Los giros del massismo causan malestar en los aliados del PJ alternativo

Massa cerró su discurso rodeado de los principales dirigentes del FR Crédito: Hernán Zenteno

"Ni Macri ni Cristina", replicó Urtubey; el enojo también se extendió en el entorno de Schiaretti

Gabriela Origlia 31 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- En el entorno de Juan Schiaretti reaccionaron con molestia por la conducta de Sergio Massa, quien el martes estuvo reunido en Córdoba con todos los socios de Alternativa Federal y que ayer, en el congreso del Frente Renovador, insistió en la necesidad de ampliación del consenso y quedó habilitado para conversar con el kirchnerismo. "Nosotros no negociamos", insistieron.

Esa decisión fue ratificada también por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey: "No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco en donde los políticos discuten posiciones de poder mientras la gente se caga de hambre en la Argentina. Es una inmoralidad que no voy a permitir. Tenemos que liberar a nuestro pueblo. No me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie. Ni Macri ni Cristina. Hay alternativa en la Argentina".

Un dirigente de Córdoba definió al tigrense como "resbaloso" y enfatizó que actitudes como las de las últimas horas son las que minan su credibilidad.

"Ese es el problema con el que debe lidiar; vino a Córdoba, dio señales e insistió en que llevaba seis elecciones compitiendo contra el kirchnerismo, y a las horas abre el diálogo con ese sector. Nosotros no negociamos, no somos partidarios de una gran interna del peronismo", describió el dirigente cordobés.

Por supuesto que rechazan que haya un "desmembramiento" de Alternativa Federal y explican que Sergio Uñac -quien, a través de un video, llamó a votar por Alberto Fernández- venía planteando algunas "diferencias"; sobre el santiagueño Gerardo Zamora directamente sostienen que "descontaban" que se iría con el kirchnerismo.

De todos modos, admiten que se complica el armado del espacio y apuntan a que es clave la definición de Roberto Lavagna sobre si sostendrá su candidatura, ya que en ese caso el socialismo y GEN lo acompañarían.

"Se atornillaron a él confiando en que impondría su posición de no ir a internas y pese a que se sienten cómodos con nosotros están atados a esa resolución", deslizó un allegado a Urtubey.

El futuro del armado

Los referentes enfatizan que si hubiera un precandidato que midiera 30 puntos podría cambiarse la estrategia, pero todos los anotados -incluido Lavagna- apenas superan los diez puntos, por lo que el mejor camino es la interna. "Fue él quien se mostró inflexible; quiere ser presidente sin competir", ironizaron respecto del exministro. Con el paso de los días, crece el cruce de facturas en el sector. A Schiaretti hay quienes le reclaman, incluso entre los propios, que no haya convocado al resto de los gobernadores, a Massa y a Miguel Ángel Pichetto inmediatamente después de su contundente reelección. "La expresión 'los de afuera son de palo' duró muy poco porque la jugada efectista -el tiempo dirá si efectiva- de Cristina Kirchner aceleró todos los tiempos y encontró al sector sin un armado claro", admitió un peronista cordobés quien insistió en que a Schiaretti le interesan los consensos y el diálogo, pero no un armado a "cualquier precio".