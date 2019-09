El ministro de Hacienda confirmó que dialogó con la oposición sobre las medidas adoptadas ayer Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Jaime Rosemberg SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 12:55

Luego de una reunión de gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri, que se extendió más de lo usual, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza se mostró satisfecho por el comportamiento del dólar en la primera mitad de la jornada, y aseguró que su cotización se mantendrá "estable" luego de las medidas de control al mercado de cambios implementado ayer vía Boletín Oficial.

"El (volumen) intradiario fue con muy poco volumen, bajó como dos pesos y medio, es una baja bien significativa. Creo que en todo este período no prometí ningún valor (pero) considero que va a ser estable, en este rango de precios que estamos viendo ahora.", dijo Lacunza en una conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, que se desarrolló en el Salón de los Pueblos Originarios de Balcarce 50.

¿Se mantendrá este valor hasta diciembre? "Hay razones para pensar que va a ser estable, el dólar está suficientemente alto y tiene colchón para absorber cualquier shock o cualquier contingencia. El objetivo central es esta estabilidad", agregó el ministro de Hacienda, quien explicó que fue el Presidente quien le ordenó "cuidar las reservas" poniendo "límites a la eventual dolarización".

El ministro de Hacienda, anoche, en el programa "Debo decir", conducido por Luis Novaresio (América) 08:08

Video

"Cada uno tiene absoluta disponibilidad de patrimonio (.) cada uno puede hacer lo que quiera con lo que ya tienen, en los bancos, en su casa, en el Exterior, eso es intocable e incuestionable", afirmó el ministro con relación a los depósitos de las personas físicas.

Sobre el vínculo con el FMI, Lacunza afirmó que el "diálogo está abierto" con la entidad, a la que le "comunicamos telefónicamente" el contenido de las medidas anunciadas ayer. Afirmó que además hablaron con economistas del oificialismo de la oposición, porque "nadie es el dueño de la verdad (.) hay una elección por delante pero eso no excusa para no poner en riesgo la estabilidad y el bienestar de los argentinos", afirmó, con tono tranquilo.

¿Son las medidas de la oposición? "No fueron consensuadas, pero sí fueron compartidas en un diálogo institucional, pero acá no hay un co-gobierno, sí una relación de respeto, y que después de las PASO representan evidentemente a una porción de la sociedad", dijo Lacunza, en referencia "no sólo al Frente de Todos sino también a otras fuerzas, como Consenso Federal y Despertar, todos los argentinos merecen estar representados en la mesa de discusiones", afirmó.