Luego de que la Argentina recibiera con satisfacción el pedido de autorización de la compañía aérea alemana Lufthansa para sobrevolar y aterrizar en las Islas Malvinas por considerarlo un reconocimiento del reclamo argentino por la soberanía del archipiélago, desde Alemania negaron esta consideración.

Lufthansa dijo que solicitó dos vuelos en apoyo de una expedición de investigación polar porque la ruta normal a través de Ciudad del Cabo se suspendió debido a la pandemia de coronavirus.

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que la posición del gobierno federal sobre las Islas Malvinas no había cambiado. "Las actividades de las empresas privadas no pueden atribuirse a la República Federal de Alemania y no tienen consecuencias internacionales", expresó.

El gobierno nacional había dicho que Lufthansa solicitó permiso para dos vuelos que deben transportar científicos y personal de apoyo logístico desde Hamburgo hasta Mount Pleasant en las Malvinas, donde continuarán a bordo del barco "Polarstern" hacia la Antártida para realizar investigaciones sobre el cambio climático.

La Argentina dijo que el gobierno alemán también solicitó su permiso para que el barco de investigación Polarstern atraque en Port Stanley, la capital del territorio británico. Ambos vuelos de 15 horas están programados para el 1 de febrero y 30 de marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina expresó en un comunicado que Lufthansa había pedido a su autoridad de aviación civil y autoridades regionales que sobrevolaran en el país y utilizaran la ciudad patagónica argentina de Ushuaia como aeropuerto alternativo en caso de que no pudiera aterrizar en las Malvinas.

"Se destaca la relevancia de la solicitud de Lufthansa presentada a las autoridades argentinas ya que implica el reconocimiento de las Islas Malvinas como parte del territorio argentino", señalaban desde Cancillería. Sin embargo, esto fue desmentido por el gobierno alemán.

El año pasado, la Argentina renovó su impulso para reclamar las Malvinas, nombrando un ministro de Malvinas, diciendo que volverá a dibujar mapas para enfatizar su reclamo de uso en escuelas y cabildeo en Naciones Unidas.

