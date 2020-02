Los impulsores calculan reunir a más de 40.000 personas

Los movimientos sociales aliados al Gobierno gestionan el apoyo de gremios de la CGT; la izquierda, en otro acto Fuente: Archivo

Paula Rossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020

Será mañana el primer día de movilizaciones callejeras masivas desde que comenzó la presidencia de Alberto Fernández. Organizaciones sociales aliadas al Gobierno, gremios y piqueteros se movilizarán en rechazo a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y para respaldar la negociación oficial ante el organismo de crédito.

La marcha central es impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) bajo el lema "La deuda es con el pueblo". La movilización comenzará a las 16 en 9 de Julio e Independencia y terminará con un acto en las afueras del Congreso Nacional, cerca de las 18, cuando esté exponiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los oradores del acto serán los jefes de las organizaciones que impulsan la medida, algunos de ellos, miembros del Frente de Todos, como el diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Participarán las organizaciones que integran la UTEP; Barrios de Pie, y la CCC. También se sumarán el Frente Popular Darío Santillán, la CTA Autónoma y los gremios portuarios de la CGT que responden a Juan Carlos Schmid.

La CTA de los Trabajadores, que encabeza el kirchnerista Hugo Yasky, no participará. La CGT tampoco se sumaría, aunque hay gestiones abiertas para sumar al moyanismo y a la Corriente Federal, que se expresó sobre la deuda en un documento público.

"Esperamos 40.000 personas", dijo a LA NACION el representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi. "Estamos invitando a todo el campo popular, organizando cierta unidad para tener esta discusión", comentó el dirigente, un aliado de Juan Grabois.

Caropresi, de todas formas, remarcó que el gobierno tendrá el amparo del MTE en la negociación solo si tiene en cuenta a los sectores excluidos. "Lo que no vamos a admitir nunca es un apoyo incondicional", añadió. Además, dijo: "Por ahora en términos discursivos ponen por encima a los más excluidos, uno ve esa intención".

"El FMI es responsable junto con Mauricio Macri de la descomunal fuga de dinero que se llevó a cabo en nuestro país", señaló Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

"La marcha nació ante el anuncio de la visita de la delegación del FMI, si teníamos más tiempo hubiera sido aún más grande", dijo Alderete, de la CCC. Pidió, además, investigar toda la deuda: "Para qué ha sido y cómo fue la fuga de capital que derivó en hambre y drama social".

En cuanto a su apoyo a Fernández, Alderete indicó: "No me siento parte del Gobierno, porque si fuera parte estarían por lo menos consultando algunas medidas que toman. Como a mí no me consultan nada, no tienen por qué consultarme tampoco, no soy parte del Gobierno. Sí soy parte y defiendo al Frente de Todos, que es un frente electoral y no de gobierno".

La otra manifestación que tendrá lugar mañana es la que convoca la facción disidente de Barrios de Pie, que no respaldó la candidatura de Alberto Fernández. Silvia Saravia, la referente de este sector, dijo a LA NACION que irán al Congreso bajo el lema "FMI es pobreza".

Esta movilización será por fuera de la iniciativa de la UTEP, pero Saravia aclaró que "confluirán en el mismo lugar" y que están "en un mismo perfil planteando la negociación con la deuda y el rol del FMI en el país".

El Polo Obrero, otro de los sectores opositores, marchará hasta la Plaza de Mayo, donde realizará un acto político con dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según explicó el dirigente Eduardo Belliboni. Los oradores serían los diputados nacionales Romina del Plá y Nicolás del Caño.