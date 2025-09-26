Entre Ríos: un motociclista chocó contra un camión en la ruta provincial 11 y murió

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves en la ruta provincial 11, en Entre Ríos, cuando un motociclista colisionó contra un camión y murió por el impacto.

De acuerdo a las primeras informaciones, el choque se registróalrededor de las 20 en el kilómetro 70 de la ruta provincial, a la altura del acceso a Las Cuevas. La moto era una Honda XR 125cc -dominio 372 HCO- y a bordo iba un hombre mayor de edad. En tanto, el camión involucrado era una Scania modelo P94DB, patente FLG 596.

Por el momento, no se revelaron detalles de cómo fue el choque, pero el medio entrerriano Diario UNO publicó imágenes del camión, que presentó daños en la parte delantera y lateral.

Un motociclista murió en Entre Ríos tras chocar contra un camión. Diario UNO

Luego del impacto, el conductor de la moto murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas y los médicos declararon allí el fallecimiento. Las autoridades no revelaron oficialmente su identidad a la espera de notificar a los familiares.

En el operativo trabajaron personal del Puesto de Control Vial Diamante, efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona y agentes de tránsito.

Por lo ocurrido, durante varias horas la circulación estuvo asistida y alternada por los agentes de tránsito que permitían el paso por un sólo carril mientras se realizaban las pericias de rigor.

Las causas están bajo investigación.

Murió una patinadora de Entre Ríos

La semana pasada, una joven patinadora de 24 años -muy conocida en la ciudad de Paraná- murió en un accidente luego de ser atropellada por un colectivo.

La víctima se trasladaba con su moto en Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo cuando chocó contra el espejó de un auto, cayó al asfalto y un micro la arrolló.

Viajaba en moto y chocó contra el espejo de un auto: al caer fue atropellada por un colectivo y murió. captura de redes

Identificada como Julia Tactagi, era una reconocida patinadora artística, que daba clases de esa actividad.

Tactagi falleció en el lugar a raíz de la gravedad de las heridas. Era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer Paraná) y candidato a secretario general por la Agrupación Rojo y Negro en las elecciones que se disputaron este jueves 25 de septiembre, en las que finalmente salió en segundo lugar.