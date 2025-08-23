Los audios de presuntas coimas: Mayra Mendoza involucró a Espert con una foto junto a Spagnuolo

La intendenta de Quilmes y candidata a legisladora por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, hizo un raid tuitero este sábado por la mañana. Fue para referirse al caso que más complica al gobierno de Javier Milei por estas horas, derivado de los audios que se le atribuyen al echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que fueron obtenidos ilegalmente de conversaciones privadas que tuvo -todavía no se sabe con quién- y que parecen editados.

Luego de que trascendieran esas grabaciones que involucran a la hermana del Presidente, la secretaria general Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, uno de sus principales laderos, como receptores de supuestas coimas que venían de las farmacéuticas, la intendenta kirchnerista arremetió contra distintos dirigentes del mundillo libertario. Entre ellos, el diputado nacional José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para la elección nacional del 26 de octubre: publicó una foto suya junto a Spagnuolo.

“Buen día. Comienza otro día que nos gobierna esta banda de corruptos y seguimos conociendo actos de estafas”, arrancó Mendoza con sus descargos. “Javier Milei, ¿ya le pediste que aclare o que renuncie Karina Milei?“, le preguntó al Presidente y le pidió también que actúe de la misma forma con el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que en Radio 10 contaran que habría hecho desde su cartera una contratación millonaria, renovada cada seis meses, con la droguería Suizo Argentina, señalada en las grabaciones como la empresa que estaba encargada de hablar con las otras prestadoras para recaudar retornos para los funcionarios nacionales.

Durante los allanamientos que se libraron el viernes, Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, fue sorprendido en Nordelta cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos US$266.000 y papeles con anotaciones. También encontraron $7.000.000. Su hermano, Jonathan, logró escapar del control policial.

“Son todos amigos de lo ajeno. Coimeros. Antiargentina. Háganse cargo”, sostuvo Mendoza y etiquetó a la vice Victoria Villarruel (que era amiga de Spagnuolo); al titular de Diputados, Martín Menem; a las ministras de Seguridad y Capital Humano, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello; al propio Spagnuolo; a la cuenta oficial de LLA, y hasta al secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Su segundo mensaje fue dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo. “Ufff, ¡sos más arrastrado que una babosa! Muy indigno", le dijo al titular de Hacienda, luego de que elogiara al Presidente por su exposición del viernes por la noche -en medio del escándalo- en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“La mejor exposición que haya escuchado al Presidente”, dijo Caputo y recibió los dardos de la intendenta. “’La mejor exposición’, dice, y hasta Jonatan Viale [periodista afín al oficialismo] en TN se reía de la ‘volatilidad de las tasas’ de Milei, que no mencionó el escándalo de las coimas de Karina, Martín Menem, Luis Petri y Diego Spagnuolo”, sostuvo la jefa comunal de Quilmes y agregó un hashtag: #KarinaCoimera.

“Ustedes todos son una banda de corruptos, están entregando nuestro país al FMI, robándoles a los discapacitados y reprimiendo periodistas y jubilados. No están bien”, arremetió la intendenta, que es una de las principales laderas de Cristina Kirchner, detenida con domiciliaria en Constitución por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, en el marco de la causa Vialidad, que Mendoza considera parte de una maniobra de proscripción.

La tercera publicación fue dedicada al propagandista libertario Franco Antunes, más conocido en redes como @FranFijap, a quien sin embargo la jefa comunal llamó “Francisco”.

Primero, Antunes posteó una foto de Spagnuolo junto a Villarruel y la diputada nacional Marcela Pagano, que dejó el bloque libertario esta semana después de meses de fricciones con sus compañeros. Esto porque una parte del oficialismo considera que ciertas estructuras ligadas a las dos dirigentes podrían estar detrás de la filtración de los audios.

“La verdad sale a la luz sobre #KarinaCoimera y ¿esto es todo lo que surge de esa cabecita creativa, bocota desafiante y esos deditos valientes? Pobrecito, te arruinaron", le dijo Mendoza a Antunes. “Sí, Francisco, gracias por otra evidencia para hacer saber que todos son parte de este gobierno de corruptos”, añadió y sumó entre los funcionarios apuntados también al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“De entregar el país al FMI, de hipotecar el futuro de la Argentina, de reprimir a jubilados y periodistas, de chorearle a discapacitados, de querer cerrar el Garrahan, de mentir sobre la economía mientras todo está peor... Cierran Pymes, hay nuevos desocupados y familias que pasan hambre. De todo esto no se vuelve“, sostuvo Mendoza y le dejó una posdata a Antunes. ”¿Conocías esta cuenta? @ArrepentidosLLA. Podés seguirla cuando quieras", le escribió.

Después replicó la postal de los principales candidatos libertarios a nivel nacional, que se tomaron esta semana cuando ya había estallado el escándalo, con el Presidente, la secretaria general y Menem. “Acá los tarifados de Karina Milei, que le roba a los discapacitados para distribuir en esta primera línea“, acotó la intendenta.

Y por último dirigió toda su mirada a Espert. “Y con esta imagen de Diego Spagnuolo y Espert termino esta mañana de X”, dijo y subió la imagen del candidato libertario y el extitular de la Andis en un restaurant.

Según se conoció en las últimas horas, y en base a publicaciones que ambos compartieron en redes, tenían una estrecha relación. Incluso, tal como contó LA NACION, antes de que estrechara lazos con Milei, Spagnuolo había integrado los equipos de Espert.