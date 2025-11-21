Los gobernadores peronistas se desmarcan de Cristina Kirchner y arman su propia estrategia para enfrentar a Milei

Los gobernadores peronistas decidieron llevar su propia relación con el presidente Javier Milei, más allá de los límites que imponga Cristina Kirchner desde San José 1111. Se trata de una nueva etapa que se abre tanto hacia la interna de la principal fuerza de oposición, como para los acuerdos de gobernabilidad que se puedan construir en el próximo Congreso.

Según pudo saber LA NACION, los gobernadores del PJ y sus aliados históricos, incluso los que no son convocados al diálogo por Milei, decidieron jugar en equipo y cambiar la lógica que siguió el peronismo hasta el momento: ya no habrá un rechazo in limine a todas las iniciativas de la Casa Rosada, sino que se las debatirá y en todo caso se intentará modificarlas.

Ese es el acuerdo que alcanzaron Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) en una reunión en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada. El concepto es que se mantendrán “operativos” en el debate de las reformas.

Gerardo Zamora, Diego Santilli y Elias Suárez, en Santiago del Estero Ministerio del Interior

De ese grupo, el que asoma la cabeza es el santiagueño Zamora. El gobernador y senador nacional electo recibió este viernes al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de haber receptado las demandas de sus pares del norte argentino el día anterior. El juego político de Zamora parece definirse: será un opositor con perfil diferenciado del kirchnerismo.

A diferencia de ese espacio político, que no gobierna una provincia –en Buenos Aires Kicillof está cada vez más distante y en Santa Cruz perdió la hegemonía en 2023-, Zamora necesita mantener bajo su predominio a Santiago del Estero –le presentó a Santilli a su sucesor electo Elías Suárez-, con lo cual afronta una perspectiva distinta a la de la oposición dura.

Fuentes allegadas al santiagueño sostienen que no descarta iniciar un camino hacia una candidatura presidencial en 2027. En los últimos tiempos profundizó su relación con Leandro Santoro, quien fue candidato porteño sin el acompañamiento de Cristina. Al tiempo que los legisladores que le responden han sido funcionales, en contadas ocasiones, a los libertarios.

Axel Kicillof, este jueves en un foro del CFI en Parque Norte Ricardo Pristupluk

En el grupo de gobernadores del PJ, Kicillof es otro de los que tiene pretensiones de lanzarse a la carrera para desbancar a Milei, pero en su entorno tampoco descartan la posibilidad de que saltee un turno presidencial. En La Plata consideran que, tal vez, la oportunidad recaerá sobre algún dirigente del interior del país. El diagnóstico coincide con la crisis del PJ bonaerense.

Kicillof necesita forjar aliados más allá de los límites del kirchnerismo, como ya lo hizo en la provincia de Buenos Aires, donde se le acercaron intendentes enemistados con La Cámpora. En esa construcción política, que, sin embargo, no reniega de las ideas históricas de Cristina, el gobernador concibe a la unión de las provincias del PJ como una plataforma indispensable.

El pampeano Ziliotto, que desde el 10 de diciembre contará con tres diputados y un senador nacional, se mueve con una estrategia que tiene como eje “anteponer los intereses” de la provincia. Es decir, si en algún tema tuviera que votar de una manera diferente a Fuerza Patria, así lo ordenará. Aunque no emite ninguna señal de que vaya a romper los bloques peronistas.

Sergio Ziliotto, el gobernador peronista de La Pampa Hernan Zenteno - La Nacion

Hace poco menos de un año, Ziliotto firmó con el ministro de Economía, Luis Caputo, un acta de intención vinculada al Régimen de Extinción de Obligaciones recíprocas que promovió el Estado Nacional y al que La Pampa adhirió. “Siempre hay disposición al diálogo -subrayan desde su entorno-. No hay un alineamiento a libro cerrado con las posiciones de Cristina Kirchner”.

El riojano Quintela estuvo reunido con la expresidenta -a quien quiso enfrentar en la interna del peronismo- pero después mantuvo un encuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que lo acompañó la senadora nacional Florencia López. Al Gobernador responde Fernando Rejal, senador que integra el bloque Convicción Federal junto con Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy) y Fernando Salino (San Luis).

Según pudo averiguar LA NACION, Quintela le planteó a Cristina Kirchner su disposición a “salir a caminar la Argentina”, otra vez, para rearmar el peronismo. Obviamente, si avanzara en ese esquema será también para tener juego propio y no para responder en todo a la exmandataria.

Ricardo Quintela, con Cristina Kirchner en San José 1111 Instragram Cristina Kirchner

El fueguino Melella y el formoseño de Insfrán son -aunque con perfiles bien diferentes- los más alineados con Cristina Kirchner. En el primer caso, durante el cierre de campaña para las elecciones legislativas, incluso se transmitió un mensaje de la expresidenta. Mientras que Insfrán tiene al senador José Mayans -vice de Cristina en el PJ- como su mano derecha en el Congreso.

Fuentes allegadas a los mandatarios peronistas plantearon que Cristina intentó mostrar una “apertura” a la agenda que urge a los gobernadores con la decisión de recibir a Quintela y también al diputado tucumano Pablo Yedlin, que fue apenas después de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara que un legislador electo por Fuerza Patria (Javier Noguera) se sumará a su propio bloque, Independencia.

“La agenda de los gobernadores es nuestra agenda”, resumió un dirigente de contacto frecuente con los mandatarios del PJ y afines, como Zamora, que pidió por el regreso de la obra pública nacional y mantuvo los reclamos por el reparto del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Casa Rosada y Economía se quedaron en 2024 y 2025.