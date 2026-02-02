Mediante un comunicado, el gremio de los maquinistas, la Fraternidad, comunicó que “frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el sindicato resolvió realizar un plan de lucha“. La medida de fuerza comenzaría el próximo jueves, con un paro general en los servicios ferroviarios que se extenderá por 24 horas.

“No habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”, detallaron desde el gremio.

Los maquinistas anunciaron un “plan de lucha” que incluye paro general de trenes este jueves. JUAN MABROMATA - AFP

El secretario general del sindicato ferroviario, Omar Maturano, ratificó que el próximo jueves habrá paro de trenes debido, además, a “la falta de seguridad” que presenta el servicio de acuerdo al estado de las vías y las formaciones. En declaraciones a radio Splendid AM 990, el gremialista manifestó que el Gobierno les “pisó las paritarias”.

“Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos. Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, manifestó Maturano.

Maturano advirtió que, de no haber respuestas a sus reclamos salariales, realizarán un nuevo paro en marzo “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”. “En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”, aseguró el sindicalista.

Los maquinistas anunciaron un “plan de lucha” que incluye paro general de trenes este jueves. Ricardo Pristupluk

Según el gremialista, el reclamo incluye un llamado de atención por problemas en la infraestructura ferroviaria. Maturano dijo que “todas las vías están mal” y que, por esa razón, las formaciones tienen que hacer los recorridos “a un kilómetro por hora”. Asimismo, aseguró que los trenes de carga “descarrilan tres veces por día”.

“Está todo roto, patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no los están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.