La ruta del dinero de $LIBRA: las transferencias millonarias más llamativas de un circuito que tiene a Novelli y a Davis como protagonistas

La historia del dinero alrededor del caso por el token $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei se escribe a cielo abierto y en formato digital. Todo el recorrido, con sus paradas y recodos, está grabado en piedra dentro del sistema de la blockchain, que es de consulta pública. Pero el sentido del circuito y sus protagonistas se conservan anónimos, bajo largas y complejas claves alfanuméricas.

Los esfuerzos, sin embargo, de investigadores judiciales, periodistas, una comisión de diputados y expertos en materia crypto fueron develando parte del entramado; un rompecabezas complejo, en el que no asoman funcionarios, pero sí personas sospechadas de oficiar de nexo entre Milei, promotor de la moneda, y su creador, Hayden Mark Davis. Parte del trabajo se allanó cuando el norteamericano reveló al público una de sus cuentas, algo que luego consideraría un “error”.

El trader Mauricio Novelli, cuya relación de cercanía con los Milei data desde hace años, es apuntado por un creciente caudal de pruebas como el principal constructor del puente que unió al Presidente con el empresario estadounidense. Las pruebas surgen de los peritajes a los teléfonos que ordenó la Justicia en el marco de la investigación por una presunta estafa.

Las siguientes son algunas de las transferencias más llamativas en el periodo investigado, ordenadas cronológicamente, que lo tienen a Novelli y a Davis como protagonistas.

En segundo plano, Mauricio Novelli habla con Hayden Davis en Buenos Aires, a fines de 2024; en primer plano, Manuel Terrones Godoy

Noviembre 2024 y enero 2025

El 19 y el 30 de noviembre de 2024, una billetera virtual cuyo titular se desconoce (CivU…) recibió dos transferencias espejadas de 150.000 dólares cada una. La misma cuenta recibiría más adelante otra por 250.000 dólares.

Los movimientos que suman 300 mil dólares, el primer desembolso estipulado en el borrado

Estos movimientos son importantes por dos motivos: los 300 mil dólares que suman el primer par de transferencias coinciden con el primer desembolso estipulado dentro del plan de pagos que reveló LA NACION en noviembre.

Son pagos que la empresa de Hayden Davis, Kelsier Group, debía afrontar para obtener la representación exclusiva del Estado argentino en materia crypto.

La segunda transferencia, de 250 mil dólares, coincide con el segundo pago estipulado en esa hoja de ruta.

El segundo desembolso que coincide con los pagos en el borrador de acuerdo

Además, la cuenta en cuestión quedó asociada a Novelli porque de ella el trader recibió dos pagos por miles de dólares y también su colega Sergio Morales. Entre las tres transferencias suman más de 100 mil dólares.

19 de enero

Una cuenta ligada al empresario Davis por su historial de transacciones (CeSi...), pone en movimiento 4.91 millones de dólares digitales que partirían hacia distintas direcciones.

Es una cifra cercana a los 5 millones de dólares mencionados en el borrador que los peritos informáticos recuperaron del celular de Novelli.

En el horario local son tres horas menos: el movimiento se hizo en la noche del 19 de enero

El movimiento tiene, además, otra particularidad: sería el “empalme” entre dos proyectos distintos. El dinero proviene del token $MELANIA, la moneda virtual ligada a la hija del presidente de los Estados Unidos, un “proyecto” en el que Davis admitió públicamente haber estado involucrado. Fue lanzado el 19 de enero y promocionado ese mismo día en redes por la mujer.

30 de enero

El jueves 30 de enero concentra algunos de los hitos más relevantes en la corta historia del caso. El eje central es la reunión en Casa Rosada entre Hayden Davis, el presidente Milei y los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Antes, durante y después de aquel encuentro tuvieron lugar una serie de transacciones de relieve.

La billetera virtual ligada a Davis que recibió los 4.9 millones de dólares (HUZE...) en la noche del 19 de enero realiza dos nuevos movimientos: a las 14 horas -apenas minutos después de que Davis, Novelli y Terrones Godoy atravesaran el umbral de Casa Rosada- gira 499 mil dólares a una cuenta en Kraken, una suerte de banco digital, entre cuyas prestaciones se enlista la de convertir el dinero digital en dinero físico. Se desconoce quien recibió ese medio millón de dólares cuando se inició aquella reunión. Es una de las tantas piezas del rompecabezas que aún no tienen forma ni color.

La reunión comenzó a las 14 horas locales, mismo horario que la segunda transferencia

Desde esa misma cuenta, a las 17:28, es decir, tres horas después de finalizada la reunión en Rosada y una hora y media después de la foto que Milei publicó en redes junto al empresario Davis, partieron más de 3,4 millones de dólares digitales rumbo a distintas direcciones.

La trazabilidad de esa operatoria se complejiza, pero una parte regresa a Davis el mismo 30 de enero y más de un millón de dólares pasa por una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años, del que se sabe poco. Pocos minutos más tarde, Mellino giró ese dinero a una tercera cuenta, desconocida, pero con la que ya había interactuado previamente, también con montos millonarios.

Se obtiene una visión panorámica de muchos de estos movimientos en la cartografía que trazó en una página especializada Fernando Molina, uno de los expertos que siguió de cerca el caso.

31 de enero

El dinero recibido por el jubilado Mellino el día anterior parece encontrar su destino el viernes 31 de enero en tres billeteras de Novelli.

La comisión de diputados que investigó la trama $LIBRA recibió reportes de distintas plataformas que intervinieron en el circuito de dinero: algunas de ellas daban cuenta de que Novelli recibió ese viernes un total de 695.000 dólares digitales. Ese mismo día, una cuenta con la que Novelli interactuó recibió otros 320 mil dólares. Ambos montos suman lo mismo que recibió y pasó el jubilado Mellino el día anterior.

El fiscal Eduardo Taiano sostuvo en un dictamen que esos fondos constituyen “eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.

Como contó este medio, el 30 y 31 de enero Novelli mostró un interés desbordado por los precios de autos y relojes de lujo, como también de lotes y departamentos millonarios.

3 de febrero

El lunes 3 de febrero, dos cuentas ligadas a Davis transfieren a una tercera un total de USDC 3.965.650, la moneda digital que corre aparejada al dólar.

Entre las 21:19 y los primeros 20 minutos del martes 4 de febrero, ese dinero -es decir, casi 4 millones de dólares digitales- se redirige a una billetera de la plataforma Bitget, perteneciente a Camilo Rodríguez Blanco, según pudo averiguar la Justicia. Se trata de un influencer colombiano del mundo del trading que reside en el país, cuyo nombre -“Camilo”- aparece en boca de Novelli en distintas conversaciones rescatadas de su celular por los peritos.

Los movimientos realizados en la noche del 3 de febrero (UTC-3) suman casi 4 millones de dólares

Estas transferencias tienen especial relevancia por lo que ocurría a primera hora del día siguiente: Novelli, su hermana María Pía, y la madre de ambos, María Rafaele, visitarían con bolsos en sus manos una sucursal del Banco Galicia en Martínez y manipularían varias cajas de seguridad. Volvieron allí el primer día después del lanzamiento del token y dejaron las cajas vacías.

La visita de la familia Novelli quedó grabada en las cámaras del banco

14 de febrero: el lanzamiento

Otra de las cuentas ligadas a Davis (BRE...) es receptora de dos millones de dólares el día del lanzamiento del token $LIBRA. Durante ese 14 de febrero y los días siguientes, serían repartidos en su totalidad en distintas cuentas de las plataformas Bitget, KuCoin y OKX Deposit, cuyos propietarios permanecen en las sombras

A las 15:12 (UTC-3), la cuenta recibe 2 millones de dólares

Vinculadas específicamente al token $LIBRA, se desplegaron 87 transacciones desde 74 billeteras distintas, que mostraron una sincronización cronometrada. De acuerdo al informe final de Comisión de diputados, en apenas 22 segundos, se invirtieron más de 13,5 millones de dólares.

Apenas segundos después de esos movimientos, a las 19:01, Milei posteó sobre $LIBRA en sus redes. El presidente estaba en comunicación con Novelli, que se encontraba con Davis en los Estados Unidos. El trader llamó a Milei a las 18:44:42 y a las 18:54:38, y el Presidente lo llamó al lobista a las 18:56:22. Luego fue el trader lo volvió a llamar a las 18:58:02 y otra vez a las 19:03:07, apenas dos minutos después del tuit.