Lilia Lemoine y Jorge Yoma se cruzaron con duros insultos en las redes por los “chachos” riojanos

Un cruce entre la diputada libertaria Lilia Lemoine y el exsenador y exdiputado peronista Jorge Yoma se desató este sábado por la noche en redes sociales a partir del debate por el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y la mención a los “chachos”, la cuasimoneda implementada por el gobierno de La Rioja.

El intercambio comenzó cuando la legisladora de La Libertad Avanza publicó en su cuenta de X un mensaje crítico hacia diputados vinculados al peronismo riojano. “Ningún diputado kuka y menos de La Rioja tendría que mostrar la cara por la comisión de Presupuesto. ¡Recordemos que Quintela imprimió chachos para pagar gasto público!”, escribió Lemoine, en referencia al programa económico impulsado por el gobernador Ricardo Quintela.

La respuesta de Yoma no se hizo esperar. “¡Oiga, niñita! No se meta con La Rioja, que está demasiado empinada para su estatura política e intelectual. Mantenga su rol en la vida, que es polvorear la papada del Lunático. Saludos", escribió, también en su cuenta de la red social X.

El primer posteo de Lemoine. X

Entre las cientos de respuestas al posteo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) volvió a intervenir y apuntó a Yoma por su trayectoria política. “No le ganaste a Cristina la presidencia del Partido Justicialista (PJ) aun estando condenada. No sé si a Quintela lo estás ayudando o saboteando”, arremetió.

Minutos más tarde, redobló la apuesta. “Pará pará... ¡Es otra viudita de [Javier] Milei! Parece que en el 2023 mangueaba candidatura con el Javo y, como no se la dieron, ¡ahora nos pega!“, lo acusó y siguió: ”Entre este señor y Zicarelli no hay mucha distancia; además, dicen que cobraba 3 (TRES) salarios del Estado en simultáneo (que, si fuera cierto, constituye un delito). ¡Uy, señor, se metió a la arena equivocada!“.

La respuesta de Yoma. X

Yoma citó ese mensaje y retomó el cruce con nuevas descalificaciones. En ese marco, mencionó a Martín y Eduardo “Lule” Menem, vinculándolos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y continuó con expresiones ofensivas hacia la legisladora.

“¡Jajaaaa! ¡Quedate en el barro, chinita! A donde te mandaron a chapotear los Menem, que están tan sucios que embarran hasta el barro. No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a ‘apunar’“, lanzó.

Y siguió: “Y te aconsejo les factures, aunque sea con un Registro del Automotor (son todos de ellos)…Y no termines ‘embarrada y en pelotas’, cuando se diluya la ‘nube flatulenta’ donde vivís. Feliz Navidad".

Las acusaciones de Yoma. X

El intercambio se prolongó con una sucesión de mensajes de ambos lados, con acusaciones cruzadas y agravios personales. En uno de ellos, Yoma cuestionó la formación de la diputada, mientras que Lemoine respondió con un nuevo mensaje en el que criticó el final de la carrera política del exfuncionario y su forma de intervenir en la discusión pública.

“Pobre chinita, tener que ganarse la vida como bufona; disfrazarse y hacer pelotudeces porque no le dio la cabeza para estudiar…Ejemplo de la importancia de seguir una carrera, capacitarse y formarse intelectualmente para enfrentar la vida con dignidad", escribió en una oportunidad.

“Callate, putita de [Miguel Ángel] Pichetto”, le respondió ella. “Si, mejor me callo… En el ‘oficio más antiguo’ imposible competir con vos“, arremetió.

El cruce siguió a lo largo de varios mensajes. X

Lemoine siguió. “Pobre tipo... Llegar así al final de su carrera política, derrapando fulero y expuesto en su incapacidad. Insultándome a mí porque parece que no le dan las pelotas para ir y agarrársela con un Menem... Felices fiestas. Saludos a tu cabra".

El Presupuesto 2026

Luego del debate en Diputados del miércoles jueves, la oposición le eliminó al Gobierno el Capítulo XI completo del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que contenía la derogación de las leyes de financiamiento universidades y de la emergencia en discapacidad. El proyecto general, en tanto, obtuvo media sanción.

Según un sector de la administración mileísta, esta decisión rompe con el equilibrio fiscal impuesto por el presidente Milei.

Ahora, el debate se trasladó al Senado, en donde el proyecto será puesto a votación el próximo viernes, sin el capítulo XI que cayó en Diputados. Por ende, los gobernadores están mayoritariamente a favor de darle el visto bueno a la Casa Rosada, pese a que consideran que los negociadores del mileísmo incurrieron en una mala praxis política la semana pasada.