Con heridas aún abiertas, La Libertad Avanza y Pro renuevan una alianza incómoda

Pese a que mantienen la sintonía en el Congreso, donde los unen proyectos como la reforma laboral de cara a las sesiones extraordinarias de febrero, La Libertad Avanza (LLA) y Pro comenzaron el año como aliados incómodos, sin haber llevado a cabo una tarea de recomposición luego de los cruces que se acumularon en 2025, especialmente en los meses posteriores a las elecciones legislativas.

Los traspiés de los últimos tiempos, entre los que se cuentan las fugas desde Pro a LLA y las acusaciones de acuerdos con el kirchnerismo en el Congreso y la Legislatura bonaerense, dinamitaron la posibilidad actual de generar compromisos firmes entre ambos espacios y agravaron la desconfianza. Los focos de conflicto se encuentran principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

En ambos distritos jugaron juntos en las elecciones del 26 de octubre bajo el sello Alianza LLA. “Es una relación rara”, sintetizó un alto dirigente libertario bonaerense. Pese a que sostuvo que existe un “distanciamiento en el territorio y en los concejos deliberantes” que podría agudizarse en los próximos meses, afirmó que “es probable” que se selle una alianza de cara al recambio presidencial de 2027.

LLA y Pro sellaron un acuerdo para competir contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

“Tomamos caminos tan distintos que ni siquiera compartimos proyectos legislativos”, agregó, y dijo que fue “una vergüenza” que Pro apoyara la ley de endeudamiento propuesta por el gobernador Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense. LLA denunció que el respaldo a esta iniciativa tuvo como contrapartida cargos en el Banco Provincia.

Por su parte, una fuente bonaerense de Pro destacó la fluidez del vínculo y los puntos en común, al tiempo que consideró importante “la unión de todos los partidos que le quieren ganar al kirchnerismo” en 2027. Sin embargo, una diputada nacional de Pro por la Provincia dijo que están evaluando cómo recomponer el vínculo y sostuvo: “No veo mal que dos partidos con identidades propias compitan”.

Reconstruir Pro

Además, la diputada de Pro enfatizó la necesidad de reconstruir el partido a través de referentes que “lleven las ideas” del espacio a cada municipio y provincia para prepararse para las elecciones. Asimismo, aseguró que el espacio contará con un candidato presidencial propio el próximo año, como sugirió Mauricio Macri.

A diferencia de la provincia, donde ambos espacios se enfrentan al gobierno de Kicillof, el oficialismo porteño pertenece a Pro desde hace casi dos décadas y LLA funciona como oposición. Además, si bien en la Ciudad ensayaron una alianza en las legislativas de octubre, compitieron ferozmente en las locales de mayo, cuando los libertarios triunfaron al prácticamente duplicar los votos obtenidos por Pro.

Manuel Adorni festejó el triunfo en las elecciones porteñas junto al presidente Javier Milei y todo su gabinete en el búnker de La Libertad Avanza Soledad Aznarez

Dos fuentes de la sede gubernamental porteña de Uspallata remarcaron el contacto constante que mantiene el gobierno porteño con los libertarios. “Los funcionarios están permanentemente en diálogo con LLA. Desde la Ciudad trabajamos un montón de temas que requieren coordinación conjunta. No en todos se está siempre de acuerdo, pero el diálogo está”, dijo un dirigente.

El otro referente sostuvo que el vínculo y la trayectoria compartida entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y funcionarios nacionales con origen Pro, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par en Interior, Diego Santilli, “facilita muchas veces” las conversaciones.

Una incomodidad clave entre ambos espacios radica en la deuda de Nación con la Ciudad por la demora en los pagos semanales de la coparticipación federal desde agosto del año pasado. Jorge Macri mantuvo reuniones periódicas durante el año pasado con representantes de LLA para destrabar el envío de fondos. “Seguimos dialogando para llegar a un acuerdo”, señaló una fuente de Uspallata.

A su vez, LLA coincidió con la existencia de “buen diálogo”. Sin embargo, los libertarios subrayaron que esto ocurre desde que se selló el acuerdo electoral en la Ciudad para las elecciones de octubre. “A Jorge Macri le costó entender que era con nosotros y no era no escuchándonos. Tuvo que perder [en las elecciones locales de mayo] para entender que tenía que dialogar”, señaló una fuente de la Casa Rosada a LA NACION.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al jefe de gobierno Jorge Macri Prensa GCBA

Además, el vocero dio dos claves para el vínculo que viene. Por un lado, indicó las ambiciones de LLA en el bastión histórico de Pro: “Tenemos claro lo que queremos: gobernar la Ciudad. Vamos a dar pelea en 2027 como LLA, con o sin ellos [por Pro]”. De hecho, esa es la línea que baja Karina Milei en las reuniones a puertas cerradas del partido violeta.

Por otro lado, la fuente advirtió que, pese a la “predisposición” a tener un buen vínculo este año, en la Legislatura porteña LLA se seguirá plantando como oposición de Pro, algo que confirmó el entorno de un legislador libertario. El apoyo del bloque conducido por Pilar Ramírez para aprobar el Presupuesto se trató una “alianza puntual”.

En el Congreso

En el Congreso, las diferencias disminuyen en tanto Pro apoya, por proximidad ideológica, la mayoría de los proyectos impulsados por el oficialismo. El bloque liderado por Cristian Ritondo quedó reducido a 12 diputados tanto por los acuerdos con LLA para la conformación de listas para las últimas elecciones como por la fuga de legisladores hacia la bancada oficialista luego del resultado electoral, impulsados por Patricia Bullrich.

Un senador de Pro dijo, en diálogo con este medio, que el nombramiento de tres nuevos integrantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), en un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo, “ratificó la desconfianza” que les genera el Gobierno. “Esas son las cuestiones que impiden que podamos avanzar en algo más profundo”, agregó.

El jefe del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo Manuel Cortina

Minutos antes del nombramiento de los auditores, Pro votó a favor del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. “Se rompió otra vez otro acuerdo y por supuesto genera ruido, pero no por esas cuestiones vamos a dejar acompañar, por ejemplo, la reforma laboral, que para nosotros es importante”, explicó el senador.

Asimismo, advirtió que “no es una alianza incondicional”, sino que acompañarán las reformas que impulse el Gobierno, pero se pronunciarán en contra de los temas en los que no estén de acuerdo. “No es un cheque en blanco”, sintetizó, en el mismo sentido, una diputada del bloque Pro.