Tapia y Toviggino quisieron poner en dudas las firmas de un contrato, pero un peritaje confirmó que son genuinas

Un peritaje judicial le dio la razón al empresario Guillermo Tofoni en la pulseada que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino, por la firma de un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.

Tofoni es uno de los denunciantes de Tapia y Toviggino por supuesta administración fraudulenta, luego de que designaran a la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, para cobrar en Estados Unidos contratos de la selección, y luego desviar parte de esos fondos.

Faroni, vinculado a Sergio Massa, y Gillette son dueños de la empresa TourProdEnter, que junto a otras cuatro personas de Bariloche permitieron desviaron al menos US$42 millones, según reveló LA NACION.

El productor Javier Faronib y Gillette Gerardo Viercovich Fotografía

Tofoni tenía un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección para su empresa World Eleven Inc.

Pero denunció que, tras la coronación de Argentina como Campeón Mundial en Qatar 2022, la AFA lo corrió del medio y desconoció el contrato, para beneficiarse.

Por eso, Tofoni demandó a Tapia y Toviggino, quienes intentaron negar que las firmas que aparecían en el contrato fueran genuinas.

Intervino entonces la perito calígrafa oficial Liliana Beatriz Quintana que -tras estudiar las firmas y contratarlas con cuerpos de escritura y firmas indubitadas- concluyó a fines del año pasado que eran genuinas, según documentos a los cuales tuvo ahora acceso LA NACION.

“No surgen alteraciones o adulteraciones” escribió la perito y confirmó que “el estampado de las firmas puestas en tela de juicio, se le atribuyen pericialmente al señor Tapia, Claudio Fabián y Toviggino, Pablo Daniel”.

La causa comercial donde ambos dirimen el conflicto por el desconocimiento del contrato sigue abierta en el juzgado de Javier Cosentino.

En tanto, en la justicia penal, Tofoni sigue adelante con sus denuncias contra Tapia, Toviggino y Faroni por administración fraudulenta.

Los denunció en la justicia nacional de instrucción, pero la jueza decidió enviar el caso a la justicia federal de Lomas de Zamora.

Tofoni, disconforme con esa decisión, apeló y ahora será el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, quien deberá decidir óonde sigue el expediente, si en la justicia federal, más proclive a la influencia de la política, o si en la justicia nacional ordinaria.

Ignacio Rodríguez Varela Archivo

Esta es solo una de las causas contra la AFA, pues en la Justicia federal de Campana, en la de Lomas de Zamora y en el fuero penal económico de la Capital Federal tramitan otros casos de supuesta evasión y lavado de dinero.

La defensa de Tapia aspira a que el cúmulo de casos penales que se acumularon en los últimos meses confluyan en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, una estrategia que aún está en proceso y que aparece cargada de sospechas.