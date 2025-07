Los siete puntos de conflicto que quebraron la paz entre Karina Milei y el sector de Santiago Caputo

“Están cuestionando al Presidente”, fue la última embestida de Karina Milei para dejar más que expuesta la fisura que desde hace meses afecta a La Libertad Avanza. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires dejó afuera a la tropa digital del asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo.

Pero la disputa de poder entre ambos bandos no es nueva. Allá por noviembre del año pasado ya se podía vislumbrar que el armado electoral de la Provincia, a cargo de Sebastián Pareja, iba a ser tenso. En gran medida, por la postura diferencial entre los “territoriales”, que responden a Karina Milei -entre ellos Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Pareja- y las Fuerzas del Cielo, agrupación militante que reporta a Santiago Caputo, y cuyos referentes más conocidos son Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, y el legislador bonaerense Agustín Romo.

Mientras que los primeros buscan penetrar en lo más profundo de Buenos Aires -los municipios- los segundos le dan más importancia a la contienda nacional para acumular legisladores en el Congreso nacional y así aprobar las reformas que tiene en mente el presidente Javier Milei.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La cuestión no solo se tensa en la provincia de Buenos Aires, sino en los armados de las distintas provincias. En los distritos se la ve a la secretaria general de la Presidencia junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajando juntos para actos partidarios, discursos políticos, alianzas y captación de militantes.

Eso no pone contentos a los “celestiales”, que siempre recomendaron no participar en contiendas donde LLA pueda perder o que haya que aliarse con “la casta” para ganar. Sin embargo, Karina y Pareja priorizan el armado a toda costa.

La diputada nacional Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem, en Neuquén Twitter

Pero la disputa que estalló este miércoles por la tarde, tiene siete chispazos que terminaron de resquebrajar la paz interna en el partido violeta, según pudo reconstruir LA NACION.

1. Universidades

Las rispideces entre los armadores comandados por Pareja y los “tuiteros” comenzaron a manifestarse en noviembre del año pasado en un evento que anticipó que las negociaciones bonaerenses en 2025 iban a ser difíciles.

En medio de un momento de altísima tensión entre la educación pública y la administración libertaria por la falta de fondos, por noviembre del 2024 se disputaron algunos centros de estudiantes en universidades públicas, como La Plata y Almirante Brown. Allí, dos facciones libertarias se enfrentaron: Crear + Libertad, de Pareja, y Universitarios por La Libertad Avanza (ULLA), que contaban con el aval del legislador provincial Agustín Romo y el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo, ambos ladero de Caputo.

Los legisladores y el referente de ULLA, Isidro Bonicatto, hicieron trascender una muy sugestiva foto tomada en la Casa Rosada con Caputo, en una muestra de apoyo a su lista universitaria, mensaje reposteado por Milei en su Instagram.

La foto de Santiago Caputo con Agustín Romo, Nahuel Sotelo, y militantes universitarios. Twitter

El conflicto se desató cuando un apoderado de Pareja pidió que -en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos- ULLA cambie de nombre. En aquel entonces, desde la agrupación lo tomaron como “un ninguneo” y consideraron que el armador territorial se había “pasado de la raya” y que “le tenía miedo a unos pibitos”.

Además, LA NACION pudo reconstruir en noviembre que Caputo “siempre defendió a los genuinos de La Libertad Avanza”, es decir, los que “no cayeron en paracaídas” al partido. Desde el entorno de Pareja quisieron reafirmar que él “es el dueño de la lapicera en el armado de listas” en una maniobra de adelantamiento a lo que podía venir después de las vacaciones de verano.

2. Expulsión en Junín

Ya en mayo, la contienda se volvió más evidente. En Junín, en el interior bonaerense, la militante libertaria Marina Biagetti denunció que fue expulsada del partido por el armador local Alberto Pascual, [que respondía a Pareja] por pertenecer a la tropa del Gordo Dan y Santiago Caputo.

Marina Biagetti junto al "Gordo Dan". Instagram

La intervención de las Fuerzas del Cielo no se hizo esperar. “Voy a tomar cartas en el asunto”, aseguró Parisini a través de un posteo de X. Poco después, trascendió la noticia de que Pascual, jefe de PAMI en aquella localidad y coordinador de LLA en la cuarta sección electoral, había sido desvinculado de la conducción del espacio. Sin embargo, cerca de Pareja relativizaron la incidencia de la tropa de Caputo en el asunto y aseguraron a este diario que fue el propio armador bonaerense quien echó a Pascual “por iniciativa propia”.

De todas formas, este episodio puso nuevamente de manifiesto la influencia de las Fuerzas del Cielo en el terreno digital. Es que la agrupación se vale de varios tuiteros, no solo Parisini, para agruparse en defensa del Gobierno y darle forma a “la batalla cultural”.

El coordinador de La Libertad Avanza en Junin Alberto Pascual, que responde a @SPareja_ me acaba de echar del partido por decir que soy de las @FuerzasDelCielo. Está el Presidente @JMilei al tanto? @agustinromm @GordoDan_ @MileiEmperador pic.twitter.com/Ak7ILEgmYR — Marina (@Marinabiagettii) April 30, 2025

3. Elecciones en Santa Fe

Bajo la premisa de que no había que presentarse a contiendas locales si había muchas posibilidades de perder, otro foco de tensión entre “Karinistas” y “Celestiales” se generó tras las elecciones en la provincia de Santa Fe. Allí, en un primer test para LLA como partido en el que se iban a ver los resultados de su armado y recorrida, la lista violeta de Nicolás Mayoraz salió tercera con un 14%, un final con sabor a poco en el que los libertarios no formaron alianzas y fueron solos.

Elecciones en la Provincia de Santa Fe. Nicolás Mayoraz emitiendo su voto. X @NicolasMayoraz

Sin embargo, las últimas cuatro elecciones provinciales, en Chaco, Salta, Jujuy y San Luis, posicionaron a la Secretaria General de Presidencia como “El Jefe” tras el triunfo electoral de Chaco el 12 de mayo, donde LLA armó una acuerdo con el gobernador radical Leandro Zdero. Esa vez no fueron solos y juntos derrotaron por más de 10 puntos al exgobernador Jorge Capitanich.

4. PAMI y Anses

La polémica por las “cajas” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) golpeó directamente sobre la gente de Pareja. Es que el secretario de Integración Socio Urbana supo avanzar dentro de las seccionales de la Anses y del PAMI, para engrosar su armado electoral.

En los últimos meses, el Pami fue blanco de varias denuncias. Entre las más resonantes, se encuentra la de una exfuncionaria del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) de La Plata quien llegó a decir que se obligaba a los empleados a desviar el 10% de sus aportes para financiar actividades políticas. La mujer también reparó sobre la existencia de licitaciones poco transparentes en distintas delegaciones.

Su denuncia no tardó en replicarse en las redes sociales, donde tuiteros y miembros de las Fuerzas del Cielo ponían la lupa sobre esta cuestión. Sin embargo, la embestida más explícita llegó cuando el propio PAMI difundió un comunicado en el que anunciaba que inciaría una “investigación interna” sobre las compras y contrataciones dentro las distintas delegaciones.

Es que el organismo se encuentra bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, funcionario con llegada a Caputo y padre de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial cuando este trabajaba en la consultora MOVE.

Así, el organismo anticipaba que investigaría a delegaciones vinculadas, referentes provinciales que responden al armado de los Menem y Pareja.

La campaña electoral de los libertarios en Escboar, con banderas del PAMI

5. La foto sin Romo

A mediados de mayo, Parisini envió una chicana a Pareja que se volvió tendencia en redes. “¿Y Romo?“, fue la pregunta que realizó a través de su cuenta @GordoDan_ al armador karinista luego de que subiera una foto con varios dirigentes de la Provincia elogiando al diputado nacional José Luis Espert.

La foto con Espert no es casual, el legislador y actual titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja es el elegido por el propio Presidente para encabezar la lista a diputado nacional por la Provincia en los comicios de octubre.

Y Romo? — DAN (@GordoDan_) May 15, 2025

En aquella imagen quedaron completamente relegadas todas las patas bonaerenses alineadas con las Fuerzas del Cielo. La ausencia más sugestiva para los celestiales fue sin lugar a dudas la de Romo, quien actualmente oficia como titular del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense.

La pregunta se volvió tendencia en X y los tuiteros libertarios comenzaron a utilizar esa misma frase cada vez que los territoriales subían una foto.

6. Polémica con “Nene” Vera

El alfil de Pareja, Ramón “Nene” Vera, fue -y sigue siendo- blanco de críticas por parte de Las Fuerzas del Cielo por su origen peronista y por ser un puntero de Moreno. Actualmente, es diputado provincial por LLA.

Los cuestionamientos de los “tuiteros” se desataron porque su hija Andrea, una joven de 30 años, quien quedó segunda en las elecciones para la intendencia de Moreno (detrás de Mariel Fernández) fue designada por su padre como coordinadora de la sección, que si bien no es un puesto remunerado, tiene peso político y esa burocracia a la tropa de Caputo no les gustó.

Milei junto a Ramón "Nene" Vera y su hija Andrea, durante una recorrida por Moreno en noviembre de 2022

Más allá de eso, la joven también está acusada de dar asistencia médica sin poseer título en la Fundación Moreno Te Quiero, presidida por “Nene” Vera.

7. Cierre de listas

En las mesas de Pareja afirman que si bien fue un cierre de listas mucho más ameno que el del peronismo, hubo una sorpresa que no pasó desapercibida. Dicen que Sotelo iba a ir como candidato a concejal de Quilmes en un interés de levantar su perfil y competir a la intendencia en 2027.

Sin embargo, a último momento se habría presentado en la reunión en La Plata el sábado durante el cierre de listas para firmar como quinto candidato a legislador y así renovar su banca en la Legislatura bonaerense. Según indicaron las mismas fuentes, eso habría generado una discusión en los últimos minutos de cierre debido a su sorpresivo movimiento. Pero eso no le impidió a Sotelo presentarse igual. Ante la consulta de LA NACION, el Secretario de Culto optó por no referirse a lo sucedido.

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Tomás Jurado, entre otros.

Uno de los que quedó afuera del armado fue Romo, aunque podría dar otra batalla en 2027. El también coordinador electoral de San Miguel tiene un tiempo más para discutir su lugar en una lista; su mandato termina en dos años.

El cierre de listas y la representación de las Fuerzas del Cielo, meramente encarnada por Sotelo, derivó en una serie de cuestionamientos y de batalla digital protagonizada por algunas cuentas atribuidas a la agrupación. Uno de los silencios más sugestivos fue el del Gordo Dan, quien no hizo ningún tipo de comentario sobre el cierre de listas.

En cambio, el militante y tuitero que conduce el programa de streaming La Misa, participó este martes del encuentro libertario la Derecha Fest, donde el presidente Javier Milei encabezó el discurso de cierre. Allí, el referente de las Fuerzas del Cielo se fundió en una abrazo con el mandatario con quien intercambiaron elogios durante las dos exposiciones.

Además, el mandatario le regaló al Gordon Dan su discurso en papel, disipando con aquel gesto cualquier tipo de duda sobre el vínculo entre el jefe de Estado y uno de los principales referentes de las Fuerzas del Cielo.

Aún así, ante las versiones de enfrentamiento entre estos dos sectores, fue Pareja quien se ocupó de bajar un mensaje claro. El ladero de Karina marcó que “quienes cuestionen [a los candidatos] cuestionan al Presidente”. Esas declaraciones fueron reforzadas el miércoles por la secretaria general de la Presidencia en una clara definición política para dentro del partido que comanda.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, advirtió Karina para reordenar la tropa. Ahora reina el silencio.