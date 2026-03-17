Cuadernos de las coimas: de qué se la acusa a Cristina Kirchner y por qué declara en Comodoro Py

La expresidenta Cristina Kirchner declaró esta mañana en los tribunales de Comodoro Py por la causa conocida como Cuadernos de las coimas, en la que se la acusa de ser la jefa una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de obra pública entre los años 2003 y 2015.

Cristina Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi Ricardo Pristupluk

La exmandataria no contestó preguntas de los jueces, los fiscales y los defensores de los acusados, tras su exposición de casi una hora.

El juicio oral por los Cuadernos de las coimas investiga maniobras de corrupción en las últimas décadas y se realiza bajo la modalidad virtual.

El proceso, al igual que lo ocurrido el año pasado, continuará con dos audiencias por semana, por Zoom.

Qué declaró Cristina Kirchner sobre la causa cuadernos de las coimas

“Esta causa fue pergeñada. ¿Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable?. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, dijo sobre el caso de los Cuadernos de las coimas.

Las preguntas que respondio Cristina Kirchner

Previamente, en su cuenta personal en X escribió: “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el “show debe continuar”“, se lee en la publicación que hizo el lunes.

Además, la exmandataria sostuvo: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…“.

Posteriormente ya no se refirió a su situación judicial e hizo hincapié en la economía actual y criticó a la gestión libertaria: “Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina", subrayó.

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos de las coimas Ricardo Pristupluk

Cristina Kirchner fue citada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7, inaugurando la ronda de declaraciones de los 20 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 65 empresarios acusados de haber pagado sobornos.