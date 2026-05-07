Matías Tabar salió a cruzar a Javier Milei: “Tristeza escuchar al Presidente catalogarme de militante K”

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, apuntó hoy contra el presidente Javier Milei, quien relativizó su declaración ante la Justicia y lo tildó de “militante kirchnerista” o “mentiroso” para defender a su jefe de Gabinete.

En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social “X”, Tabar expresó su “tristeza” por los dichos del jefe del Estado. Tal como consignó LA NACION, el contratista recordó que votó al gobierno de Milei en las últimas elecciones.

Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA! — Matias Tabar (@TabarMatias) May 7, 2026

“Angustia, dolor en el corazón escuchar al Presidente, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y LLA, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. Viva la patria”, señaló Tabar, vicepresidente del Grupo AA Arquitectura SRL, sociedad que constituyó junto con Facundo Heine.

El empresario fue militante de un partido vecinalista y proveyó al municipio de Exaltación de la Cruz resmas de papel y cámaras de seguridad. Es deportista y suele participar de carreras de resistencia o triatlón, como la competencia Ironman.

Cerca del contratista confirmaron a LA NACION que la cuenta @TabarMatias es manejada por el propio Tabar.

Anoche, Milei ratificó a Adorni en el cargo y dijo que su funcionario es “inocente” y que tiene “los números en orden”. En ese contexto, buscó desacreditar la declaración que había hecho Tabar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la que reveló que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua, supuestamente adquirida por US $120.000.

“Lo interesante es que le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario”, remarcó Milei en diálogo con La Nación +.

El Presidente insistió en catalogar a Tabar como un seguidor de los gobiernos de los Kirchner, pese a que el contratista de Adorni difunde desde hace años en sus redes mensajes críticos al peronismo o la gestión de Alberto Fernández o con alusiones concretas a las denuncias de corrupción en la obra pública.

Matías Tabar el contratista que remodeló la casa de campo de Manuel Adorni Facebook Matías Tabar

El lunes, Tabar se presentó ante la Justicia para declarar en el marco de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El ministro coordinador y exvocero presidencial acumula gastos y deudas desde que es funcionario por más de US$800.000.

En su declaración ante el fiscal Pollicita, que estuvo respaldada por documentos, Tabar comprometió la situación de Adorni. Dijo que el jefe de Gabinete le pagó US$245.000 en efectivo por refacciones en su casa en Indio Cua.

Sostuvo que las obras demandaron 10 meses y que fueron presupuestadas inicialmente en US$95.000, pero que el agregado de extras multiplicó el valor final.

En la causa judicial quedó constatado que Adorni lo contactó antes de que declarara ante la Justicia. Le ofreció “ayuda”, pero Tabar la rechazó.

Crisis en el Gobierno

Milei debió salir a apuntalar al jefe de Gabinete después de que la senadora Patricia Bullrich reclamara públicamente que Adorni presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Frente al revuelo interno que generó la declaración, Milei dijo que Bullrich había “espoileado” lo acordado con Adorni para que anticipe su declaración jurada.

El ultimátum de Bullrich reflejó públicamente el malestar que atraviesa parte del Gobierno por la decisión de sostener a Adorni, a pesar de que diariamente las revelaciones judiciales complican su situación. Milei, de todas formas, volvió a defender al funcionario. “No voy a ejecutar a un inocente”, dijo.

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