Los supuestos audios atribuidos a Martín Menem que varios diputados utilizaron para increpar al presidente de la Cámara

En la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, el presidente del cuerpo, Martín Menem, fue acusado por varios legisladores de haber mandado por WhatsApp un supuesto audio en el que arengaba al bloque libertario a gritar e insultar durante la jornada legislativa. “Los quiero gritándome, puteándome, nada de algo pacífico”, habría dicho en el mensaje Menem, según afirmó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, el primero en hacer mención al tema.

El mensaje al que hacen referencia fue inicialmente difundido en el programa Argenzuela, por Radio 10. En el mismo, Menem les dice a sus diputados: “Es la sesión más importante de los últimos 20 años. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia”.

“ Los audios son editados y falsos en su contenido ”, dijo a LA NACION uno de los voceros de Menem. Además, señaló que se trató de ordenar al bloque para evitar un traspié como el que protagonizaron en la sesión pasada. “Tienen que estar todos sentados”, añadió y sumó: “Fue una arenga futbolera”.

Germán Martínez fue uno de los que apuntó a Menem por los audios filtrados. Fabián Marelli

En tanto, Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), afirmó que el mensaje “está circulando por todos los medios de comunicación”. Entre gritos y acusaciones, Menem le cortó el micrófono.

Acto seguido, Vanina Biasi -diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U)- trató de reproducir el audio en vivo pero también fue interrumpida por el titular del cuerpo, que le recordó que no se pueden escuchar audios o videos en la Cámara.

En tercer lugar, la libertaria Marcela Pagano hizo alusión al mismo mensaje y pidió conocer su contenido ya que supuestamente “se invoca al apellido de Pagano. “Si me puede dar explicaciones a mi y a todo el pleno... Hace alusión a la comisión de juicio político y usted tiene facultades delegadas por este pleno y le debe explicaciones”, le recordó.

El momento en que la diputada Pagano le gritó con un megáfono a Martín Menem. Fabián Marelli

Desde el año pasado la relación entre la legisladora y La Libertad Avanza (LLA) se mantiene tensa, ya que Pagano reclama para sí la presidencia de la Comisión de Juicio Político, pero Menem la desconoce. “Usted no tiene facultades para desconocer comisiones”, acusó ella. “A mi me reconocieron en un acta y yo no voy a ir contra las instituciones. Ese acta tiene validez y si usted considera que no, sométalo al pleno. Usted esta haciendo un exceso en el uso de sus facultades. No me interrumpa porque interrumpir al orador es de fascista”, dijo ante los intentos de silenciar el micrófono de Menem. Tras ello, sacó un megáfono y comenzó a gritar: “No les tengo miedo, no me van a callar”.

LA NACION