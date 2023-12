escuchar

Cuando Javier Milei llamó a Juan Grabois para solidarizarse por el escrache que sufrió días atrás en un bar, el líder de Patria Grande y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le avisó: “En mí vas a encontrar a un dirigente político opositor, pero siempre intelectualmente honesto” . La breve charla que tuvieron fue amena. Grabois le recomendó al Presidente que se “cuide de su entorno”, sin dar nombres. Y lo despidió: “Que Dios te ilumine”.

El primer contacto entre el presidente libertario y el referente que está en las antípodas de su pensamiento fue en buenos términos. Hasta ayer a la tarde, el MTE y otros movimentos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -la rama piquetera que fue aliada del Frente de Todos- tenían previsto buscar instancias de diálogo con el gobierno libertario, apuntar a una relación pragmática, como la que alguna vez tuvieron con la gestión de Mauricio Macri.

Sin ir más lejos, avisaban que ellos no iban a adherir a la masiva protesta callejera que había anunciado la izquierda, que el legislador porteño Gabriel Solano describió como “más de 50.000 personas contra el plan motosierra”. Pero después de los anuncios de Luis Caputo, la UTEP pasó del dialoguismo a ponerse en estado de deliberación y pie de guerra. “Estamos evaluando las medidas con nuestros delegados y debatiendo como seguir”, dijo un importante referente de la UTEP a LA NACION.

El ministro de Economía anunció, en el plano social, que el Potenciar Trabajo “va a respetar el presupuesto 2023″ (lo que implicaría una fuerte licuación) y que se va a duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentar la tarjeta Alimentar en un 50%. El monto del Potenciar Trabajo es hoy de $76.000 y queda pendiente una suba de $2000 para enero de 2024. “Evidentemente el ajuste lo pagan los pobres y los trabajadores, porque congelan el salario social complementario (Potenciar Trabajo), hacen una devaluación del 120% en un día. Son todas son medidas que pegan directamente en los bolsillos de los trabajadores, los jubilados y de los humildes”, evaluaron. “Los aumentos de alimentos, del transporte público, de la energía llevan a que haya menos empleo y menos changas”, agregaron.

Para cuando Caputo hizo los anuncios, la UTEP esperaba una instancia de reunión formal con el área social del MInisterio de Capital Humano y apuntaba a darle tiempo al Gobierno.

Los interlocutores del lado del Gobierno ni siquiera están totalmente definidos. Por un lado, porque faltan designaciones de funcionarios. Pablo De la Torre (hermano del exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre) es el flamante secretario de Niñez y Familia y a esta hora suena fuerte Rodrigo Aybar (concejal de Tres de Febrero) para el cargo de subsecretario de Economía Social, que en el exgobierno conducía Emilio Pérsico. Se espera que Niñez y Familia se nutra de colaboradores provenientes de municipios del Gran Buenos Aires conducidos por Pro.

Los referentes del Polo Obrero preparan una protesta para el 20 de diciembre VICTORIA GESUALDI

Además, aún resta definir en qué lugar del organigrama de Milei recalará el manejo de los planes sociales. Es que en la campaña, Sergio Massa impulsó un decreto que traspasaba el Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social al programa de inclusión laboral del Ministerio del Trabajo . La medida, según ese decreto, comenzaba a regir desde el 1º de enero. Fue una promesa electoral de Massa que ahora heredó Milei.

Según pudo reconstruir LA NACION, el decreto no fue reglamentado y ahora está en estudio dentro de los equipos de Milei, que tienen que decidir si dejan a los planes sociales bajo la órbita de De la Torre , o de Omar Yasín , el nuevo secretario de Trabajo. Ambos dependen del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello. Los libertarios dicen que coinciden con el espíritu de promover un puente entre los planes sociales y el trabajo. Pero la duda está en avanzar con esa migración en esta etapa crítica y de fuerte emergencia social.

Según fuentes de Trabajo, una idea que está tomando fuerza es que el traspaso de los planes sociales de un área a la otra se haga “dentro de tres o cuatro meses” y que los Potenciar Trabajo cambien de denominación a “Inclusión Trabajo”.

Lo que quedó claro es que el Gobierno quiere terminar con la “intermediación”. Por eso aumenta la AUH y la Tarjeta Alimentar y congela el plan social.

La relación con los movimientos sociales

Omar Yasín, abogado laboralista vinculado a Pro, será el secretario de Trabajo de Javier Milei; Yasín será secundado por Horacio Pitrau, quien también se desempeñó en la gestión de Triaca

Milei dijo que quiere sacar a los intermediarios de los planes sociales y al mismo tiempo que “la única billetera abierta es la del área social”. También advirtió, de cara a la conflictividad social que “dentro de la ley, todo, fuera de la ley nada”. “Hay que acompañar al que está en el dolor durante la emergencia y ser impiadoso con el líder que manda a cortar la calle”, interpretó un colaborador del Gobierno. De La Torre ya mantuvo un encuentro con Patricia Bullrich, la flamante ministra de Seguridad.

Según pudo reconstruir LA NACION, en el Gobierno dicen que están dispuestos a abrir un diálogo “sin extorsión” con los referentes de los movimientos sociales, es decir, que no los recibirían como consecuencia de un piquete en la calle. Además, elegirán, dentro del universo piquetero, quiénes serán sus interlocutores. “Pablo es sensible pero no es Carolina”, advirtió -en alusión a Stanley- un colaborador al tanto de lo que se está conversando puertas adentro. “Si se abre un diálogo por el corte, se valida el piquete y el tipo que vino a protestar cree que todo lo que tiene se lo debe a eso” , agregan.

Después de haber sido precandidato a presidente, Grabois pretende en esta etapa consolidarse más como un dirigente político que como un referente social y delegó ese rol en otro dirigente del MTE, Nicolás Caropresi. Desde ese movimiento social apuestan a tener una relación pragmática con el área social del gabinete. “Queremos un escenario de diálogo y discusión con el Gobierno para buscar soluciones concretas y poder proteger económicamente a los compañeros del MTE”, señalaban desde ese movimiento social antes de los anuncios de Caputo

En la UTEP, que desde la semana pasada designó como secretario general al referente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo, transmitían el mismo espíritu. “Como hicimos con todos los gobiernos, nosotros apuntamos a tener instancias de diálogo con el Gobierno”, dijeron.

El ánimo se caldeó luego de los anuncios grabados del ministro de Economía.