Javier Milei y sus medidas, en vivo: escala el conflicto con Brasil y crece la tensión por la sesión de la ley de tierras
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno acordó con los prácticos y suspendió el decreto que generó el conflicto portuario
Era una cuestión de plata y así terminó el conflicto con los prácticos que paralizó el movimiento de los puertos de todo el país. Tal fue la fuerza de los asistentes de los buques cuando decidieron no prestar servicios que el Gobierno dejó para otro momento la desregulación del sector y optó por el camino inverso: acordar tarifas más baratas.
Fueron horas de negociación donde la banca siempre la tuvieron los prácticos. En poco más de cuatro días frenaron el comercio del país con el mundo, generaron enormes sobrecostos a las empresas que quieren comprar o vender sus productos en el exterior; colapsaron los pozones del Río de la Plata donde esperan las embarcaciones antes de entrar a los puertos y propiciaron que muchas empresas marítimas hagan sus previsiones para modificar sus recorridos antes de pasar por la Argentina y no poder operar sus cargas.
Crece una disputa entre EE.UU. y Brasil: el gobierno de Trump le revoca la visa a la embajadora de Lula en Washington
WASHINGTON.- En una nueva escalada de la tensa relación entre los gobiernos de Donald Trump y Luiz Inacio Lula da Silva, la administración norteamericana le revocó el visado a la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la retención por parte de Brasilia de la aprobación diplomática formal del embajador designado por la Casa Blanca para el país sudamericano y la denegación de visados a otros funcionarios, informó este martes un alto funcionario del Departamento de Estado citado por agencias internacionales y medios brasileños.
Según el funcionario, citado por Reuters, el visado de Viotti -embajadora ante Estados Unidos desde junio de 2023- será restituido cuando se resuelvan las situaciones de los diplomáticos norteamericanos, entre ellas la aceptación del nominado de Trump para el cargo de embajador, el cubano-norteamericano Daniel Pérez, el 1° de junio pasado.
El Gobierno cuestionó la decisión de Brasil de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina
A través de un comunicado difundido este martes por la noche en redes sociales, Cancillería lamentó la decisión de Brasil de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina postergando por tiempo indeterminado el regreso a Buenos Aires de su embajador, Julio Bitelli, tras las críticas cruzadas entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva.
El comunicado oficial fue difundido por la Cancillería argentina, fue luego compartido por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que se trató de una “decisión unilateral” de Brasil. La respuesta se conoció cerca de las 23, horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, convocara al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para entregarle una protesta formal.
Minerales, fronteras y puertos: estas son las 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros
Mientras el Gobierno busca extender los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, una pregunta se vuelve central: ¿cuánta tierra argentina ya está hoy en manos foráneas?
La respuesta es 13,2 millones de hectáreas. Equivale a casi el 5% de toda la superficie continental del país: un territorio similar al de la provincia de Santa Fe o Santiago del Estero y unas diez veces la superficie de las Islas Malvinas.
Bullrich apuntó contra Villarruel por permitirle votar a distancia a una senadora kirchnerista: “Es un mamarracho”
La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de “militar para el kirchnerismo”, por otorgarle un permiso especial a Anabel Fernández Sagasti, a raíz de su embarazo, para votar a distancia este jueves en la Cámara alta durante el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye el apartado sobre venta de tierras a extranjeros.
“Lo que hizo la vicepresidenta con la legisladora Fernández Sagasti es un mamarracho jurídico”, aseveró Bullrich, y agregó: “Esto sienta un precedente y además una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe”.
Tras la indagatoria, Facundo Moyano fue imputado por delitos de violencia de género, pero fue excarcelado
Tras un escándalo vinculado al consumo de drogas, Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación inicial. En las próximas horas sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad. En tanto, Moyano fue trasladado esta noche desde la Unidad de Flagrancia Norte a la sede del Ministerio Público Fiscal que funciona en Balbín al 3500, donde fue indagado. El gremialista fue excarcelado, pero continuará procesado y deberá cumplir pautas fijadas por la Justicia para mantener la libertad.
Entre esas medidas figura la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros.
El viaje del Papa: fuerte expectativa en el Gobierno ante un inminente anuncio en el Vaticano
Luego de varias señales y gestos de acercamiento con la Iglesia, en el Gobierno ya dan por confirmada la visita del papa León XIV a la Argentina, del domingo 8 al 11 de noviembre. Se espera que el anuncio oficial lo haga la Santa Sede, probablemente en las próximas horas.
Así lo entienden cerca del canciller Pablo Quirno, a quien el presidente Javier Milei le encomendó hace varios meses la misión de recomponer la relación con el mundo eclesiástico, tanto con el Vaticano como con la Conferencia Episcopal Argentina. En el organigrama de la Cancillería se encuentra la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación, cuyo titular, Agustín Caulo, estuvo la semana pasada en el Vaticano.
Fuerte sanción diplomática: Brasil no repondrá a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula
La sucesión de declaraciones del presidente Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, incluidas en el raid mediático del fin de semana, colmaron la paciencia del Gobierno brasileño.
Luego de citarlo a Itamaraty, el canciller brasileño Mauro Vieira le entregó al embajador argentino Daniel Raimondi una protesta formal, con una decisión incluida. Brasil rebajará, por primera vez en décadas, su vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios. Y pospone sin fecha el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires. Cerca de las 23, la Cancillería nacional emitió una respuesta oficial en la que “lamentó” la decisión de Brasil “de seguir aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”. Definió la definición como “unilateral” y destacó que Itamaraty “solicitó el regreso” del embajador argentino en Brasil a la Argentina.
El oficialismo reunió a sus aliados en Diputados y definió los proyectos económicos prioritarios para Milei
Tras el receso legislativo, el oficialismo reunió a los jefes de bloques aliados para delinear la próxima agenda de Diputados. Con la presencia de referentes de Pro, UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales, se acordó avanzar con los proyectos económicos impulsados por Javier Milei, con la intención de discutirlos en el recinto el próximo 19 de agosto.
Gabriel Bornoroni, el líder de la bancada libertaria, condujo el encuentro. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no participó del encuentro.
El Gobierno aceptó limitar la compra de tierras por extranjeros y se espera una definición voto a voto en el Senado
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), confirmó este martes que el Gobierno decidió ceder ante la presión de los bloques aliados y que se establecerá un limite del 25% de la superficie provincial al polémico capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Bullrich ratificó los nuevos cambios que sufrirá la iniciativa en una conferencia de prensa en la que realizó un fuerte respaldo al proyecto impulsado por la administración libertaria con un pronunciamiento político cargado de críticas al intervencionismo kirchnerista.
En medio del escándalo de su hermano, Pablo Moyano se mostró en una reunión con el Gringo Castro
En medio del escándalo que tiene como protagonista a Facundo Moyano, detenido luego de que su novia afirmara haber recibido una agresión de su parte, su hermano Pablo se mostró en una reunión con Esteban Gringo Castro, en la previa a la movilización de San Cayetano que se desarrollará este viernes.
Los dirigentes mantuvieron un encuentro por una hora, donde intercambiaron opiniones sobre las acciones que se llevarán a cabo esta semana: el jueves habrá una convocatoria en el Congreso ante el tratamiento de la ley de tierras y el viernes por San Cayetano, según consignó el medio Rezo por vos.
Decidirá el pleno del Senado si Fernández Sagasti puede votar de manera virtual la extranjerización de tierras
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó esta tarde un decreto que autoriza de manera excepcional a la senadora ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) a participar y, por lo tanto, también a votar, en la sesión del jueves en la que se discutirá el polémico capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Sin embargo, la medida está supeditada a lo que decida el pleno del cuerpo, que es el que tiene la facultad para tomar este tipo de decisiones. Esto promete complicar el inicio del debate del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.
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