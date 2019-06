Patricia Bullrich: "No le estamos pidiendo a Pichetto que traiga votos"

Patricia Bullrich: "La incorporación de Pichetto fue muy positiva" 02:38

En la semana en la que se definió la fórmula oficialista por la que el senador del PJ Miguel Pichetto acompañará a Mauricio Macri como su dupla en el camino hacia la reelección, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -uno de los nombres que se había barajado para el cargo de la vicepresidencia- vino a los estudios de LN+ para hablar en exclusiva con Terapia de noticias .

Los motivos detrás de la elección de Pichetto

Patricia Bullrich en el programa Terapia de Noticias Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Según ella, la incorporación "fue muy positiva para todo Cambiemos y el país". "Generó un impacto de gobernabilidad y un impacto en los factores económicos y en la sociedad que ha sido positiva", celebró. Además, destacó que esta figura política les da mayor prudencia y diálogo.

En esta línea, afirmó: "Creo que el votante de Cambiemos estaba buscando que se abra al diálogo y a una mayor capacidad de buscar acuerdos porque, en definitiva, la discusión de la grieta no es solamente con Cristina sino que también Cambiemos pueda cumplir una de las consignas que ha planteado desde el comienzo que es unir a los argentinos. Más allá de que no se unan todos, esto es un concepto de unidad".

"Nosotros no le estamos pidiendo a Pichetto que traiga votos, creo que el Presidente lo convoca para mostrar diálogo y la unidad de los argentinos, que es un concepto que va más allá de un poroteo de votos", remató.

El rumor de que ella podía ser vicepresidenta

La ministra de Seguridad dijo que, si Macri obtuviera la reelección, a ella le gustaría continuar en el Gobierno. Además, habló de los rumores que circularon de que ella ocupara el cargo de vicepresidenta, y aclaró: "Siempre dije que no iba a ser. Yo estaba convencida de que una de las cosas que tenía que hacer Cambiemos era no llegar a la elección sobre una delgada línea roja. Eso era una situación de peligro que, además, nos generaba peligro en estos meses".

Para la ministra, si ella era elegida para acompañar a Macri en la fórmula, el Gobierno "iba a seguir en esa delgada línea roja" porque si no daban señales, podían tener complicaciones. Esta decisión, en cambio, les da estabilidad política. "Bajar el riesgo político es bajar el riesgo país y dar confianza".

La reunión de Pichetto con el Gabinete

La funcionaria destacó la importancia del encuentro que mantuvo hoy Pichetto con el Gabinete. "Comenzamos a darle los inputs de lo que fue la gestión. Uno puede conocer una cantidad de cosas importantes pero la gestión tiene muchos más vericuetos y muchas más cosas que se han hecho. Entonces, le dimos un informe de la gestión de cada uno y le vamos a enviar material que profundice esto", contó.

Tal como reveló, en la reunión "se discutió el movimiento descendente de la inflación, y se explicaron algunas cuestiones de seguridad y temas universitarios". Primero, hicieron un análisis más genérico y luego, se adentraron en la gestión. "Se notó que hacía mucho que no iba a la Casa de Gobierno porque preguntó dónde estaba el baño", bromeó.

Patricia Bullrich en el programa Terapia de Noticias Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El rol de Pichetto en el Senado

"Él ha explicado muy bien y muy claramente que comprende muy bien la institución de la vicepresidencia en la Argentina", aclaró al ser consultada sobre el rol que tendrá Pichetto si la fórmula vence en octubre. Para ella la clave de su papel estará en el Senado . "Muchos gobiernos que no han tenido el dominio del Partido Justicialista, han tenido muchas trabas en el Senado. El Senado de la Nación es el lugar en donde se discuten temas de altísima importancia", comenzó diciendo. "Nos viene bien la llave del Senado", lanzó.

Y añadió: "En ese sentido, me parece que el rol de Miguel Ángel Pichetto, conocedor profundo del funcionamiento del Senado, me parece que puede ser un aporte que puede cambiar una relación de fuerzas y negociación que no siempre ha sido positiva para los gobiernos que no hemos tenido mayoría en el Senado".

Las políticas inmigratorias y la polémica por la prisión preventiva

Sobre la postura de Pichetto frente a cuestiones como las políticas inmigratorias, Bullrich resaltó: "Abrir es abrir. Significa abrir, no solamente a la persona sino a las ideas que esa persona representa". Además, reconoció que, en el Senado, su Gobierno ha tenido mucho apoyo a las leyes que presentaron en materia de seguridad. "Quizás no teníamos esa misma suerte en Diputados y por eso los temas migratorios no se trataron legislativamente, sino a partir de un cambio en el decreto reglamentario de la Ley de Inmigraciones", dijo.

Además, reconoció que, en estas cuestiones, hay puntos de unión entre su planteo y el de Pichetto: "Son temas que la Argentina viene discutiendo. Se viene planteando reciprocidad con los países y se viene planteando un control para que aquella persona que viene a vivir a la Argentina no tenga antecedentes penales para que eso no genere violencia e inseguridad en el país". Entonces, enfatizó: "Esos son temas que él ha planteado con fuerza y que nosotros también hemos planteado como Gobierno en la misma dirección".

También señaló que están alineados en cuanto a la necesidad de reforzar el rol de las Fuerzas Armadas. De todos modos, dijo que no está al tanto de que Pichetto haya pedido tener injerencia en Defensa y Seguridad. Tal como destacó, para ella es "lógico" que quiera participar de estas problemáticas, aunque aclaró: "No creo que se esté trabajando una idea de reparto".

Sumado a esto, la funcionaria habló acerca de la polémica en torno a la prisión preventiva. "Dentro de Cambiemos hubo debates en torno a esto que trajeron ruido dentro de Cambiemos", dijo. Ante esto, dio su postura: "Yo creo que si un juez plantea una prisión preventiva, hay que llevarla adelante".

La incorporación del peronismo a Cambiemos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Bullrich explicó que esta elección está marcada por la dispersión de los radicales y de los peronistas. Para ella, esto se debe a que la política se dividió en dos bloques: "uno más democrático, que piensa en su relación con el mundo y la libertad; y otro, más autoritario y populista".

Para la oficialista, algunos sectores del peronismo tomaron distancia a partir del surgimiento del kirchnerismo, "que marcó un peronismo absolutamente ideologizado y fundamentalista", y así nació lo que muchos analistas llamaron "peronismo republicano". "Esta integración de Pichetto a Cambiemos le da un espacio de construcción a ese peronismo republicano en un mundo republicano", explicó.

Según destacó, esto permite que este sector "no tenga que acompañar o quedarse en una alternativa del medio, con poca fuerza y con poca capacidad de ser gobierno". En línea con esto, adelantó que, si bien aún no se cerraron las listas (que se cierran el 22 de junio), algunas provincias "están hablando" de presentarse con boleta corta. "Ojalá. Esto implica no generar un alineamiento con el kirchnerismo", subrayó. Y señaló: "La mayoría del país va a tener una boleta que le va a dar a la gente la posibilidad de elegir sus legisladores y el presidente, sin la presión que el gobernador o el legislador genera sobre la fórmula".

