Las listas de las elecciones Argentina 2025: así se presentan todos los candidatos, uno por uno
En la provincia de Buenos Aires eligen 35 diputados, mientras que en CABA se renuevan las bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados
- 11 minutos de lectura'
Las elecciones legislativas nacionales son hoy, domingo 26 de octubre, y los electores argentinos deben definir su representación en el Congreso de la Nación. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuáles son las listas de candidatos para esta ocasión.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, se votan diputados nacionales, que ocuparán 35 bancas que corresponden al distrito. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires renueva tanto sus bancas en el Senado como 13 butacas de la Cámara Baja.
Cabe aclarar que este año se debuta por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta de votación que agrupa toda la oferta electoral en una sola papeleta. Dado que en algunas provincias se votan senadores nacionales, existen dos modelos de BUP. Este es el caso de CABA, donde se podrá ver dos filas, una con los candidatos a senadores y otra con los postulantes a diputados. Por lo tanto, los electores porteños deben hacer dos marcas en la BUP, una por cada categoría. Por su parte, los bonaerenses solo deben marcar una sola casilla, puesto que solo eligen una lista de candidatos a diputados.
A continuación, todas las listas de candidatos de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires y CABA, que tienen un gran peso electoral al ser los distritos más poblados del país.
La lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- M. Florencia De Sensi
- Joaquín Ojeda
- Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Vera
- Javier Sánchez Wrba
- Ana Tamagno
- Rubén Darío Torres
- Martina León Espinosa
- Mario Saavedra
- Bárbara Lerin
- Hugo Ferreyra
- Susana Conte
- Ignacio Salaberren
- Roxana Cavallini
- Eduardo Creus
- Mirta Wide
- Damián Selem
- Karina García
- Luis Enrique Green
- Paula Canegallo
- Mauricio Imperatori
- M. Alejandra Belen
- Enzo Di Fabio
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Luis Alberto Calderaro
- Aldana Giselle Rodríguez Golisano
- Daniel Adolfo Catalano
- Claudia Alicia Bernazza
- Jorge Rivas
- Rocío Di Bastiano
- Oscar Gerardo De Isasi
- Silvia Saravia
- Carlos Alberto Raimundi
- Macarena Quinteros
- Carlos Alberto Ortega
- Macarena Ayelén Rusconi
- Federico Aldo De Marziano
- María Cristina Moreno
- Arístides Bernabé Leinenn
- Florencia Defelipe
- Sebastián Javier Beroldo
- Julieta Ferrari
- Alejandro Esteban Rodríguez
Provincias Unidas
- Florencio Randazzo
- Margarita Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Tavela
- Alfredo Lazzaretti
- Andrea Almenta
- Osvaldo Caffaro
- Josefina Lauría
- Julio Pasqualín
- Silvina Green Asteazarán
- Sergio Buil
- Natalia Dziakowski
- Julio Daniel Dunogent
- Graciela Rego
- Oscar Alva
- Verónica Gabriela Zamora
- Juan Pablo Ripamonti
- Jorgelina López
- Gianella Gianella
- Marianela López
- Marcelo Fraga
- Stella Medaño
- Ricardo Fabián Choffi
- María Luján Rodríguez
- Sergio Fabián Carciofi
- Silvana Bergel
- José María Duhalde
- Gladys Villalba
- José Enrique Velazco
- Fabiana Nardi
- Juan Colli
- Marcela Loyola
- Hernán Kapoluto
- Nelly Muniz
- Alejandro Cieri
Unión Federal
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- José Antonio Ibarra
- Analía Pérez
- Federico Martelli
- Carina Biroulet
- Adolfo Suarez
- Gisela Oliva
- Ángel Alberto García
- Rosana Tortosa
- Mariano Fernandino
- María Isabel Casas
- Alejandro López
- Romina Rojas
- Horacio Azzoni
- Emilce Beatriz Blanco
- Guido Mengia
- Iris Noemí Barrios
- Ernesto García
- Marcela Ludueña
- Hugo Davila
- Andrea Piantanida
- Javier Raffaellino
- Sabrina Alsina
- Luis Roberto Cano
- Mirta Azucena Koch
- Ariel Montes
- Ramona Cruz Barraza
- Pablo Etchegoyhen
- Blanca Cristaldo
- Manuel Sánchez
- Sabrina Soria
- Facundo Fernández Araujo
- Silvana Fernández
- Ignacio Trucco
Coalición Cívica
- Juan Manuel López
- Elsa Llenderozas
- Lisandro Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
- Nadia Porro
- Román Bouvier
- Victoria Borrego
- Héctor Flores
- Graciela Andrada
- Pablo Zubiarre
- Gabriela Zapata
- José María Fernández
- Anahí Bilbao
- Eduardo Jordan
- Patricia Malaspina
- Fernando Trigo
- Silvia Vázquez
- Daniel Capeletti
- Giana Fuente
- Saúl Trejo
- Mariana Caracoche
- Patricio Yalet
- Belén Cáceres
- Santiago Mercade
- Lourdes Nocetti
- Haroldo Villafranca
- Berta Núñez
- Lucas Agüero
- Miriam Landoni
- Horacio Canullan
- Esther Junco
- Martín Bossi
- Silvia Rodríguez
- Fernando Landaburu
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla
- Juan Carlos Giordano
- Mónica Leticia Schlotthauer
- Alejandro Bodart
- Ana Irene Paredes Landman
- Néstor Antonio Pitrola
- Nathalia Inés González Seligra
- Eduardo Ayala
- Luana Simioni
- Sebastián Rodriguez
- Jorgelina Matucevicius
- Federico Francisco Novo Foti
- Norma Inés Lezama
- Ariel Marcelo Somer
- Agustina Belén Barrios
- Guillermo Enrique Pacagnini
- Diana Solange Cabrera Sanchez
- Lucas Hernán Cuenca
- Graciela Beatriz Calderón
- Juan Emiliano Romero
- Karen Florencia Leguizamón
- José Alejandro Sebriano
- Andrea Bernarda Lanzette
- Franco Rapanelli
- Emilce Alejandra Correa Louzao
- Claudio Emanuel Mora
- Nora Iris Biaggio
- Luis Mariano Sucher
- Mónica Silvia Mendez
- Ricardo Javier Segretti Valdueza
- Paula Yamila Akerfeld
- Osvaldo Omar López
- Natalia Marisa Espasa
- Luciano Corradi
Nuevos MAS
- Manuela Castañeira
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Lucas Correa
- Soledad Yapura
- Marcos Pascuan
- Paula Abal
- Leandro Hidalgo Robles
- Karina Colodro
- Jorge Ayala
- Graciela Robles
- Facundo Díaz
- Andrea Dopazo
- Ramiro Manini
- Natalia Faganello
- Facundo Raggio
- Laura Gómez
- Emilio Almada
- Karen Nuñez
- Benjamín Caviedes
- Emma Vecchio
- Maximiliano Wasserman
- Lucía Camara
- Sergio Martínez
- Paula Rojas
- Miguel Ángel Mugueta
- Evelyn Mac Dermott
- Eduardo Martínez
- Florencia González
- Jaime Lasa Matteucci
- Florencia Benitez
- Gustavo Juarez
- Sofía Carneiro
- Alejandro Schmale
- Andrea Núñez
Proyecto Sur
- Ricardo Alfonsín
- Lilia Estrella Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- Marina Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
- Julia Larcamón
- Manuel Martín Canay
- Carina Ester Zeli
- José Luis Fabris
- Marianella Islas
- Santiago Luis Hernández
- Gabriela Alejandra Adorno
- Germán Kohl
- Mónica Beatriz Sequeira
- Christian Carlos Greco
- Verónica Beatriz Mateo
- Fabio Gabriel Perussich
- Silvia Beatriz Fernández Zena
- Pablo Cristian Foster
- Viviana Haydee Forti
- Daniel Deserti
- Evelin Gonzalez
- Osvaldo Gatti
- Marta Campos
- Antonio Corona
- Laura Pérgola
- Eduardo Bogado
- Leila Rashid
- Walter Flores
- Gisella Mattea
- Leonel Antonuchi
- Irene Barzola
- Guillermo García
- Fernanda Fernández Vizcay
- Rodolfo Suárez
Potencia
- M. Eugenia Talerico
- Ricardo Alpert
- M. Sofía De Hagen
- Fernando Mascetti
- Flavia Acuña
- Miguel Ángel Echeverría
- Eva Gigena
- Ricardo Stoddart
- Amalia Francini
- Carlos Álvarez
- M. Gabriela Hernández
- Aníbal Cevasco
- Cecilia Rumi González
- Marcelo García
- Ariana Schiavi
- Jorge Luis Berisso
- M. Eugenia Villata
- Alejandro Bartoletti
- Marcela Chui
- Luis Palmiotti
- M. Andrea Passerini
- Héctor Cumplido
- Susana Pisera
- Pedro Vigneau
- Delia Gandini
- Federico Caballero Mattocio
- Mariana Fuentes Weber
- Claudio Venchiarutti
- Gabriela Anoll
- Alejandro Bulacio
- Stella Maris Díaz
- Oscar Ponce
- Lorena Gorosito
- Jesús Chobadindegui
- Laura Carbone
Unión Liberal
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raul Mansilla
- Evangelina Noemi Martin
- Francisco Antonio Soraci
- Monica Alejandra Leguizamón
- Leonardo Maximiliano Panebianco
- Vanessa Mariel Spinola Torres
- Cristian Sebastian Leon
- Romina Victoria Trotta
- Ramon Argentino Palacios
- Bianca Giangrande
- Francisco Sicardi De Estrada
- Clara Lorena Espinosa
- Jorge Centurión
- Vera Maria Laura Montenegro
- Gustavo Adolfo Díaz
- Erika Romina Spitteler
- Marcelo Daniel Carola
- Dora Elizabeth Marcelino
- Claudio Daniel Giménez
- Mónica Patricia Fernández
- Horacio Alejandro Santillán
- Natalia Laura Mariotti
- Roberto Guillermo Casal
- Alicia Lidia Casal
- Carlos Daniel Harendorf
- Alicia Magdalena Rivero
- Matías Ferrario
- Roxana Laura Marga
- Jose Fernando Bustamante
- Marisa Lorena Mraca
- Sebastian Manuel Vilas
Fte. Patriota Federal
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
- Eliana Solange Ott
- Diego Ariel Carlomagno
- Sandra Marcela García
- Valentino Bellini
- Yolanda Beatriz Kayser
- Claudio Hernán García
- Yanel Daiana Etcheverry
- Américo Antonio Fresca
- Mariana Paula Patricia Mollo
- Sebastián Jorge Salvador Bustamante
- María Laura Ferreyra
- Héctor Ismael Rodríguez
- Silvia Irene Bostjancic
- Esteban Oscar Mannarino
- Silvia Raquel Clavijo
- Roberto Gabriel Spinosa Castaño
- Marcela Ana García
- Alberto Enrique Cetrola
- Raquel Alejandra Aguilera
- Sebastián Gabriel Gutiérrez
- Nancy Elizabeth Castillo
- Miguel Omar Julian
- Alicia Beatriz Quiroz
- Rolando Martín Riss
- Erica Raquel Salto
- Juan Carlos Rosito
- Yesica Andrea Colicino
- Enrique Marcelo Ariel Oros
- Mónica Isabel Pérez
- Jorge Eduardo Arias
Movimiento Democrático Confederal
- Santiago Cúneo
- Mara Ordoñez
- Raúl Biaggioni
- Nydia Caligiuri
- Ramón Garcés
- Alessandra Minnicelli
- Adrián Salbuchi
- Ofelia Barbe
- David Moreyra
- Susana Rojas
- Claudio Orellano
- Vilma Biro Alemán
- Horacio Burgos
- Débora Anselmino
- Alejandro Cabello
- Sandra Ick
- Luciano Martos
- Soledad Albornoz
- Daniel Martín
- María José Pacenti
- Sebastián López Podestá
- Verónica Díaz
- Ramón Rodríguez
- Laura Velázquez
- Nelson Prezioso
- M. Virginia Iribas
- Joel Ick Pacenti
- Cecilia Espinoza Lampert
- Roberto Smith
- Chiara Pacenti
- Pablo Anselmino
- Cecilia Martí
- Gastón Frachetti
- Silvia Altamura
- Daniel Escobar
Nuevos Aires
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Nievas
- Milagros Alfonso
- Cristian Ruiz
- Romina Elizabeth Díaz
- Tomas Joaquín Cuervo
- Rosana Cecilia Sobré
- Cristian Fabian Quillotay
- Nerea Gómez
- Tiago Aranzabe
- Andrea Alejandra Repetto
- Alejandro Martín Torre
- Aldana Belén Gómez
- Raúl Eduardo Ramos
- Natalia Antonia Muller
- Emiliano Daniel Acosta
- Tamara Anabella Arredondo
- Roberto Mariano Brizuela
- Anahí Anabel Vallejo
- Agustín Lautaro García Ruiz
- Mariela Verónica Méndez
- Patricio Longarini
- Micaela Jazmín Di Palma
- Mauricio Esteban González
- Marcela Elisabeth Sejas
- Guillermo Darío Carrizo
- María Jimena López
- Cristian Mario Loff Fonseca
- Ana María Offidani
- Ramon Rafael Pérez
- Mariela Alejandra Meconcelli
- Nicolás Agustín Gómez
- Selene Eva Posteraro Sánchez
- Gonzalo Adrián Araujo Álvarez
Propuesta Federal
- Fernando Burlando
- Fabiana Martín
- Fabián Amendola
- Silvia Petroff
- Javier Baños
- Vanesa Sosa
- Carlos Giuliani
- Ma. Lorena Pagano
- Adolfo Leguizamón Peña
- Carina Arraygada
- Germán Francone
- Alejandra Rodríguez
- Sebastián Slpizer
- Rosa Del Valle Lazo
- Claudio Papasidero Ricco
- Gloria Ayala
- Víctor Lectour
- Carolina Onzari Frau
- Nerio Robles
- Celia Quintana
- Gabriel Balbuena
- Natalia Berrittella
- Adrián Corzo
- Norma Ramírez
- Adrián Serusi
- Griselda Saucedo
- Jonatan Magno
- Viviana Veloso
- Pablo González
- Gabriela Fellet
- Eduardo Trejo
- Gabriela Porta
- Sergio Lanzini
- Elena Romero
- Ezequiel Arraygada
Las listas de candidatos en CABA para las elecciones 2025
Alianza LLA
Senadores
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
Diputados
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajchemet
- Francisco De Andreis
- Antonela Giampieri
- Andrés Leone
- Valeria Rodrígues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
Fuerza Patria
Senadores
- Mariano Recalde
- Ana Arias
Diputados
- Itai Hagman
- Raquel Kismer
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Ernesto Giacomini
- Mara Brawer
- Juan José Tufaro
- Natalia Salvo
- Gustavo Mendelovich
- Lucía Cancela
- Juan Manuel Mauro
- Agostina Agudin
- Daniel Siciliano
Ciudadanos Unidos
Senadores
- Graciela Ocaña
- Martín Ocampo
Diputados
- Martín Lousteau
- Piera Fernández
- Gustavo Marangoni
- Jéssica Barreto
- Robert Cortina
- Dolores Martínez
- Juan Alfonsín
- Nvard Nazaryan
- Gustavo Mola
- Patricia Cáseres
- Augusto Carzoglio
- Silvia Stuchlik
- Ramiro F. Sarraf
FIT-U
Senadores
- Christian Castillo
- Mercedes Trimarchi
Diputados
- Myriam Bregman
- Gabriel Solano
- Mercedes De Mendieta
- Patricio Del Corro
- Celeste Fierro
- Mariano Rosa
- Vanina Biasi
- Pablo Almeida
- Lourdes Oliverio
- Federico Puy
- María Carla Rodríguez
- Diego Saavedra
- Ileana Celotto
Nuevo MAS
Senadores
- Héctor Heberling
- María Belén D´Ambrosio
Diputados
- Federico Winokur
- Violeta Azriel Alonso
- Matías Brito
- Mariana Rueda Kramer
- Alejandro Leiva
- Natacha Haeberer
- Roberto Azriel
- Lucía Waldman
- Roque Parra
- Sol Attadia
- Julián Luciano
- Leila Argüello
- Juan Pablo Pardo Calderón
Partido Comunista
Senadores
- Ariel Elger
- Nuria Giniger
Diputados
- Antonella Bianco
- Ignacio Cámpora
- Cristina Ibarra
- Rocco Carbone
- María Luisa León
- Manuel Santos
- Laura Minghetti
- Raúl Carou
- Zaira Abrahaan Hom
- Marcelo Rodríguez
- Hebe Montenegro
- Dardo Prusak
- María Dolores Fernández
Potencia
Senadores
- Juan Martín Paleo
- Ana Luisa Paulesu
Diputados
- Ricardo L. Murphy
- Bernarda Fait
- Leopoldo Sahores
- Isabel Cospito
- Carlos Rodríguez
- Bianca Dell’Aquila
- Miguel Ángel Chamli
- Valeria Jarmoliuk
- Luis Castillo
- María Rosa Davagnino
- Miguel Ángel Lacour
- Solange Ledo
- Jonathan Tolisano
Mov. de jub. y juv.
Senadores
- Esteban Paulón
- Daniela Soldano
Diputados
- Alejandro Katz
- Diana Maffía
- Gabriel Puricelli
- María Rachid
- Pedro Núñez
- Valeria Llobet
- Adrián Helien
- Valeria Odetti
- Julián D’Ángelo
- Ana Elisa Wortman
- Juan Martín Graña
- Silvia Sánchez Puch
- Fernando Suárez
Para Adelante
Senadores
- Facundo Manes
- Carla Pitiot
Diputados
- Sergio Abrevaya
- Viviana Dirolli
- Martín Borgna
- Mirna Biglione
- Fernando Gril
- Ivana González de la Vega
- Marcelo Insúa
- Ana Lía Etchegaray
- Emilio Cornaglia
- Manuela Fernández Roa
- Sergio Hemsani
- Sol Takara
- Fernando Bertani
Coalición Cívica
Senadores
- Marcela Campagnoli
- Claudio Cingolani
Diputados
- Hernán Reyes
- Cecilia Ferrero
- Jorge Giorno
- Silvia Pace
- Facundo Del Gaiso
- Vanina Squetino
- Francisco Rosati Díaz
- Soledad Aulita
- Andrés Balcarce
- Florencia Markarian
- Diego Falcón
- Mónica Machin
- Manuel Huergo
UCeDé
Senadores
- Diego Guelar
- Luciana Minassián
Diputados
- Marcelo P. Dalmau
- María Laura Barrera
- Fabricio Latronico
- Diana Saraceni
- Mariano Ramella
- Vanesa Ameri
- Joaquín Jeanneret
- Norma Roldán
- Pedro Pusineri
- María Blanck Mendoza
- Facundo Gandulfo
- María Isabel Ackerley
- Marcelo Ruffo
Nuevos Aires
Senadores
- Agustín Rombolá
- Marina Pérez Damil
Diputados
- Daniel Lipovetzky
- Isabel Figueroa
- Franco Mangione
- Mayra Azpelicueta
- Tomás Hoerth
- Antonella Rómbola
- Gonzalo Pereyra
- Claudia Centola
- Tomás Novile
- Alejandra Carrió
- Héctor Lorenzetti
- Mariela Szmulewicz
- Hernán Mielniczuk
Partido Socialista
Senadores
- Francisco M. Guirado
- Elsa Morales
Diputados
- Mario Mazzitelli
- Flor del Rocío Armas
- Ariel Rodríguez
- Lucila Lancioni
- Facundo Muscatello
- M. Cristina Figueroa
- Luis Sierra Estrada
- Mercedes Carabajal
- Marcelino Ledesma
- Patricia Ortega Alfaro
- Carlos Quintana
- Florencia Merele
- Jorge Lugones
Unidad Popular
Diputados
- Claudio Lozano
- Eva Koutsovitis
- Jonatan Baldiviezo
- Nina Burgo Marco
- Pablo Bergel
- Myriam Godoy Arroyo
- Sergio Parra
- Magdalena Salinas
- José María Pena
- Magalí Zirulnikoff
- Carlos Scally
- Soledad Pozzuto
- Raúl Díaz
Movimiento Plural
Senadores
- Gustavo D’Elía
- Mariana Funes Llaneza
Diputados
- Marcelo Peretta
- Jimena Castiñeira Arce
- Jorge Porcel
- Elsa Nieto
- Jorge Ferri
- Cecilia Contreras
- Diego Ludueña
- Malvina Starker
- José Manuel García
- Gabriela Obregón
- Eliodoro Martínez
- María Cecilia Bonzo
- Sergio Pallotto
Integrar
Diputados
- Claudio García
- Graciela Balestra
- Víctor Amoroso
- Nilda Prieto
- Gustavo Massud
- Florencia Dellacasa
- Germán Borrego
- Ana Clara Becerra
- Cristian Natero
- Adriana Merlo
- Carlos Montaldo
- Aldana Salazar
- Adrián Giotti
Fte. Patriota Federal
Senadores
- Ángel Romero
- Alicia Quinodoz
Diputados
- Marcelo Peretta
- Jimena Castiñeira Arce
- Jorge Porcel
- Elsa Nieto
- Jorge Ferri
- Cecilia Contreras
- Diego Ludueña
- Malvina Starker
- José Manuel García
- Gabriela Obregón
- Eliodoro Martínez
- María Cecilia Bonzo
- Sergio Pallotto
Otras noticias de Agenda
- 1
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 2
Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
- 3
De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
- 4
Cómo se dobla la boleta única para las Elecciones Argentina 2025