Larreta respondió a las críticas del entorno de Jorge Macri por su candidatura

De vuelta en terreno porteño, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que compite para la Legislatura, explicó por qué no se anotará dentro de Pro y respondió a las críticas que llegan desde el entorno de Jorge Macri al respecto de su postulación. Según el también expresidenciable, el actual mandatario capitalino no debería preocuparse por la performance electoral de su espacio si hiciera una buena gestión.

Luego de conocerse su candidatura, desde Pro analizaron que era funcional tanto a La Libertad Avanza (LLA), que todavía no confirmó quién será su cabeza de lista, y a los peronistas, que lo llevan a Leandro Santoro. Lejos de abonar a esa teoría, Rodríguez Larreta respondió este miércoles en Radio Rivadavia. “ Todas esas elucubraciones, politiquerías, se terminan si la Ciudad está bien . Nosotros en ocho años sacamos 50 puntos en la Ciudad, no importaba la politiquería, la Ciudad estaba bien. La mejor manera de no favorecer a ninguno es laburando y la gente acompaña, no busquemos interpretaciones retorcidas”, sostuvo contra el actual gobierno porteño.

Crítico de la gestión de Macri, que lo sucedió en el cargo y ultima los nombres para la lista de Pro, Rodríguez Larreta insistió: “A quien está en el gobierno de la Ciudad la gente lo vota por el laburo que hace. Si la gestión está bien, no estaríamos hablando de esto [de quién sale primero en la elección porteña]. La gente vota por la gestión. Lo llamábamos ‘el metro cuadrado’, por ejemplo, el mantenimiento de los parques. Si vos vas y el pasto está hasta acá de alto, la gente no te vota. Más allá de si peronismo, no peronismo, no importa... Por eso es que no me siento para representar el gobierno de la Capital”.

Dijo también el jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que hubiese sido “incoherente” que compitiera por Pro porque no hubiera podido salir a pedir el voto para la gestión macrista actual. “Siento que la Ciudad está deteriorada, para atrás, está triste. No sería coherente. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a mentir a la gente? ¿Voy a decir ‘apoyen este gobierno’ con el cual en muchas cosas no coincido? Quiero ser coherente”, indicó. Asimismo, dijo que la Capital “ya no brilla” y marcó: “A mí no me representa lo que hoy hace el gobierno de la Ciudad”.

Dardos a los dirigentes nacionales: “Dicen una cosa y apoyan otra”

Además, volvió a comentar que en las calles hay “olor a pis” -como cuando se lanzó a la Legislatura- y ahondó con críticas para la dirigencia nacional de Pro , partido comandado por Mauricio Macri. De acuerdo a su visión, hay una cuestión “contradictoria” y “poco clara” en los referentes, porque se perdió la “identidad” de esa fuerza. “No sabemos bien los dirigentes de qué lado están: un día de un lado, otro día del otro. Aparecen más cercanos al Gobierno que al rol de oposición constructiva para el que votaron a Pro”, se quejó. “Dicen una cosa después en el Congreso se apoya otra”, lanzó también, para cuestionar la cercanía entre los popes amarillos y la gestión de Javier Milei, con la que el exalcalde se diferencia.

Como un contraste, en tanto, Rodríguez Larreta dijo que él “no se corre” de los valores originales y de esa idea de “gestión” que siempre primó en Pro. “Yo sigo en el mismo lugar”, sostuvo.

Mientras, en la previa de un día agitado con movilizaciones en el Congreso por los jubilados, a una semana de aquella violenta marcha donde confluyeron hinchas, barras, organizaciones sociales y sindicales, Rodríguez Larreta dijo que comulga con la necesidad de mantener el orden público, aunque reparó: “Pero también repudio la violencia en todas sus formas, no hay ninguna justificación para la violencia en ningún caso, esa siempre fue mi actitud, la sostengo, es mi convicción”.

LA NACION