferente fue la participación del kirchnerista pampeano Sergio Ziliotto, perteneciente a un sector que habitualmente no se suma a estos espacios. La reunión fue una derivación del encuentro de 23 mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CF).

“Hay recursos administrados por el gobierno nacional que pertenecen a cada provincia, e incluso impuestos nacionales que no se ven reflejados en una mejora, por ejemplo, de las rutas nacionales”, precisó Ignacio Torres (Chubut). Tal como adelantó LA NACION, uno de los ejes es que los recursos del impuesto a los combustibles se destinen -como está previsto por ley- a mantenimiento de rutas y, además, copartipar el fondo remanente de ATN.

Sobre el ajuste y la reforma fiscal de los que habla Sturzzeneger, no solo los gobernadores sino que también economistas que siguen las finanzas provinciales sostienen que “anular” impuestos que hacen a la recaudación propia es “inviable” si no hay una alternativa. “Con plata ajena son buenísimos ajustando -ironizó un ministro de Finanzas de un distrito grande-. Por eso los cambios deben ser consensuados e integrales. Sin las provincias no son sostenibles”.

En el consolidado de las provincias (incluida CABA), alrededor del 50% de los ingresos totales dependen de fondos nacionales; por la caída de las transferencias no automáticas ese porcentaje se redujo unos puntos desde el 2023. La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy son las que dependen arriba del 80% de los giros del Tesoro Nacional, mientras que CABA, Neuquén, Chubut, Santa Cruz (por la actividad petrolera), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, las que menos.

La consultora Idesa sostiene que, en principio, son esas ocho jurisdicciones las que por la magnitud de su actividad económica podrían autofinanciarse usando como principal fuente de financiamiento el “Súper IVA” con el que Nación espera sustituir Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas. Pero para las 16, “podría haber dificultades debido a que –debido a su menor nivel de desarrollo– deberían aplicarlo con alícuotas muy altas. Casos extremos se dan en algunas provincias del norte donde se requerirían alícuotas estrafalarias debido a su reducida base de recaudación”.

Esas 16 provincias que tendrían dificultades, según datos del Ministerio de Economía, representan el 20% del PBI total del país, 31% de la población y 22% de los hogares pobres urbanos. En esa línea, para Idesa es clave generar un Fondo de Nivelación equivalente al 1,5% del PBI (equivale a un quinto de lo que actualmente se distribuye a través de la coparticipación); ese sería el mecanismo de redistribución regional de ingresos para compensarles la menor capacidad contributiva de su población. Sería un reemplazo de la coparticipación según la consultora y su reparto podría condicionarse a cumplir determinadas metas de responsabilidad fiscal y de un plan de desarrollo.

“Los libertarios ganan peso, pero solo dos provincias renuevan administración este año. Tendrán que seguir hablando con nosotros, sin escucharnos las reformas que nos abarcan se harán difíciles”, reflexionó un gobernador.