Llorando, Vilma Ripoll interrumpió el paso del auto de Milei para pedir por el Garrahan

La diputada saliente Vilma Ripoll (MST–Frente de Izquierda) retrasó este miércoles la salida del auto de presidente Javier Milei de las inmediaciones del congreso, tras la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados donde 127 legisladores asumieron sus bancas. Delante del vehículo oficial y rodeada por custodios del presidente y efectivos de la Policía Federal, le recriminó por la situación del Hospital Garrahan.

“Le quiero pedir por el Garrahan”, manifestó ante los medios antes y después de acercarse al auto que trasladaba a Milei.

Ripoll

“Se están yendo los profesionales, se están muriendo los pibes. Me intentaron tapar todo, poniendo el cuerpo para que yo no me puede acercar. Yo solo quería pedirle que le den la plata al Garrahan. Le quería pedir eso. Se está yendo el personal, a los pibes no les dan las prótesis. Se fueron 270 médicos”, se quejó visiblemente conmocionada.

“Hace 40 años que soy enfermera y sé como es eso. Van a despedir a los compañeros que organizaron la protestas, además no le llegó la plata para funcionar. No le dan la prótesis a los chicos. Nada llegó, necesitan la ley de emergencia que acá votamos”.

Instantes más tarde, la legisladora mantuvo un altercado con una militante libertaria: “Para un poquito. Sacala, tomatelá”, le dijo apartándola de los micrófonos. Y la seguidora de Milei le respondió: “Mirala cómo me agrede las sinvergüenza”.

Conflicto entre el gobierno y el Garrahan

Uno de los vetos presidenciales de este año fue el correspondiente a la ley de emergencia pediátrica, que preveía asignar más fondos para el sector salud. La última modificación presupuestaria del Gobierno dotó de más dinero a los hospitales nacionales tras una reasignación de partidas y sin generar déficit. De esa forma, el hospital pediátrico absorbió más de la mitad de los nuevos fondos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones.

El Gobierno anunció a principios de noviembre un aumento 60% para al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución del Garrahan en el marco de un “proceso de orden, transparencia y eficiencia”.

El Hospital Garrahan, institución modelo en la región, se encuentra en crisis debido al congelamiento de salarios del personal de salud. Valeria Rotman

Sin embargo, los gremios más combativos del Hospital, aunque celebraron el aumento, reivindicaron el plan de confrontación llevado a cabo todos estos meses contra el oficialismo. “La lucha continúa” y “esto no resuelve todo”, expresaron tras el anuncio del gobierno.

El referente de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, aseguró: “Esto no resuelve todo, estamos afrontando descuentos salvajes de 300, 400 y 500 mil pesos a los médicos. Vamos a luchar por el pase a planta de todos los contratados, por cerrar esa causa infame que quieren hacerle a los sindicatos combativos, vamos a luchar contra los directivos que quieren vaciar el hospital y contra la reforma laboral que quiere el Gobierno”.