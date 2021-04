“Los 10 mandamientos de la Argentina trucha”, según Jonatan Viale

Jonatan Viale abrió +Realidad, su programa en LN+, con un editorial en el cual repasó ciertos hechos que tuvieron lugar en el país desde que comenzó la pandemia y cuestionó algunas medidas sancionadas por el Gobierno. En ese sentido, su análisis se centró en la existencia de “dos Argentinas”.

“Hay una Argentina que cumple las reglas. Que cierra el bar a las 23, se encierra a las 24, respeta la cuarentena, hace el trámite para vacunarse, paga 170 impuestos todos los meses. En definitiva, hay una Argentina que cumple la ley”, comenzó.

Los 10 mandamientos de trucho-landia, por Jonatan Viale

“Después tenés otra Argentina, donde nadie respeta absolutamente nada y no pasa nada. Un país blue, un país trucho donde, por ejemplo, el Presidente te reta por cadena nacional por no cuidarte; pero él no se cuida y se enferma de COVID, aún vacunado con ambas dosis”, continuó.

Luego, hizo énfasis en las medidas que implican distanciamiento y la prohibición de la circulación entre las 00:00 y las 06:00 h. con dos hechos que generaron polémica en su debido momento: el funeral masivo de Diego Maradona y las protestas del Polo Obrero. Además, repasó algunos episodios de vacunación VIP como el caso de la jueza María Romilda Servini y el periodista Horacio Verbitsky.

“Hay un grupo enorme de gente que se angustia cuando se atrasa un mes con la factura de la luz, que se come dos horas anotando a su mamá para vacunarse, que respeta al otro, no agrede, no corta la calle; y un grupo enorme de gente que hace cualquier cosa”, cuestionó Viale. Pero en medio de su comparación entre las dos Argentinas, sorprendió con lo que él llamó “los 10 mandamientos de trucho-landia”. Así los enumeró:

Tendrás un amigo en el Gobierno para conseguir la vacuna.

Robarás y no irás preso.

Evadirás impuestos y conseguirás una moratoria.

Amarás los casinos por sobre todas las cosas.

Cometerás falso testimonio, total no pasa nada.

Insultarás a todo aquel que piense diferente a vos.

Olvidarás tu pasado con facilidad.

Heredarás y blanquearás el patrimonio de tus padres..

Santificarás las fiestas clandestinas.

Honrarás a Néstor y a Cristina.

“Es una sociedad donde el mérito, el esfuerzo y el sacrificio son valores absolutamente frívolos. Si hacés la cola, sos un bolud...; si hacés el trámite, perdés tiempo; si manejás a 70 km/h, sos un nabo. La batalla cultural, lamentablemente, la ganaron los truchos”, cerró.

LA NACION