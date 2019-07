Lavagna anuncia un plan para "poner plata en el bolsillo"

El precandidato busca recuperar el terreno perdido en las encuestas Crédito: Prensa Consenso 19

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, le saca punta a su programa orientado a "ponerle plata al bolsillo de la gente", según su definición. Este jueves, el postulante anunciará su plan económico con el que busca llamar la atención del electorado para romper la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo con una propuesta para recuperar el consumo y la producción.

Los principales ejes de sus medidas serán:

Bajarle los impuestos a la pequeña y mediana empresa.

Darle mayor poder adquisitivo a los trabajadores y jubilados. En el último año cayó entre un 16 y 20%.

Bajar el impuesto a las ganancias para los trabajadores.

Regular el mecanismo de ajuste de la cuota para aquellos que ha hayan tomado un crédito UVA.

La devolución de impuestos a quienes compren con tarjeta de crédito y de débito.

Aumentar las jubilaciones y el salario mínimo de los trabajadores.

El exministro de Economía se reunió ayer con su equipo de economistas y los encuentros continuarán hasta el jueves. Ese plan económico busca exhibir al precandidato como el único que habla de medidas económicas concretas en la campaña y no de anuncios sueltos y polémicos.

En ese sentido, Lavagna refutó la propuesta del precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de dejar de pagar los intereses de las Leliqs, lo cual podría provocar un aumento abrupto del tipo de cambio en medio de la campaña electoral.

Más allá del anuncio del jueves, Lavagna y su candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey visitaron hoy la embajada de Brasil para dar a conocer sus propuestas y estuvieron con el embajador Sergio França Danese.

Con el representante del presidente Jair Bolsonaro también repasaron las oportunidades y riesgos del recientemente firmado acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Pero el principal objetivo de Lavagna es instalar y explicar bien de aquí a las PASO del 11 de agosto cómo es su plan para "poner plata en el bolsillo de la gente", requisito que considera clave para reactivar el consumo, la producción, la inversión y las exportaciones.

El precandidato impulsa una "redefinición integral del programa económico" y hasta el jueves definirá los detalles de instrumentación. El objetivo, dice, es que los trabajadores y jubilados tengan un poder de compra mayor al de ahora. "En el último año cayó entre un 16 y 20%", dijo Lavagna.

"El gobierno tiene una visión de ajuste con el programa del Fondo. Yo no creo en eso, en Argentina no ha dado nunca resultado las veces que se han aplicado. Hay una visión distinta que es la de una economía en marcha", dijo el candidato.

En los últimos encuentros con candidatos por la Ciudad para diputado y senador nacionales, Marco Lavagna y Ramiro Marra, en los que participaron el economista Leo Madcur y el asesor comunicacional Armando Torres, Lavagna señaló que se implementará la "baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores" y, para aquellos que ha hayan tomado un crédito UVA, "se va a regular el mecanismo de ajuste de la cuota".

El precandidato dijo luego: "Estamos trabajando en la devolución de impuestos a quienes compren con tarjeta de crédito y, sobre todo, de débito. Esta medida ya la propusimos en el pasado y fue aplicada, pero el gobierno la sacó. Estamos viendo cómo se puede volver a implementar".

Respecto de los dichos de Alberto Fernández sobre no pagar los intereses de las Leliqs, Lavagna señaló que no está de acuerdo. "Hay que ser muy cuidadosos en decir que el Banco Central no vaya a pagar los intereses de las Leliq. En realidad, eso forma parte de un programa económico general donde uno tiene que bajar todas las tasas de interés, no solo para las Leliq, sino para todos los papeles que están circulando", dijo el precandidato.

Lavagna coincidió en que "se deben aumentar las jubilaciones" ya que "forman parte del criterio de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para arrancar una recuperación económica".

Lavagna y Urtubey fueron ayer a la embajada de Brasil junto con el ex embajador argentino ante la OEA, Rodolfo Gil. Con el embajador, Sergio França Danese, dialogaron sobre "la importancia de recuperar la economía, movilizar el consumo y la producción, y continuar con la agenda bilateral de dos países hermanos como lo son Argentina y Brasil".

"De ambos lados, obviamente, ratificamos el carácter estratégico que tiene la relación, más allá de cuestiones coyunturales o de cuestiones de corto plazo", dijo Lavagna.