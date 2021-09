Los mensajes y spots más insólitos que marcaron la campaña

Como si fuera un guerrero samurai, Juan Carlos Neves agarra una espada y parte una calabaza exactamente a la mitad, sobre una mesa plástica. Cuando termina, mira de frente a la cámara y se para firme como un soldado sosteniendo el arma. “Nuestra actitud contra la corrupción debe ser precisa como una espada”, asegura el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires que se define como “el nuevo líder de la centro derecha Argentina” y que se enfrentará en la interna a Juan José Gómez Centurión.

Videos bizarros, jingles, raps, traps, fotos polémicas, imitadores y un “picadito” frente a la Catedral son algunas de las estrategias más insólitas que utilizaron los candidatos en esta campaña para las PASO, marcada desde el inicio por las situaciones menos heterodoxas.

Nuestra actitud contra la corrupción debe ser precisa como una espada Posted by Juan Carlos Neves on Thursday, August 26, 2021

Quien lanzó la primera piedra también se encargó de dejar otra para el final. Tras sacudir el arranque de la campaña con la parodia de un supuesto diálogo con Cristina Kirchner, regado de insultos, Florencio Randazzo, trajo a escena esta semana a su madre, Gladys Campagnon. “Hola, Flori, acá habla tu madre. Necesito que te acuerdes que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre”, le dice la mujer, que enfatiza en que su hijo debe explicarle a “este pueblo de pelot...” una serie de cuestiones. “¿Cristina sola puede putear? ¿Tu madre no?”, se pregunta Campagnon.

Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones.

Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes.#AguanteGladys pic.twitter.com/L5uAS4HpMt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 2, 2021

Una pava eléctrica en su base, un gol de Ángel Di María y Manu Ginobilli encestando tienen algo en común: entran giustiniani, el latiguillo de otra inusual estrategia. María Eugenia Schmuck –la segunda de la lista– le señala un lugar para estacionar al socialista Rúben Giustiniani, que viene manejando. “¿Pero entra?”, le pregunta él, a lo que ella responde: “Entra Giustiniani”.

El precadidato a senador por Sante Fe del Frente Amplio Progresista juega con su apellido para los spots de su campaña. En uno de ellos incluso aparece el intendente rosarino Pablo Javkin tratando de arreglar la rueda de un auto y Ciro Seisas –precandidato a concejal– es quien hace la pregunta que se repite: “¿Pero entra?”. “Entra Giustiniani”, responde el intendente.

Mejor spot de campaña 2021. pic.twitter.com/uJ8TnAeedo — camila (@brancowitz) September 6, 2021

Agustín Rossi también usa su apellido y, al igual que Diego Santilli y José Luis Espert, con sus Santileta y Esperneta, se movió en esta campaña en la Rossineta. “Ay lleva, llévame en tu Rossineta. Óyeme Chivo, llévame en tu Rossineta, quiero que recorramos juntos la bota desde Tostado hasta Tarragona. Lleva, llévame en tu Rossineta. Óyeme Chivo, llévame en tu Rossineta. Quiero que juntos hagamos historia por Santa Fe, hasta la victoria”, canta una imitadora de Shakira en una versión electoral de “La Bicicleta”.

Anahí Schibelbein se adelantó a Navidad. En uno de sus spots, la precandidata a concejala por Rosario en la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Maximiliano Pullaro muestra actividades de campaña musicalizadas con un villancico. Con “Shibelbein, Schibelbein”, en la letra, reemplazo perfecto para el “Jingle Bells”.

Son muchos los que apelaron a sus propias versiones de canciones famosas y pegadizas. Uno de sus contrincantes, Lisandro Cavatorta, precandidato a concejal por Rosario de Hacemos Renovación, lanzó su propio cover al ritmo de la canción infantil de Pipo Pescador: “El votar es un placer que nos puede suceder. El que más nos va a ayudar, Cavatorta concejal”.

Como senador nacional en la boleta del Frente de Todos se postula el periodista Marcelo Lewandowski, quien presentó un rap cumbia. “Vamos Lewandowski, que te votamos”, repite varias veces con un ritmo pegadizo similar a una cumbia fácil de recordar.

Dante Moroni, precandidato a concejal en Berazategui en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, también apostó al trap. “Hay que dar el paso de una vez, para que no nos jodan otra vez, para saltar de una a la grieta, con la que siempre nos aprietan, con Facundo yo Doy el Paso, de frente y sin ningún retraso, por la Argentina voy con Manes y en Berazategui yo voy con Dante, aunque no soy fashion como L-Gante”.

El que sí usa una canción de L-Gante, a quien Cristina Kirchner nombró durante la campaña, es Roque Caggiano. El presidente del Concejo Deliberante de José C. Paz compite contra Mariana Ávila y Rodrigo Barrios en la interna del Frente de Todos. “Voto al toque Roque”, dicen por las redes sociales para alentar al candidato.

Gracias por este divertido homenaje a L-Gante que armaron compañeros, compañeras y artistas de #JoséCPaz para nuestra campaña! 🎵😂! Me enorgullece e identifica cómo #lgante representa, al igual que tantos jóvenes artistas de cumbia y hip-hop, a las nuevas generaciones. pic.twitter.com/unGZTseddp — Roque Caggiano (@Roquecaggiano) August 11, 2021

“¡Después de la vacuna ya estamos viendo la luz! ¡Pura actitud! Yendo siempre para adelante, buscando alguien de barrio que al macrismo se le plante. En Lanús, sale para Lanús”, dice el “Flow Lanusense”, la canción elegida por Agustín Balladares, precandidato a concejal del Frente de Todos en Lanús.

Manuela Castañeira, precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires del Nuevos MAS, lanzó su propio hit, “Anticapitalista de les pibis”. En el trap habla sobre su principal propuesta, el salario mínimo de 100 mil pesos, pero también apunta contra los “libertarados” y se presenta como quien “corta el Puente Pueyrredón contra la precarización”.

VAMOS CON MANUELA CASTAÑEIRA, ESTE 12 DE SEPTIEMBRE LA IZQUIERDA SE RENUEVA



Nuevo trap anticapitalista de les pibis 🙌🏽

Vamos con toda esta fuerza, alegría y buena onda en esta campaña que crece y se planta junto a lxs trabajadores, la juventud, las mujeres y las personas LGBT 💪🏽 pic.twitter.com/7OaBEnqR25 — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) September 6, 2021

También en la ciudad se postula por el partido UNITE Cinthia Fernández, que optó por una canción con historia propia. “Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”, canta la bailarina y panelista, reversionando Se dice de mí, el clásico de Tita Merello. Para enfatizar su mensaje, ayer difundió otro video, bailando un tango frente al Congreso, en portaligas.

Cinthia Fernández presentó su canción para su campaña electoral

La publicidad estática también aportó algunas perlas para la campaña insólita. “Vamos con ellas”, dice uno de los más comentados, en el que acompañando al eslógan dirigido a dos mujeres, las candidatas Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, solo aparece el rostro del gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

El más absurdo empoderamiento femenino que vi en una campaña. pic.twitter.com/G2Hy6ZLc4G — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) September 7, 2021

En una campaña enmarcada por la apatía del electoral, algunos candidatos no ahorraron esfuerzo ni sudor para intentar conquistar el voto. Literalmente. “Se picó la campaña: Iglesia y Estado, asuntos separados”, arengó este lunes la precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda-MST Celeste Fierro. Y para dejar en claro que hablaba en serio, organizó un “picadito laicista” frente a la Catedral, en donde se enfrentaron un equipo feminista y de la diversidad sexual contra otro de “curas”.

Celeste Fierro en el "picadito laicista" frente a la Catedral Metropolitana Virginia Chaile Frente de Izquierda-MST