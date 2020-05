El anuncio del Presidente de su plan para reactivar el proyecto de reforma judicial generó expectativa entre los jueces, que aguardan precisiones Fuente: Archivo

Candela Ini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 17:35

El anuncio de Alberto Fernández sobre la reactivación de su proyecto de reforma judicial dejó a muchos funcionarios judiciales expectantes . Dicen que no recibieron una convocatoria del Gobierno para tratar el tema y están atentos a lo que pueda pasar, especialmente por la eventual creación de un "consejo consultivo" para considerar si ampliar o no el número de miembros de la Corte Suprema .

Los tribunales son un terreno conocido para Alberto Fernández, que desde que se postuló como candidato a presidente apuntó contra la concentración de poder en los tribunales federales de Comodoro Py. Cuando abrió las sesiones ordinarias, dio detalles del plan de reforma judicial sobre el cual trabajaba su equipo.

Ese proyecto -que todavía no fue enviado al Congreso- incluía el plan de llevar la cantidad de jueces federales de 12 a más de 50 y preveía fusionar fueros. Ayer, Fernández dijo, en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre por C5N: "Nosotros ya tenemos hecho el proyecto de ley para la reforma judicial, está absolutamente listo, lo que pasa es que nos sorprendió el coronavirus".

Y agregó: "Revisar el tema judicial es revisar una serie de cosas ¿Qué se me ocurre a mí? Se me ocurre revisar el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o menos, yo personalmente pienso que no debe aumentarse el número de los jueces de la corte, pero creo que tiene que expresarse gente experta". Para esto, dijo, creará un consejo consultivo.

En la Corte Suprema, un terreno de tensiones permanentes, algunos funcionarios interpretaron como una "alerta roja" los dichos de Alberto Fernández sobre la eventual creación de ese consejo consultivo. El Poder Ejecutivo no adelantó quiénes lo integrarían. Fuentes de una vocalía de la Corte dijeron a LA NACION que, si bien la interlocución con la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, "es muy buena", no hubo contactos recientes por este tema.

Ante la consulta de LA NACION , algunos funcionarios judiciales de otras instancias también destacaron que los sorprendió no haber sido convocados. Este punto, remarcan, provoca disgustos. En los tribunales piden que sea escuchada su opinión sobre el funcionamiento de la Justicia.

"Estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios, pero para poder opinar, queremos ver los proyectos. Por ahora, lo que hay es solo la manifestación del Presidente de que se va a implementar la reforma y como concepto general lo compartimos, pero no fuimos consultados, ni ahora, ni antes" dijo a LA NACION el juez Marcelo Gallo Tagle , que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) .

Gallo Tagle agregó: "El reclamo de participar es ahora y lo fue siempre. No con ánimo de obstaculizar, porque somos los que vamos a recibir esa reforma, así que tenemos una opinión sobre el tema. Permanentemente pedimos a las comisiones del Congreso que tratan estos temas y al Poder Ejecutivo que nos participen para que podamos aportar, no para otra cosa".

Quien apoyó, en cambio, el plan de reformar la Justicia fue el juez Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, que dijo que "una reforma posibilitaría una Justicia que se acerque un poco más a la realidad" y de la que puedan estar "orgullosos" quienes la integran.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados y las distintas organizaciones que los representan advierten que no harán manifestaciones de fondo sobre este tema mientras no haya una presentación formal del proyecto.