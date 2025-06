Lilia Lemoine salió en defensa de Juliana Santillán y criticó el reclamo del residentes del Hospital Garrahan

Luego de que la diputada Juliana Santillán diera un dato erróneo al aire sobre el valor de la canasta básica que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), su colega de La Libertad Avanza Lilia Lemoine salió en su defensa y aprovechó para criticar el reclamo de los residentes del Hospital Garrahan, que cobran $800.000 al mes.

Anoche, la legisladora cercana al presidente Javier Milei le contestó a un residente en su cuenta de X. “Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!“, dijo primero.

Además, salió en defensa de Santillán y aseguró que el canal TN “le armó una emboscada a la diputada” y que la canasta básica sí cuesta $360.000. El revuelo se generó el martes por la noche cuando Santillán intentó desacreditar el reclamo de una médica residente del Garrahan con un dato erróneo sobre el costo de la canasta básica.

En ese contexto, Lemoine indicó: “Veo cómo le armó TN una emboscada con trabajadores del Garrahan; la canasta básica no es de $800.000, es de $360.000″.

A eso le siguió una catarata de tuits en forma de discusión con el residente del hospital infantil Leandro Crisso quien le dijo que el Estado por lo menos debería pagar un ingreso acorde, a lo que Lemoine replicó: "Siempre podés renunciar y trabajar de algo que a vos te convenga o te sirva. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Por qué yo pude y otros no?“

En la misma línea, continuó: "Si sos médico y no te sirve el sueldo, si no logras una compensación satisfactoria, tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que, como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”.

“Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de $500.000, imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo”, cerró.

El error de Santillán al aire

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. ¡Datos del Indec, lo tengo acá! Lo estoy diciendo acá en TN para que no digan ‘operaciones’. Canasta básica total en el mes de mayo: 360.000 pesos”, dijo Santillán, mientras mostraba el cuadro publicado por el Indec, pero lo leía de manera errónea con el objetivo de desacreditar el reclamo de una residente.

El traspié de la diputada Santillán

“Creo que la doctora había dicho $800.000 (el valor de la canasta). ¡Falso! Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360.000 pesos″, insistió. En el estudio estaba el economista Martín Redrado, al que le consultaron si el número era correcto. “Me parece que no”, dijo.

Ahí quedó en evidencia la manipulación. El cuadro del Indec que mostró la diputada es claro: la canasta básica total de 360.000 pesos es para una persona. Para una familia de cuatro personas, como decía Santillán, el valor es de 1.110.063 pesos.

“Bueno, era el dato que dijo la chica que ella no podía sobrevivir. Ella dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al Indec. Ella vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos”, volvió a enfatizar. Incurrió así en otra incorrección, ya que mezcla el valor del alquiler con la canasta básica (que no incluye el gasto en vivienda).