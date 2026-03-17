Las chicanas de Cristina Kirchner en el arranque de su indagatoria: “Tengo apodos, pero no me parecen adecuados”

La expresidenta Cristina Kirchner salió por segunda vez de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución —la primera había sido a causa de una urgencia médica—, para declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que dejaron en evidencia la tensión con el tribunal.

Las preguntas que respondio Cristina Kirchner

Las 12 preguntas del interrogatorio de identificación que respondió Cristina

—Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo.

—Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Su edad?

—73 años.

—¿Su estado civil?

—Viuda.

—¿Tiene algún apodo?

—Mire…—risas— Uhh, no. Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados.

—¿Nacionalidad?

—Argentina.

—¿Lugar de nacimiento?

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—¿Fecha de nacimiento?

—19 de febrero del 53.

—¿Su domicilio principal?

—¿Hoy? San José 1111.

—¿Sus condiciones de vida?

—Es de público y notorio.

—¿Nombre y profesión de sus padres?

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—Bien, adelante doctor.

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

Cristina Kirchner fue citada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7. Inauguró así la ronda de declaraciones de los 20 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 65 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.

El mensaje antes de su declaración en Comodoro Py

La expresidenta publicó un mensaje en su cuenta de X horas antes de tener que presentarse a declarar en el juicio. De esta forma, rompió un prolongado silencio público para expresar sus cuestionamientos al Gobierno y al Poder Judicial ante su citación a indagatoria presencial en los tribunales de Comodoro Py.

En su publicación, Kirchner sostuvo que la decisión judicial responde a presiones mediáticas y criticó el modo en que se desarrolla el proceso. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, expresó.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

“La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, sumó.

En su mensaje también incluyó críticas por la situación económica del país y la gestión del presidente Javier Milei. La exmandataria describió un escenario marcado por, entre otras cosas, “fábricas cerradas”, “inflación superior a los dos puntos desde hace meses” y “salarios en caída libre”.

Además, se refirió al caso $LIBRA y sostuvo que, “pese al cajoneo del Fiscal Taiano”, el Gobierno no va a poder ocultar la conexión del Presidente con lo que describió como una “estafa”.