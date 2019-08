Lavagna centró la búsqueda de votos cordobeses en Villa María y en Río Cuarto

Lavagna conversó con vecinos en Villa María y abordó temas diversos Crédito: Consenso Federal

Visitó la provincia donde ganó en 2007 y donde ahora aspira a conseguir diputados; dijo que en la campaña vio mucho marketing y pocas propuestas; negó que el dólar esté subvaluado

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019

CÓRDOBA.- Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, cerró su campaña en esta provincia con visitas a Villa María y Río Cuarto, dos ciudades en las que espera lograr un buen resultado en las PASO del próximo domingo. La expectativa del exministro de Economía es conseguir que Roberto Birri, su cabeza de lista en la provincia, ingrese al Congreso.

"No he visto muchas propuestas, he visto mucho marketing, muchas publicaciones en redes sociales, pero no muchas propuestas. Las nuestras van del tema económico al tema de la educación", subrayó el candidato presidencial.

Y descartó que el dólar esté subvaluado como plantea su competidor por el Frente de Todos, Alberto Fernández. "Lo que hay es un desorden de los precios relativos de la economía, producto del estancamiento", sintetizó.

En su espacio político manejan sondeos que marcan un piso de entre ocho y nueve puntos en las PASO.

La de ayer fue la segunda visita de Lavagna a la provincia de Córdoba durante la campaña. La primera la realizó con su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, y se centró en la ciudad capital. Son conscientes de que disputan votos con los electores de la boleta corta que impulsa el gobernador Juan Schiaretti y con la lista de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, Lavagna reconoció que Córdoba es un distrito clave en la disputa nacional y lo atribuyó a su "peso económico, político y cultural". Reiteró que mantiene una "relación especial" con la provincia "porque en 2007, frente a Cristina Kirchner, gané y eso genera un lazo especial".

En su recorrido por Villa María, el candidato de Consenso Federal compartió un almuerzo con unos 40 empresarios, ante quienes insistió en que sin grandes shocks es posible impulsar el consumo y la inversión.

Entre las medidas que planteó figuran la suba del salario mínimo, vital y móvil, la quita del impuesto a las ganancias al menos en las escalas más bajas, y la propuesta de indexar créditos para la clase media en función de los salarios y no por variables financieras.

Los empresarios, que se reunieron ya con el también candidato José Luis Espert y con los postulantes a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, le ratificaron su preocupación por cuáles serían las decisiones a tomar si llegara al poder para reactivar la economía.

"La reforma laboral fue un punto que se le consultó -dijo Franco Monetti, presidente de la asociación empresaria- y fue muy cauto: respondió que hay que hacerla bajo determinadas circunstancias, no en lo inmediato".

Lavagna insistió en que la Argentina lleva ocho años de estancamiento económico, teniendo en cuenta siempre las cifras oficiales, y remarcó: "En el período que fui ministro de Economía, la Argentina creció casi 9% por año, durante cuatro consecutivos".

Aseguró que está "cansado" de visitar fábricas y que "más de la mitad de las maquinarias" estén "tapadas con lonas. Para movilizar eso hay que tener demanda". Dijo que "eso hará que la economía arranque" y señaló la necesidad de que "la economía debe crecer un 4% por año".

El futuro político

Ante las consultas sobre el futuro de su espacio político, Lavagna indicó que confía en la "cantidad de jóvenes" que se sumaron y que "seguirán trabajando".

Subrayó, además, la importancia de conseguir representación en el Congreso para impulsar medidas en favor de la producción.

En la visita a Río Cuarto se reunió con el intendente peronista Juan Manual Llamosas, quien el sábado recibió a Fernández.

Lavagna encabezó junto a Birri. su principal candidato en la lista de diputados, un acto en el Centro de Empresarios. Después dio una conferencia sobre "El futuro de la Argentina".

También llamó a "recomponer el bolsillo de los argentinos y poner en marcha a las pymes, para recuperar el empleo y salir del estancamiento económico". Planteó, en ese sentido, la necesidad de una "fuerza de centro que dé posibilidades de gobernabilidad a un gobierno de unión nacional".