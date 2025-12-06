Las mejores imágenes de los aviones F-16 en Buenos Aires y Córdoba
Los aviones de combate comprados a Dinamarca fueron presentados a la sociedad este sábado; tuvieron un vuelto rasante por la Costanera y el Obelisco
- 2 minutos de lectura'
El Gobierno presentó este sábado a los primeros seis de los 24 aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. Luego de su llegada al país, las aeronaves supersónicas realizaron un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires temprano en la mañana.
Las aeronaves, que despegaron de Córdoba, llegaron al área metropolitana en pocos minutos. Se los vio aparecer desde la costanera, sobre la Nueve de Julio, donde mucha gente se congregó para verlos.
Luego, volvieron a pasar por el Obelisco, para euforia de las personas que fueron hasta el centro porteño en familia para ver el desfile de los aviones. Los F-16 también pasaron por Retiro. Otros, fotografiaron los aviones desde la Costanera.
Los F-16 hicieron siete minutos de sobrevuelo a 700 kilómetros por hora. Después del espectáculo, los aviones de combate se dirigieron de vuelta hacia Córdoba.
Allí, Milei encabezó Córdoba un acto para presentar a los aviones. Se desarrolló en el Área Material Río Cuarto, donde el Presidente estuvo acompañado por varios integrantes de su gabinete: su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, el teniente Carlos Presti.
Instantes antes de las 9, los F-16 sobrevolaron de este a oeste el predio y realizaron un pasaje en formación frente a las autoridades. Minutos después, seis aviones descendieron en la pista y se alinearon para la presentación oficial.
Hacia las 9.15, los pilotos descendieron de las cabinas y fueron presentados por el jefe del Estado Mayor, Gustavo Javier Valverde. Milei los saludó uno por uno antes de iniciar su discurso.
En su mensaje, el Presidente destacó la relevancia del equipamiento. “Después de una ansiosa espera, tengo detrás mío los primeros aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer nuestra Fuerza Aérea”, expresó. Además, definió a las nuevas aeronaves como “los ángeles protectores” y “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”.
