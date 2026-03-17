Las 12 preguntas del interrogatorio que respondió Cristina en el arranque de su declaración

Durante casi una hora y con fuertes acusaciones a los jueces y fiscales, la expresidenta Cristina Kirchner declaró este martes en los tribunales de Comodoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas. Al comienzo de su exposición, tuvo un breve intercambio con el tribunal que le hizo una serie de preguntas protocolares de identificación. En varias oportunidades, la líder peronista respondió con ironía.

“Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo”, comenzó uno de los integrantes del tribunal, que también le preguntó apodo y estado civil.

—¿Su edad?

—73 años.

—¿Su estado civil?

—Viuda.

—¿Tiene algún apodo?

—Mire…—contestó entre risas la exmandataria— me dicen Cristina, podría decirle algunos otros pero no me parecen adecuados.

Las preguntas que respondio Cristina Kirchner

—¿Nacionalidad?

—Argentina.

—¿Lugar de nacimiento?

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—¿Fecha de nacimiento?

—19 de febrero del 53.

—¿Su domicilio principal?

—¿Hoy? San José 1111.

—¿Sus condiciones de vida?

—Es de público y notorio.

—¿Nombre y profesión de sus padres?

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio—reiteró Cristina Kirchner.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—Bien, adelante doctor.

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

Cristina Kirchner en la sala de tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

A partir de ese momento, la expresidenta comenzó con su alocución, que por primera vez realizó de forma presencial. En anteriores oportunidades, todas las presentaciones orales se habían desarrollado de modo virtual, a través de la plataforma Zoom.

“Hasta este momento, si alguien me decía cuál era la causa de persecución política decía Vialidad, por la cual cumplo una injusta condena: intervinieron jueces mutantes, no solamente tuve un juez que se declaró competente y después incompetente, sino que lo hicieron por delitos que nunca pude haber cometido, sin pruebas, no hay un sólo testigo que haya declarado contra mí“, marcó.

Roberto Barata Saluda a Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Vestida con un traje oscuro con líneas finas y una camisa blanca, la expresidenta llevó su típica escarapela argentina y un rosario en el cuello. Con la efusividad que la caracteriza a la hora de dar discursos, siguió: ”Es un disparate total, debo reconocer que esta causa titulada cuadernos la desalojó del podio, ya no se trata de jueces imparciales, sino que el juez de instrucción y el fiscal, Carlos Stornelli y Bonadio, son mafiosos“.

Cristina Kirchner al entrar en el tribunal acompañada por su abogado Carlos Beraldi Ricardo Pristupluk

“Hay audios, grabaciones, le pedían plata a la gente para sacarla, para no incluirla en la causa, metían presa a la gente para que dijera que yo era la responsable de todo. ¿Dónde está toda esa plata?“, se cuestionó y acusó: ”En esta causa me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento de Juncal y me rompieron la casa de Calafate... Ni hablar de un fiscal que con una excavadora dio vuelta la Patagonia para buscar plata".

Siempre manteniendo el tono irónico, se lamentó: “¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de que me robé un PBI, miles de millones? No estaría sentada acá, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del Poder Judicial".

Cristina, al volver a su casa luego de la declaración. EMILIANO LASALVIA - AFP

“Es increíble, estoy presa porque decían que administraba todo a favor de Lázaro Báez y en perjuicio de otros empresarios; y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de todos los empresarios a los que les dije que investigaran y no quisieron. ¿Es en serio? Tienen derecho a perseguir pero, por favor, sean más coherentes. Hay algo que no cierra, hay algo podrido que huele en Dinamarca”, ironizó.

Cristina Kirchner al salir de su domicilio rumbo a Comodoro Py Marcos Brindicci

Cristina Kirchner también apuntó, como suele hacer, contra el presidente Javier Milei, y recordó que en el discurso de apertura de las asambleas legislativas el mandatario dijo que iba a seguir presa por las causas de los cuadernos y del memorándum de Irán. “Tráiganme cualquier manifestación de algún presidente en el mundo que haya dicho que un ciudadano iba a seguir preso... Más violatorio de la Constitución no hay”, consideró.

“Es un gran disparate esta causa: me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales a lo que se describe, me gustaría que me digan dónde está ese dinero, que me digan cómo me pagaron, cómo fue”, añadió y concluyó: “Y si realmente es posible esta acusación realizada por prácticas mafiosas llevadas a cabo por Stornelli. Nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos”.