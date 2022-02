Las distintas posturas de los líderes de JxC sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI por la deuda

El entendimiento que el Gobierno anunció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda genera distintas posturas entre los principales referentes de Juntos por el Cambio, que participarán hoy de un “retiro espiritual” en un club de Olivos para apaciguar las internas y proyectar el plan 2023.

Si bien en la coalición opositora coinciden en la necesidad de evitar que el país caiga en default con el principal organismo de crédito, existen diversas visiones sobre si las bancadas de la fuerza en la Cámara de Diputados y el Senado deben acompañar o no con su voto positivo la propuesta del oficialismo.

Mientras que la UCR y la CC adelantaron su predisposición a dar quorum y facilitar el entendimiento con el FMI en el Congreso, los popes de Pro ponen reparos y reclaman más detalles del acuerdo para dar su respaldo. “Halcones” y “palomas” concuerdan en que JxC no puede aprobar a “libro cerrado” el proyecto del oficialismo.

Horacio Rodríguez Larreta

El jefe porteño celebra el principio de acuerdo que alcanzó el Gobierno con el FMI por la deuda. Entiende que cerrar con el organismo internacional evitaría un default, un escenario que perjudicaría aún más a la economía. Pero quiere conocer la “letra chica” del acuerdo y la “factibilidad de su cumplimiento”. Además, reclama que la Casa Rosada presente un programa económico integral para que el país vuelva a crecer. Anteayer, debatió el tema con María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Su posición está en línea con el planteo del exministro Hernán Lacunza, quien expuso ayer ante el bloque de Pro, que conduce el vidalista Cristian Ritondo.

Mauricio Macri

Desde el Sur, donde pasó sus vacaciones, el expresidente transmitió su preocupación por la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de diputados del Frente de Todos tras el principio de entendimiento con el Fondo. Entiende que la jugada del hijo de la vicepresidenta es una señal de que el Gobierno tendrá dificultades para cumplir con las metas del eventual acuerdo por sus internas. Al igual que Patricia Bullrich o Larreta, pide que el oficialismo brinde detalles de la propuesta.

Patricia Bullrich

La titular de Pro no quiere empujar al país al default, pero tampoco que el oficialismo arrastre a JxC en el debate en el Congreso. Atenta al quiebre que genera en el Gobierno el entendimiento con el Fondo, pretende que la coalición opositora analice la letra chica del acuerdo antes de pronunciarse. Y advirtió que JxC no debería acompañar si el kirchnerismo no respalda la el proyecto. “O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, dijo.

Elisa Carrió

La líder de la CC llamó a “apoyar” el entendimiento con el FMI y sostuvo que el país debe “honrar sus deudas”. Según Carrió, JxC debe “acompañar y discutir” la propuesta en el Congreso. “Es posible que no se produzcan grandes mejoras en la economía luego de acordar, pero estaríamos evitando males mayores como el aislamiento internacional y la parálisis productiva”, dijo. Criticó a los opositores que “especulan” y apuestan a un escenario de “cuanto peor, mejor”. “Eso solo les sirve a unos pocos oportunistas”, sostuvo. Esa la postura que sostendrán Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, las principales espadas de Liilita en Diputados.

Gerardo Morales

Al igual que Carrió, el jefe de la UCR se manifestó a favor de facilitar el entendimiento con el Fondo en el Congreso. Se inclina por acompañar la aprobación del acuerdo. Pidió dar quorum, aunque sus espadas en Diputados, como Mario Negri, reclaman cautela ya que el proyecto aún es una hoja en blanco. “Primero hay que dar quorum y no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo porque si no, caemos en default”, señaló.

Alfredo Cornejo

En sintonía con Bullrich, el jefe del interbloque de JxC en el Senado reclama que Cristina Kirchner se pronuncie a favor del acuerdo con el FMI. Considera que el principio de entendimiento con el organismo es una buena noticia, pero advierte que JxC estudiará la letra chica del proyecto. Alerta sobre la “fractura” en el seno del Gobierno que exhibió la renuncia de Máximo Kirchner.

Martín Lousteau

El líder de Evolución Radical consideró que el avance de la negociación con el FMI por la deuda fue una buena noticia porque evitó un default e impidió “un aumento de la incertidumbre” en la economía. Pero el senador advirtió que JxC deberá analizar en profundidad la propuesta en el Congreso: “No es aún un acuerdo -ni siquiera todavía a nivel técnico- pero es un marco para pensar uno que pueda beneficiar al país”. Pide precisiones al Gobierno sobre el rumbo económico y su plan para enfrentar los eventuales compromisos con el Fondo.

Miguel Ángel Pichetto

El referente de Peronismo Republicano calificó de auspicioso el principio de entendimiento con el FMI, porque evita “el peor escenario” para el país: caer en el default. Sin embargo, el auditor general de la Nación pidió que Martín Guzmán muestre el contenido del acuerdo y alertó sobre las “acciones contradictorias” en la cima del Gobierno.

Ricardo López Murphy

El diputado nacional y líder de Republicanos Unidos entiende que el anuncio del Gobierno fue “un primer paso” y considera que aún no puede hacerse un juicio de valor del principio de entendimiento con el FMI. “Hasta este momento conocemos una suerte de hoja de ruta, no el plan de vuelo”, apuntó. Cree que Guzmán debe explicar qué medidas y correcciones piensa hacer para cumplir con las metas del acuerdo. “La oposición no va a ponerle obstáculos al Gobierno”, anticipó. Cuestionó la gira del presidente por Rusia y China y advirtió sobre el quiebre en el Gobierno tras la renuncia de Máximo Kirchner: “No pueden ser oficialismo y oposición”.