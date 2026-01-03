Las causas judiciales contra la AFA: por ahora, Tapia podrá salir del país para acompañar a la Argentina en el Mundial

¿Puede el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salir del país e ingresar a los Estados Unidos para acompañar a la Argentina durante el Mundial?

Sí, “por ahora no hay impedimentos judiciales”, aseguran en los tribunales donde hay media docena de causas en las que se investiga a la cúpula de la AFA, a su tesorero Pablo Toviggino, a un grupo de personas como sus presuntos testaferros, al productor teatral Javier Faroni y su esposa, entre otros.

Pero en ninguna de las causas en tramita tanto en la justicia federal porteña, como en la justicia federal de Lomas de Zamora, “Chiqui” Tapia está entre los imputados directos.

En cambio, está imputado en la causa que tramite en la justicia en lo penal económico, en el juzgado de Diego Amarante, donde el fiscal es Claudio Navas Rial.

Allí también están imputados Toviggino y otros integrantes de la cúpula gerencial de la AFA, entre ellos el secretario general, Cristian Malaspina, y el director general, Gustavo Lorenzo.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) AFA

Sin embargo, en esa causa no se dispuso la prohibición de salida del país de Tapia. Fuentes judiciales señalaron que sí se resolvió el levantamiento del secreto bancario y fiscal.

En ese expediente todos están imputados por la retención indebida de 19.000 millones de pesos. La deuda, que corresponde a los ejercicios 2024 y 2025, se generó por la retención de aportes y contribuciones previsionales, que no fueron transferidos al organismo de recaudación dentro de los plazos legales.

Navas Rial solicitó pruebas complementarias como el rastreo de todas las cuentas bancarias mantenidas por la AFA durante los dos últimos años y la recopilación de balances y documentación contable presentada por la asociación. El objetivo es rastrear la ruta del dinero y esclarecer las razones detrás del presunto incumplimiento reiterado en el pago de aportes sociales.

En otra causa por lavado que se tramita en la Justicia quien está en la mira es Toviggino, como el presunto dueño de la mansión de Pilar, valuada en 20 millones de dólares, y que figura a nombre de supuestos testaferros.

Ese caso está en danza entre el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky y el juez federal de Campana, Adrián Gonzáles Charbay.

En ese caso se dispuso levantar el secreto bancario, fiscal y financiero para ahondar en sus inversiones y movimientos.

Luego están las causas de la justicia federal de Lomas de Zamora que sigue Luis Armella y el juez Federico Villena. Ambos trabajan con la hipótesis de la evasión por una denuncia de ARCA y lavado de dinero.

Quien aparece mencionado imputado e investigado allí es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, una financiera que auspiciaba a varios clubes, les prestaba dinero y cuyo titular es allegado a Tapia.

En esta causa de Lomas de Zamora, el juez Luis Armella y los fiscales Incardona y Diego Velasco de la PROCELAC, están pidiendo la Justicia de los Estados Unidos las constancias de las transferencias relacionadas con esta maniobra.

Javier Faroni, en la mira de la Justicia X

Según constancias obtenidas por LA NACION, la mira de la Justicia de los Estados Unidos está puesta en el productor teatral Javier Faroni, su mujer Erica Gillette por la empresa TourProdenter, que gestiona el dinero de la AFA en exterior.

Esa empresa acumuló en los últimos cuatro años más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos por un contrato con la AFA.

Solo una parte de esa fortuna, según reveló LA NACION este domingo, se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina.

Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude.

Faroni quiso salir del país el lunes pasado hacia Uruguay, pero la justicia argentina se lo impidió por decisión de Armella. Fuentes judiciales de Lomas de Zamora consultadas acerca de si el impedimento de salida del país se extendía a Tapia dijeron que “por ahora no”.

En esos papeles de Estados Unidos no figura Tapia como la persona que está en la mira de las autoridades de ese país, aunque si se investiga a Faroni y a la empresa, dijeron fuentes judiciales en la Argentina.