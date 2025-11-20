Los empleados de salud de La Matanza le llevaron al gobernador sus reclamos contra Espinoza

Una protesta de trabajadores municipales del área de salud de La Matanza llegó este jueves a la sede del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para pedirles al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que intervengan para conseguir que el intendente Fernando Espinoza aumente los sueldos para el sector. Entregaron un petitorio con sus reivindicaciones.

“Nos dirigimos a ustedes a efectos de ser recibidos, escuchados y que la situación dramática que nos toca vivir como equipo de salud en el municipio más grande de la provincia que ustedes gobiernan, sea atendida y resuelta”, se resaltó en el petitorio que entregaron los manifestantes en el Ministerio de Salud provincial, ubicado en la avenida 51 y calle 17.

En el texto que buscaron hacerles llegar a Kicillof y Kreplak, se indicó que “el 80% del personal de salud de La Matanza cobra salarios que orillan la indigencia (técnicamente hablando, según cifras del Indec) y no llegan ni por asomo a la canasta de pobreza, ni mucho menos a la familiar”. Subrayaron que “predominan salarios de 350, 450, 500 o 600 mil pesos para personal clave de primera línea: enfermería, administrativos, mantenimiento y técnicos”.

En los planteos contra Espinoza, los trabajadores que marcharon a La Plata incluyeron que los empleados de hospitales administrados por la Provincia “perciben ingresos que duplican o triplican los que nosotros cobramos por la misma tarea”. Por lo tanto, solicitaron que sus sueldos se equiparen con los de sus colegas provinciales.

Becarios del área de salud se sumaron a la protesta

“Solicitamos la intervención de ustedes [por Kicillof y Kreplak] para asegurar, como primera y elemental medida, la equiparación inmediata de los salarios municipales del personal de salud de La Matanza con el personal de la provincia de Buenos Aires”, exigieron. También, pidieron “pase a planta permanente del personal contratado, monotributistas y cooperativistas por años y años en hospitales municipales, salas y centros de integración comunitaria del municipio” y “un bono de fin de año de, por lo menos $500.000″.

Desde la Municipalidad de La Matanza, indicaron a LA NACION que “la protesta es de un grupo político, que es una entidad gremial”. Sostuvieron que “no son todos los empleados municipales de salud, porque el gobierno municipal acordó una recomposición salarial en este mes, que tiene que ver con la revisión paritaria de octubre” y que, “por lo tanto, existe un acuerdo paritario que está en marcha con el gremio”.

La manifestación, de municipales autoconvocados que mantienen distancia con el sindicato municipal matancero, tuvo apoyo de la izquierda, con presencias como la de la diputada bonaerense Laura Cano Kelly. Desde el año pasado, en La Matanza se multiplicaron las asambleas en los centros de salud municipales para reclamar mejoras salariales. “Es la primera vez que sale este gremio de La Matanza y va a la Provincia. Lo hacemos porque ya reclamamos en La Matanza, no nos escuchan y el sindicato no obedece a las bases. El que nos paga es el intendente, pero el gobernador tiene injerencia”, dijo a LA NACION Andrés Carabajal, referente de Municipales de Pie, quien participó de la protesta en La Plata. “No nos atendió el ministro, pero logramos que reciban una nota con nuestros reclamos y se comprometieron a llamarnos para una reunión”, agregó.

A la protesta de este jueves, se sumaron becarios del área de salud provincial. Hubo presencia de personal de distintos centros de salud de La Matanza, como el Policlínico General, o los hospitales materno infantiles “Dr. José Equiza” y “Dra. Teresa Germani”, entre otros.