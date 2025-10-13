Santiago Caputo le baja el tono a la polémica con Francos y no descarta ocupar un lugar en el gabinete de Milei

Habitualmente calmo y con su reconocido espíritu negociador, Guillermo Francos explotó el jueves pasado contra el asesor presidencial Santiago Caputo. “Hay actores del gabinete o del equipo de Gobierno que no están en el gabinete, que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”, dijo el jefe de gabinete, en plena recta final hacia las elecciones del domingo 26. Terminó de esa manera blanqueando un enojo que viene desde hace tiempo, pero que ambos actores se empeñaron este lunes en relativizar.

Cerca del multifacético consejero respaldaron ante LA NACION el pedido de Francos, y ven posible que Caputo ocupe una silla en el renovado gabinete que surgirá luego de la cita electoral. “Santiago coincide en que hay que ordenar al Gobierno. Y puede llegar a ocupar un lugar en el gabinete en el futuro”, afirmaron cerca del asesor presidencial, metido de lleno en la campaña nacional, y con la intención de dejar atrás cualquier roce con el jefe de gabinete.

¿Por qué Francos dijo lo que dijo? “Guillermo es muy institucional, le parece que no puede ser que alguien que tiene responsabilidades no ponga la firma para hacerse cargo”, señalaron desde la planta baja de la Casa Rosada, donde trabajan Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En las Fuerzas del Cielo, la tropa de militantes que le responde a Caputo, coincidieron en que “hay que ordenar” el Gobierno después de las elecciones, aunque marcaron como “ingrato” que “no se le reconoce a Santiago el haber hecho muchas cosas en favor del Gobierno”.

El enojo de Francos tiene, según coincidieron ambos sectores, varios puntos altos, y todos tienen que ver con el estratégico vínculo con los gobernadores. El lunes de la semana pasada Caputo salió a la puerta de la Casa Rosada a contener al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un rato después que Francos. Y el jefe de gabinete salió el jueves a elogiar el “gran trabajo” de Catalán para conseguir, un día antes, que la ley de reforma de los DNU no fuera aprobada en la Cámara de Dipotados.

Guillermo Francos y Gustavo Sáenz

“Santiago no sabía que Guillermo había salido antes, él no es de querer figurar ni de robarle nada a nadie”, contestó un celestial, con ánimo componedor. Y con respecto a la ley, si bien afirmaron que Caputo “trabajó muchísimo” para que la ley no saliera, intentaron bajarle el tono. “Con los Menem (Martín y “Lule”) la relación es pésima, pero con Guillermo no hay problema”, retrucaron cerca de Caputo, y calificaron las declaraciones de Francos como parte de un “enojo momentáneo” que no tendrá consecuencias.

La idea es minimizar hoy las diferencias aún desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, soporte político de los Menem y también integrante del Círculo de Hierro que rodea al Presidente. “Karina y Santiago participan de todas las mesas y reuniones importantes”, recalcó una fuente con información interna. Y agregó que el asesor presidencial participa “muy activamente” del chat de la campaña nacional libertaria, coordinada por la legisladora porteña Pilar Ramírez desde que Eduardo “Lule” Menem quedó salpicado por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

De todos modos, otro de los actores políticos clave, más cercano a Karina Milei que a Caputo, sugirió que la idea de Francos fue “marcarle la cancha” al asesor todoterreno en defensa de Catalán, el encargado de la relación con las provincias. En despachos cercanos al de Francos no olvidaron que Caputo sugirió, alguna vez y en conversaciones privadas, que la jefatura de gabinete “no debería existir”, ya que “no tiene sentido” en un esquema presidencialista como el que rige en el país.

Más allá de sus diferencias, Francos y Caputo comparten hoy una preocupación: las elecciones legislativas. Durante el fin de semana llegó algo de tranquilidad, en un “mejor clima” luego del acto en el Movistar Arena del lunes pasado, la victoria legislativa del miércoles y el inédito anuncio de ayuda financiera por parte de Estados Unidos.

“Internamente, estamos mejor, saliendo a la cancha”, afirmó otra voz cercana al asesor presidencial, que apuesta a una buena performance electoral y prefiere dejar “para después de la elección”, la reorganización del gabinete, uno de los pedidos que el ex residente Mauricio Macri le hizo a Milei en sus reuniones a solas como modo de condicionar su apoyo. Una reorganización que todos dan por descontada, luego de conocido el resultado de los comicios y con la mira en 2027.