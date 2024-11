Lilia Lemoine reivindicó a Joseph McCarthy, autor de la cacería de brujas anticomunista en EE.UU. durante la guerra fría

La diputada libertaria Lilia Lemoine salió en defensa de la campaña de pureza ideológica que lanzó el gobierno de Javier Milei y lo hizo con una insólita reivindicación: elogió al senador norteamericano Joseph McCarthy, que en los años 50 encabezó la mayoría cacería de brujas contra supuestos infiltrados comunistas en el ambiente de la política, el arte y las ciencias de Estados Unidos.

“Pero... ¿qué hizo McCarthy REALMENTE? Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte. ¿Mató a alguien? No. ¿Qué hizo además de tener razón? Si se hubiera equivocado hoy alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría agenda 2030″, escribió la diputada en su cuenta de X.

Exaltó así a una figura marcada por el bochorno en su propio país, autor de una campaña de persecución que marcó una época, en los días más duros de la guerra fría. Su cruzada no condujo a ningún procesamiento, pero causó más de 300 despidos, mandó a la ruina a artistas, músicos y escritores y truncó carreras políticas, ante sospechas infundadas de espionaje prosoviético.

Lemoine defendió la posición del Gobierno difundida tras el despido de la canciller Diana Mondino a raíz del voto en la ONU contra el embargo a Cuba. Milei advirtió que ordenará “una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar a impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Críticos de ese anunció lo consideraron una medida “macartista”.

El apellido del senador inspiró en todo el mundo ese concepto, que refiere a una persecución sostenida en falsas acusaciones de deslealtad, traición a la patria y limpieza ideológica, en la que no se respetan los procedimientos legales ni los derechos de los acusados.

A Lemoine le cuestionaron su comentario en redes, incluso con el recuerdo de una persona que se suicidó a raíz del escarnio producido por las acusaciones de McCarthy en el comité del Senado desde el cual motorizó su cacería de brujas anticomunista. “El que se suicidó fue un senador... no por que McCarthy lo acusara de comunista; era una socialista cuyo hijo cayó en cana porque en esa época era ilegal pagar x sexo homosexual (lo cachó un poli undercover) y se le jodió la carrera política”, dijo la diputada. El dato no tiene correlación con la historia: el caso registrado de un acusado de McCarthy que tomó la decisión de quitarse la vida es el del actor Philip Loeb, en 1955, cuando se difundió que su nombre estaba en la lista negra del senador inquisidor.

McCarthy tuvo un trágico final, en 1957, hundido en el desprestigio y afectado por el alcoholismo. Su nombre quedó marcado a fuego como símbolo de una época de desmesura.

La historia completa

BBC Mundo contó su historia en profundidad meses atrás, en el siguiente texto, titulado “El ‘inquisidor’ anticomunista que lideró la cacería de brujas más recordada del siglo XX en EE.UU”:

“¿Es o ha sido miembro del Partido Comunista?”

Con esta pregunta Joseph Raymond McCarthy, un senador republicano poco conocido del centro de Estados Unidos, se convirtió en una figura estelar de la política de su país a principios de los años 50.

La interrogante era el centro del arsenal que el legislador empleó en su campaña para desenmascarar a los numerosos comunistas y espías soviéticos que -según él- estaban infiltrados en las universidades, en Hollywood, en la burocracia gubernamental e incluso en el ejército con el propósito de “destruir desde dentro a nuestra gran democracia”.

Sin embargo, la negativa a responder esta y las demás preguntas que McCarthy hacía a los que convocaba a su todopoderoso Subcomité de Investigaciones Permanentes se convirtió en prueba suficiente para condenar, oficial o extraoficialmente, a numerosas de personas y abrió las puertas a una era oscura que, historiadores y politólogos, han bautizado como “macartismo”. Palabra que hoy es sinónimo de represión y persecución por motivos ideológicos.

Pero, ¿cómo este senador logró poner en marcha esta cacería de brujas? ¿Por qué nadie lo frenó y qué secuelas tuvo su accionar en la política y los derechos civiles en EE.UU.? Para responder estas BBC Mundo conversó con tres historiadores y revisó documentos de la época.

McCarthy nació en Wisconsin, en el centro norte de EE.UU. en noviembre de 1908 en el seno de una familia humilde. De joven tuvo que abandonar la escuela para trabajar en una finca, pero retomó los estudios a los 19 años y terminó graduándose de abogado.

Su carrera pública la inició como juez en 1939 y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército, se lee en su biografía publicada en la página web del Senado. Al concluir el conflicto bélico se lanzó a la política, primero como demócrata y luego se pasó al Partido Republicano. Y para 1946 ya era senador.

Pese a su rápido ascenso no era considerado una figura relevante de la política ni había indicios de que lo sería.

“El inicio de su carrera no fue particularmente brillante, no tenía un gran discurso ni provenía de un estado relevante (…) Sin embargo, aprovechó el clima de histeria y paranoia colectiva reinante en EE.UU. a principios de los años 50 para hacerse un nombre”, explicó a BBC Mundo, Francisco Soto, profesor de Historia de EE.UU. de la Universidad de Los Andes (Venezuela).

Para 1949 dos sucesos pusieron en duda la aureola de imbatibilidad con la que los estadounidenses emergieron tras la Segunda Guerra Mundial: La noticia, en agosto, de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tenía armas nucleares y la victoria, en octubre, de los comunistas de Mao Tse Tung en China.

“¿Cómo el país más poderoso estaba perdiendo la Guerra Fría? Políticos, empresarios y periodistas de derecha atribuyeron estos inexplicables fracasos a una conspiración orquestada por el Partido Comunista de EE.UU., el cual seguía órdenes de la URSS”, afirmó la historiadora Ellen Schrecker, coautora del libro “The Age of McCarthyism” (La era del macartismo).

"¿Quién perdió a China?". Esta pregunta de McCarthy pronto se convirtió en una acusación contra la burocracia estadounidense. Getty Images

En este contexto, en febrero de 1950 McCarthy saltó a las primeras páginas de los diarios, gracias a un discurso que dio en un mitin en una pequeña localidad del estado nororiental de West Virginia.

“Aunque no puedo tomarme el tiempo para nombrar a todos los hombres dentro del Departamento de Estado que han sido señalados como miembros del Partido Comunista y de una red de espionaje, puedo decir que tengo en mi mano tengo una lista con 205 nombres”, declaró mientras sostenía en una de sus manos una hoja de papel.

Con el paso del tiempo los investigadores no han encontrado evidencias de que la famosa lista de McCarthy existiera.

“Era un político oportunista, muy ambicioso e inescrupuloso al que no le importaba la verdad” , dijo a BBC Mundo la historiadora.

Sin embargo, esta denuncia y otras similares que realizó posteriormente le permitieron al senador ganar popularidad y presidir un subcomité parlamentario que buscaría desenmascarar a los supuestos espías soviéticos y comunistas infiltrados en el país.

Esta nueva instancia se sumó al controvertido Comité de Actividades Antiestadounidenses que desde finales de los años 30 venía persiguiendo a académicos, a escritores y a estrellas de Hollywood por sus supuestas simpatías con las ideas de Carlos Marx y de Vladimir Lenin.

“El macartismo, entendido como la cacería de brujas anticomunista, tipo Inquisición española, dentro de EE.UU., estaba en marcha antes que McCarthy apareciera, pero se reforzó con él”, agregó Schrecker.

Diplomáticos, funcionarios de la Voz de América y militares fueron el blanco de los ataques de McCarthy. GETTY IMAGES

Durante el gobierno del demócrata Harry Truman (1945-1953) se celebraron audiencias en el Congreso contra presuntos espías, además se puso en marcha el “programa de lealtad”, que incluía investigaciones e interrogatorios a los funcionarios públicos que eran sospechosos de ser comunistas.

Además del contexto internacional factores internos contribuyeron al ascenso de McCarthy. Los medios de comunicación fueron uno de esos elementos.

“La masificación de la televisión le permitió al político difundir su mensaje anticomunista y sobre todo el temor de un posible ataque soviético hacia EE.UU”, afirmó el profesor Soto.

En similares términos se pronunció Schrecker, quien aseveró que McCarthy sabía cómo “jugar con los periodistas”.

“Sabía las horas de cierre de los diarios y que tenía que anunciar en la tarde que había descubierto 20 espías dentro del ejército o realizar otras declaraciones escandalosas, porque así los periodistas no tendrían tiempo de verificar las informaciones y descubrir que mentía”, precisó.

Por su parte, el historiador de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Martínez del Campo, atribuyó la notoriedad comunicacional de McCarthy a su uso de la demagogia.

“No dudó en recurrir a falsedades o teorías conspirativas y al señalamiento público de sus oponentes, para en otras cosas, menoscabar el pluralismo político”, dijo.

Y, por ello, el también investigador de Historia Contemporánea calificó a McCarthy como “un pionero del populismo de derecha”.

El otro elemento en la ecuación que favoreció al senador fue una persona: J. Edgar Hoover, el director del FBI (la policía de investigación estadounidense) y quien era un furibundo anticomunista.

“Hoover jugó el rol más importante en el ascenso y consolidación del macartismo. Si hubiéramos querido nombrar este fenómeno con el nombre de alguien debería haber sido con el de Hoover”, aseveró Schrecker.

Aunque el Kremlin había logrado tener espías dentro del gobierno y el ejército de EE.UU. jamás supuso un riesgo real para el sistema de ese país, aseguran expertos. GETTY IMAGES

El jefe policial se hizo famoso por ordenar el seguimiento y espionaje de personas influyentes, muchas veces sin orden judicial; y por usar la información recabada para extorsionar a alguno de sus objetivos.

“El FBI buscó cualquier indicio de comunismo en las instituciones, en las universidades y en el cine. Los expedientes que hizo el FBI tanto de Albert Einstein como de Charles Chaplin dan cuenta de esto. Fueron investigaciones que buscaban vincular a estas figuras prominentes con el comunismo”, agregó Soto.

“Un comunista dentro de una fábrica de equipos militares, dentro de una universidad o dentro del Departamento de Estado es demasiado”.

Con estas palabras, pronunciadas en 1952, McCarthy dejó en claro su convencimiento de la gravedad de la amenaza comunista. ¿Pero qué tan serio era el riesgo?

Casos como el del matrimonio Rosenberg, ejecutado en 1953 por pasar secretos nucleares a la URSS, demuestran que el Kremlin tenía ojos y oídos dentro de EE.UU. Sin embargo, los expertos consultados por la BBC Mundo aseguran que el peligro fue sobredimensionado.

“En el caso de EE.UU. el Partido Comunista estaba integrado por intelectuales y pensadores que criticaban el modelo económico y social, pero en verdad no buscaban el poder”, precisó Soto.

Por su parte, Martínez del Campo aseveró: “Nada apunta a que hubiera una gran conspiración para derrocar al gobierno”.

Los expertos también coincidieron en señalar que las investigaciones y audiencias de McCarthy no sirvieron para develar a un solo espía soviético ni tampoco para identificar a algún comunista estadounidense hubiera conspirado en contra de su país. No obstante, sí consiguieron otros objetivos.

El Partido Comunista de EE.UU. llegó a tener 75.000 afiliados en su mejor momento, pero al final de la II Guerra Mundial perdió mucha fuerza. GETTY IMAGES

“El macartismo fue una purga que destruyó a la izquierda estadounidense y golpeó a las organizaciones estuvieron afiliadas o asociadas con causas defendidas por el comunismo, tales como los sindicatos o grupos que promovían los derechos civiles (contra la discriminación racial)”, sentenció Schrecker.

No presentarse al subcomité presidido por McCarthy o al de Actividades Antiestadounidenses o negarse a responder a sus preguntas era sinónimo de culpabilidad. Y, por lo tanto, quienes optaron por el silencio fueron despedidos y en algunos casos encarcelados.

La profesora Schrecker calcula que hasta 1957 entre 12.000 y 15.000 estadounidenses sufrieron algún tipo de persecución por sus ideas.

¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo un abogado violó los principios básicos del Derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso y por qué nadie lo frenó? “Se dijo que la amenaza de la URSS era tan seria que se debían ignorar o torcer algunos de los principios del Estado de Derecho”, explicó la historiadora.

Hay muchos documentos donde el presidente Eisenhower dejaba entrever su desagrado por las posturas y acciones del senador McCarthy. CORTESÍA BIBLIOTECA PRESIDENCIAL EISENHOWER

“Lo que hizo al macartismo tan poderoso y distinto a otras persecuciones políticas en países más autoritarios es que hubo poca violencia, solamente dos personas murieron (el matrimonio Rosenberg)”, dijo la experta.

“La sanción principal por ser comunista era económica: las personas eran despedidas de sus trabajos y se les obstaculizaba conseguir otros empleos”, puntualizó.

La posibilidad de ser acusado de comunista o de traidor por el senador hizo que muchos de quienes pudieran enfrentarlo no lo hicieran, incluidos presidentes como Dwight Eisenhower (1953-1961).

“No me meteré en la cuneta con ese tipo”, le replicó el mandatario a alguien que una vez lo instó a poner en su sitio al polémico senador, se lee en una carta disponible en Biblioteca Presidencial Eisenhower.

Sin embargo, la suerte de McCarthy comenzó a acabarse en la primavera de 1954 cuando lanzó una investigación contra el ejército de EE.UU. por supuestamente acoger a comunistas en sus filas.

Los señalamientos, sin evidencias y algunas veces contradictorios, así como su estilo agresivo fueron contestados por la institución armada. “¿No conoce usted lo que es la decencia?”, le espetó frente a las cámaras de televisión el abogado del ejército.

A partir de allí Eisenhower autorizó a los funcionarios gubernamentales a ignorar las citaciones del subcomité, lo cual minó la autoridad del senador.

Atacar sin pruebas al ejército de EE.UU. fue un error mortal para la carrera de McCarthy, porque la institución era -y es- muy valorada en ese país. GETTY IMAGES

“Los ataques de McCarthy contra las fuerzas armadas fueron el principio de su fin, porque esa institución era muy apreciada por el pueblo estadounidense, no se puede olvidar que hacía poco derrotaron al nazismo y evitaron que toda la península de Corea terminara en manos de los comunistas”, puntualizó Soto.

Meses después sus polémicas audiencias contra el ejército el Senado censuró la actitud de McCarthy, quien desprestigiado murió alcoholizado en 1957.

Sin embargo, los expertos consultados creen que la forma de hacer política que hizo famoso al controvertido personaje no desapareció con él.

“Sólo hay que ver las leyes que se están aprobando en algunos estados gobernados por los republicanos, las cuales autorizan a despedir a los profesores si enseñan que la esclavitud fue la causa de la Guerra Civil. O los arrestos de cientos de estudiantes por protestar pacíficamente contra la Guerra en Gaza. Esto es totalitarismo”, se lamentó Schrecker.

